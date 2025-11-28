 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Visaginas jau laukia didžiųjų švenčių – įžiebta miesto Kalėdų eglė

2025-11-28 20:39 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-28 20:39

Vis daugiau Lietuvos miestų jau įžiebė savo Kalėdų eglutes – tarp jų ir Visaginas. Pakylėtos nuotaikos susirinkusiųjų akivaizdoje žaliaskarė sužibo daugybe lempučių ir dailiais papuošimais.

Visaginas jau laukia didžiųjų švenčių – įžiebta miesto Kalėdų eglė (nuotr. facebook.com)

Vis daugiau Lietuvos miestų jau įžiebė savo Kalėdų eglutes – tarp jų ir Visaginas. Pakylėtos nuotaikos susirinkusiųjų akivaizdoje žaliaskarė sužibo daugybe lempučių ir dailiais papuošimais.

0

Visagino eglė sužibo tradicinėje vietoje – Santarvės aikštėje.

Visaginas jau ruošiasi žiemos šventėms

Susirinkusiųjų laukė ne tik įspūdingas ir laukiamas eglutės įžiebimo momentas, bet ir grupės „Po Aštuntos“ koncertas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Gyvo garso grupės pasirodymas nepaliko abejingų – į sceną susibūrė ilgametę patirtį turintys muzikantai, mokantys ne tik suburti publiką, bet ir sukurti ypatingą atmosferą.

Visą dieną nuo 15 val. iki pat vakaro mieste šurmuliuoja šventinė mugė, o vakarą užbaigė kalėdų žiburėlis „DJ KLASĖ IR DRAUGAI“.

Kalėdų žiburėlio svečius šokdino net penki visaginiečiai DJ, o norintys nesušalti buvo raginami nepamiršti atsinešti arbatos termosuose ir, svarbiausia, geros nuotaikos.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

