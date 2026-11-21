Tačiau Kinijos gamintojas „XPeng“ šią technologiją pritaikė naujajam P7+ – daugiau nei penkių metrų ilgio elektriniam sedanui, kuris taip pat siūlo erdvų saloną ir prabangiems automobiliams būdingą įrangą. Galingiausia šio modelio versija šiemet dalyvauja konkurse „Lietuvos metų automobilis 2027“.
Didelis sedanas, kuris neatsisako praktiškumo
Europos vairuotojams naujasis „XPeng P7+“ pristatytas 2026 metų sausį Briuselio automobilių parodoje. Tai vienas didžiausių gamintojo lengvųjų automobilių, savo matmenimis priartėjantis prie tokių modelių kaip „BMW i5“ ar „Mercedes-Benz EQE“.
Tačiau P7+ nėra tradicinis ketverių durų sedanas. Nors jo siluetas primena klasikinį trijų tūrių kėbulą, galinis stiklas atsidaro kartu su bagažinės dangčiu. Tokia penkerių durų liftbeko konstrukcija leidžia lengviau pakrauti didesnius daiktus.
Automobilio bagažinė talpina 573 litrus, o nulenkus galinių sėdynių atlošus jos tūris padidėja iki 1931 litro. Tai neįprastai daug žemam, sportišką siluetą turinčiam automobiliui.
Dar vienas svarbus skaičius – trijų metrų atstumas tarp ašių. Ilga ratų bazė leido sukurti erdvų saloną, kuriame net ir aukštesni keleiviai gali patogiai įsitaisyti ant galinių sėdynių.
Kuriant kėbulą daug dėmesio skirta aerodinamikai. Žemas priekis, į kėbulą įleistos durų rankenos ir nuožulni stogo linija padeda mažinti oro pasipriešinimą. Tai ypač svarbu važiuojant magistralėje, kur aerodinamika daro didelę įtaką elektromobilio energijos sąnaudoms.
Įdomu ir tai, kad Europos rinkai skirtas P7+ surenkamas Austrijoje, Grace veikiančioje „Magna Steyr“ gamykloje. Tai jau trečiasis „XPeng“ modelis, kurio gamyba organizuojama Europoje.
Komfortas skirtas ne tik vairuotojui
P7+ salone iš karto matyti, kad gamintojas siekia konkuruoti su aukštesnės klasės automobiliais. Prieš vairuotoją įrengtas 8,8 colio skaitmeninis prietaisų skydelis, o centrinėje konsolėje dominuoja 15,6 colio multimedijos ekranas. Svarbiausia važiavimo informacija taip pat gali būti pateikiama projekciniame ekrane ant priekinio stiklo.
Tačiau įdomiausia šio automobilio įranga susijusi su sėdynėmis. Priekyje siūlomos elektra reguliuojamos sėdynės su šildymo, ventiliavimo ir masažo funkcijomis. Priklausomai nuo versijos, šios funkcijos numatytos ir galiniams keleiviams.
Galinėje salono dalyje įrengtas atskiras valdymo ekranas, kuriame galima reguliuoti klimato kontrolę bei sėdynių funkcijas.
Automobilio garso sistema turi 20 garsiakalbių, tarp jų – ir vairuotojo galvos atramoje sumontuotus garsiakalbius. Jie leidžia navigacijos nurodymus ar kai kuriuos kitus pranešimus perduoti tiesiogiai vairuotojui, mažiau trikdant kitus keleivius.
Gamintojas taip pat pasirūpino salono garso izoliacija. Kėbulo konstrukcijoje naudojamos papildomos garsą sugeriančios medžiagos, o atskiros ertmės užpildomos triukšmo sklidimą ribojančiais elementais.
Dirbtinis intelektas – automobilio elektronikos pagrindas
„XPeng“ daug dėmesio skiria ne tik elektrinei pavarai, bet ir pačios bendrovės kuriamai programinei įrangai. Naujajame P7+ naudojama „Turing“ procesorių architektūra, kurios didžiausia skaičiavimo sparta siekia 750 TOPS – trilijonų operacijų per sekundę. Ši skaičiavimo galia skirta kamerų ir kitų jutiklių informacijai apdoroti.
Ji naudojama pažangioms vairuotojo pagalbos sistemoms, kurios gali asistuoti palaikant atstumą iki kitų automobilių, važiuojant eismo juosta ar atliekant parkavimo manevrus.
Tokių technologijų veikimas priklauso nuo rinkos ir galiojančių reikalavimų, todėl jos nepaverčia P7+ visiškai autonominiu automobiliu. Vairuotojas ir toliau privalo stebėti eismą bei būti pasirengęs perimti valdymą.
Automobilio elektroninė architektūra taip pat pritaikyta nuotoliniams programinės įrangos atnaujinimams. Tai leidžia gamintojui tobulinti esamas funkcijas ir diegti naujas neatvykstant į servisą.
Vis dėlto didelis ekranas ir gausybė skaitmeninių funkcijų turi ir kitą pusę. Nemaža dalis automobilio nustatymų pasiekiama per multimedijos meniu, todėl prie tokio valdymo gali tekti priprasti vairuotojams, vertinantiems įprastus fizinius mygtukus.
Vienas greičiausiai įkraunamų savo klasės elektromobilių
Svarbiausias „XPeng P7+“ techninis išskirtinumas – naujos kartos 800 voltų elektros architektūra ir didelę įkrovimo galią galinti priimti baterija.
Automobilyje naudojama ličio geležies fosfato (LFP) baterija, pritaikyta vadinamajam 5C įkrovimui. Toks žymėjimas reiškia gebėjimą priimti labai didelę įkrovimo galią, lyginant ją su pačios baterijos talpa.
Galingesnės versijos gali priimti iki 446 kW nuolatinės srovės įkrovimo galią. Gamintojo duomenimis, tinkamomis sąlygomis bateriją nuo 10 iki 80 proc. galima įkrauti per 12 minučių.
Tiesa, tokiam rezultatui pasiekti reikia itin galingos įkrovimo stotelės, tinkamos baterijos temperatūros ir kitų palankių sąlygų. Ne kiekviena viešoji įkrovimo stotelė gali pasiūlyti tokią galią.
Konkursui pateiktame „AWD Performance“ modelyje naudojami du elektros motorai, kurių bendra galia siekia 503 AG. Priekinį ir galinį motorus valdo elektroninė visų varančiųjų ratų sistema, o automobilio važiuoklėje naudojama dvigubų skersinių svirčių priekinė bei penkių svirčių galinė pakaba.
Pirkėjai taip pat gali rinktis galiniais ratais varomas versijas. Jos pasižymi mažesne galia, tačiau didesniu deklaruojamu nuvažiuojamu atstumu – iki 530 kilometrų pagal WLTP metodiką.
Konkurse dalyvaujančio „XPeng P7+“ vizitinė kortelė
- Kėbulo tipas: sedanas (liftbekas)
- Variklio tipas: elektrinis
- Degalų rūšis: elektra
- Versija: AWD Performance
- Variklio galia: 370 kW / 503 AG
- Sukimo momentas: 670 Nm
- Varantieji ratai: visi
- Pavarų dėžė: automatinė, vienos pavaros
- Sėdimų vietų skaičius: 5
- Durų skaičius: 5
- Įsibėgėjimas nuo 0 iki 100 km/val.: 4,3 s
- Maksimalus greitis: 200 km/val.
- Baterijos talpa: 74,9 kWh
- Nuvažiuojamas atstumas: iki 500 km
- Elektros energijos sąnaudos: 17,4 kWh/100 km
- Svoris: 2200 kg
- Bagažinės talpa: 573 l
- Ilgis: 5071 mm
- Plotis: 1937 mm
- Aukštis: 1512 mm
- Maksimali DC įkrovimo galia: 446 kW
- Maksimali AC įkrovimo galia: 11 kW
- Pradinė kaina: 44 900 €
- Konkursui pateikto automobilio kaina: 54 900 €
Atiduokite savo balsą „Tautos automobilio 2027“ rinkimuose!
Kartu su konkursu „Lietuvos metų automobilis 2027“ portale TV3.lt vyksta ir „Tautos automobilio“ rinkimai, kuriuose savo favoritą gali išrinkti patys skaitytojai.
Balsuoti galima kiekvieną dieną. Susipažinkite su automobiliais ir atiduokite savo balsą „Tautos automobilio 2027“ rinkimuose.
Daugiausia balsų surinkęs modelis bus paskelbtas „Tautos automobiliu 2027“ konkurso apdovanojimų ceremonijoje.
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