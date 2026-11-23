O savivaldybės atstovai atskleidžia, kiek gi šiemet Kaunui atsieis Kalėdos.
Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Kalėdų eglę Kauno miestui dovanoja gyventojai
Į prie namo augančią milžinišką žaliaskarę žvelgiantis Skirmantas sako, atvykus technikai, širdį suspaudė.
„Kai prasidėjo veiksmas, tai truputį ir gaila, pasidžiaugs žmonės...“ – minėjo savininkas Skirmantas Sapagovas
Tiesa, šeima šios sidabrinės eglės nesodino, ją jau rado užaugusią, kai prieš penkerius metus nusipirko namą.
Pagrindinė Kauno eglė į Rotušės aikštę šiemet atkeliaus iš pakaunės, iš Voškonių, ji yra daugiau kaip 6 metrų skersmens ir 15 metrų aukščio. Gyventojai spėja, kad žaliaskarei arti 40 metų.
„Įtariame, kad 36, gal pora metų daugiau – netoli 40. Pagal namo pastatymą, pridavimą, pagal dokumentus“, – sakė S. Sapagovas.
O kaimynė Irena pasakoja, kiek džiaugsmo eglė teikė, kai ir ji, ir vaikai buvo maži.
„Buvo mažutė ir puošdavo visą laiką, mano dukra su jų anūku, tai čia daug daug metų atgal“, – prisiminė kaimynė Irena.
Žmonės sako, eglė graži, bet kai įsišėlsta vėjai, pavojingai siūbuoja – didelė rizika namui. Tad ir nusprendė pasiūlyti įspūdingą žaliaskarę kaip kalėdinė dovaną.
„Dėl tų audrų, dėl visko pabijojome, kad kažko negero nepadarytų. – Per audras labai siūbuodavo? – Siūbavo. Žmona sugalvojo, parašė rugsėjo mėnesį miestui ir rajonui. Rajono buvo atvažiavę, sakė, per didelė statytis miestelyje mažame“, – pasakojo S. Sapagovas.
Pasiūlymų dovanoti eglutes Kaunas sulaukė arti 30. Keliolika eglių gyvai apžiūrėjusi tekstilininkė Jolanta Šmidtienė atvirauja, kad ši ją iš karto sužavėjusi.
„Yra tokia daina „Žalia žalia, per visą dangų“. Graži, aukšta, lygi, neišplikusi, išsaugota, išmylėta“, – šypsojosi eglės puošėja Jolanta Šmidtienė.
Eglutė šiemet pasidabins žiemos nėriniais.
„Norisi ją aprengti gražiai, aprengti kaip nuotaką Rotušės aikštėje“, – sakė J. Šmidtienė.
Eglę gabeno su policijos palyda
Po ilgo pasiruošimo štai suburzgia pjūklai.
„Reikia pasiruošti, prisirišti, vienu pjūviu nupjauti... Kalėdinių eglių esame pjovę tūkstančius, bet ne tokio dydžio...“ – pastebėjo „Akademijos arboristų“ vadovas Leonardas Mekionis.
„Reikėjo pasidaryti kelio tyrimą, kokiu keliu geriausia transportuoti – net atvažiavo policijos automobiliai, yra palyda. Stengėmės pamatuoti puspriekabės aukštį, kad šakos mažiau trintųsi į asfaltą – stengsimės kuo natūraliau eglę pristatyti į vietą“, – aiškino „Tomegrio“ vadovas Tomas Černiauskas.
Ir eglė palieka savo gimtąją vietą ir ruošiasi kelionei. Atsargiai guldoma ant vilkiko platformos ir taip pagrindinis Kalėdų simbolis keliauja miesto gatvėmis iki pat Rotušės. Jos laukia ypatinga misija – šventiniu laikotarpiu džiuginti tūkstančius žmonių.
„Mūsų mažieji Rotušės aikštėje ras ir Kalėdų senelio rezidenciją, įvairias edukacijas, ras pasirodymus visoms šeimoms“, – kalbėjo kultūros skyriaus vedėja Agnė Augonė.
Kiek Kaunui kainuos Kalėdos?
Pagrindinės eglės papuošimas Kaunui atsieis apie 100 tūkstančių eurų. Šalia jos įsikurs kalėdinis miestelis, gyventojų laukia įvairiausios veiklos.
„Mes grįžtame prie senų tradicijų, kuomet norisi susikurti jaukumo, tai Kalėdas šiltas, šviesias, bus mediniai nameliai. O iki Vienybės aikštės bus galima eiti aplankant įvairias mieste papuoštas vietas, turėsime ir traukinuką Vilniaus gatvėje, kuris mėgiamas šeimų. O Vienybės aikštėje turėsime ledą, kupolus“, – pasakojo A. Augonė.
Vienybės aikštėje puošiama ir antroji Kauno eglė, kuri kainuos 80 tūkstančių, atnaujinamas ir visas miesto papuošimas.
„Vien papuošimas mums kainuos virš pusės milijono, tačiau liks miestui ir tarnaus ne vienus metus, nes senieji keliauja į kitas miesto erdves“, – pridūrė A. Augonė.
O pagrindinės Kauno eglės Rotušės aikštėje įžiebimą lapkričio 27-ąją tiesiogiai transliuos „TV3 televizija“.
Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.