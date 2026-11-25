Dauguma lietuvių Kalėdoms planuoja išleisti panašias sumas kaip pernai – vidutiniškai apie 180 eurų dovanoms ir apie 100 eurų vaišėms. Na, ir dar apie 50 eurų – Naujųjų metų stalui.
Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Dovanoms išleis maždaug 180 eurų
Vos praėjus Vėlinėms, prekybininkai jau beveik visą mėnesį lietuvius vilioja leisti pinigus kalėdinėms dovanoms. Tačiau infliacija, pabrangę degalai ir šildymas tautiečius verčia atidžiau skaičiuoti pinigus artėjančioms šventėms.
Ypač šventėms taupyti rengiasi gaunantieji mažiausias pajamas. Beveik dvigubai daugiau lietuvių nei pernai, dovanoms planuoja išleisti ne daugiau 30-ties eurų, 50 proc. padidėjo grupė tų, kurie dovanoms ketina skirti iki 60 eurų. Na o didžiausia lietuvių dalis planuoja išleisti tarp 60 ir 300 eurų, taigi vidutinė suma gautųsi apie 180 eurų.
„Įsivertina biudžetus iš naujo pasikeitusių kainų kontekste, ieško geriausių pasiūlymų, planuoja mažinti dovanoms biudžetus, apriboti keliones nebūtinas“, – tikino „Swedbank“ atstovė Jūratė Cvilikienė.
Tačiau paradoksas – šiemet jau ketvirtadaliu daugiau tokių, kurie dovanoms pinigų beveik neskaičiuos ir išleis daugiau nei 300 eurų.
„Poliarizacija atsiskleidžia, kurios iki šiol nematėme, visi beveik gyventojai kasmet didino išleidžiamas sumas šventėms. Šiemet nuaja tendencija, kad tų, kurie skiria mažiausias sumas, daugėja. Bet kartu daugėja ir tų, kurie skiria didžiausias sumas, tai rodo netolygumą“, – aiškino „Swedbank“ atstovė Jūratė Cvilikienė.
Pirkimo bumą balandį pavadinę pirmosiomis Kalėdomis, kai lietuviai taškė pinigus atgavę antrosios pensijų pakopos santaupas, prekybininkai nesiskundžia ir dabar.
„Kalėdinis nuolaidų maratonas prasideda nuo lapkričio 11 d., pasijuto, 51 proc. daugiau pardavėme nei pernai, tendencija tęsiasi, parduodame daugiau negu pernai, nemanome, kad tendencija keisis artėjant Kalėdoms“, – sakė „Pigu.lt“ atstovas Nerijus Mikalajūnas.
Įvardijo, kokias dovanas ruošiasi dovanoti lietuviai
Visgi „Swedbank“ užsakyta apklausa rodo, kad ieškodami dovanų apie pusė lietuvių medžioja nuolaidas.
„Šventinė prekyba šiemet prasideda lapkričio pirmomis dienomis, kai pradėjo matyti nuolaidas, tęsis iki pat metų pabaigos“, – sakė „Swedbank“ atstovė Rasa Verkauskaitė-Kazanskienė.
O dovanas ketina dovanoti praktiškas – kosmetiką, dovanų kuponus, pinigus ir rūbus. Na, ir dar papuošalus.
„Populiariausios dovanos atspindi lietuvių racionalumą, mėgstame, mums turi būti ieškant dovanų geriausia kaina, geriausias vertės pasiūlymas, o dovanojant norime, kad būtų panaudota dovana, grynieji pinigai, prekybos centro šekis, grožio priemonės, kvepalai, papuošalai, rūbai“, – vardijo „Swedbank“ atstovė Jūratė Cvilikienė.
Didžiausioms metų šventėms būtinos ir vaišės. Čia lietuviai piniginių plačiai taip pat nelinkę atverti. Vidutinė suma turėtų būti panaši į pernykštę – namų ūkiui vidutiniškai apie 100 eurų.
„68 proc. apklautųsjų Kūčių, Kalėdų stalui planuoja išleisti 50–150 eurų. Žiūrint į metų tendenciją, didžioji dalis išlieka ta pati“, – aiškino „IKI“ astovė Gintarė Kitovė.
Na, o po Kalėdų prekybininkai pirkėjų lauks siūlydami gardėsius ir gėrimus Naujųjų metų stalui. Tačiau čia jau tikisi kone trigubai mažesnių pajamų, mat Naujųjų sutiktuvių stalui lietuviai planuoja išleisti vidutiniškai po 50 eurų.
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