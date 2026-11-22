Policijos duomenimis, gaisras kilo prie restorano įėjimo apie 6.17 val. Gaisro metu apdegė jo durys, langai ir lauko baldai bei prie įėjimo buvę papuošimai.
Įtariama, kad restoranas buvo padegtas. Šiuo metu nustatinėjimas patirtas nuostolis.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo visuotinai pavojingu būdu.
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