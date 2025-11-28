Visaginas jau laukia didžiųjų švenčių – įžiebta miesto Kalėdų eglė

Visagino eglė sužibo tradicinėje vietoje – Santarvės aikštėje.
Visaginas jau ruošiasi žiemos šventėms
Susirinkusiųjų laukė ne tik įspūdingas ir laukiamas eglutės įžiebimo momentas, bet ir grupės „Po Aštuntos“ koncertas.
Gyvo garso grupės pasirodymas nepaliko abejingų – į sceną susibūrė ilgametę patirtį turintys muzikantai, mokantys ne tik suburti publiką, bet ir sukurti ypatingą atmosferą.
Visą dieną nuo 15 val. iki pat vakaro mieste šurmuliuoja šventinė mugė, o vakarą užbaigė kalėdų žiburėlis „DJ KLASĖ IR DRAUGAI“.
Kalėdų žiburėlio svečius šokdino net penki visaginiečiai DJ, o norintys nesušalti buvo raginami nepamiršti atsinešti arbatos termosuose ir, svarbiausia, geros nuotaikos.
