Prieššventines nuotaikas ji apibūdina kaip stabtelėjimą ir sako, jog gyventojai dovanoms šiemet planuoja išleisti mažiau, dažniau ieškos nuolaidų bei specialių pasiūlymų, rinksis kuklesnes dovanas ir trumpesnes keliones.
„Tai yra tokios tendencijos, kurių nematėme ilgą laiką. Visas tas pandeminis laikotarpis buvo augimo laikotarpis ir visą laiką tik dosnesnės dovanos, vaišės ir skiriamos sumos, ir šių metų paveikslas atrodo kaip stabtelėjimas ir nusiteikimas pasiruošti atsakingai šventėms“, – tyrimo pristatymo renginyje antradienį teigė J. Cvilikienė.
„Swedbank“ užsakymu atliktas tyrimas rodo, kad 22 proc. apklaustųjų dėl padidėjusių kasdienių išlaidų kalėdinėms dovanoms išleis mažiau nei planavo, 21 proc. žada dažniau ieškoti nuolaidų, 18 proc. planuoja pirkti pigesnes dovanas ar mažiau jų.
Tuo metu kalėdinių planų dėl padidėjusių išlaidų nekeisiantys sako 21 proc. gyventojų, 13 proc. nurodo nejaučiantys padidėjusių išlaidų, todėl tai neturės įtakos jų kalėdiniams pirkiniams.
Kalėdų dovanoms – ir iki 60, ir virš 300 eurų
Pasak apklausos, iki 60 eurų dovanoms ir sveikinimams planuoja išleisti 17 proc. gyventojų – 6 proc. punktais daugiau nei pernai, tačiau trimis punktais iki 15 proc. padidėjo ir planuojančiųjų išleisti daugiau nei 300 eurų.
J. Cvilikienė sako, kad tai, jog vienu metu daugėja ir kukliausius, ir didesnius biudžetus numatančių gyventojų, rodo gana skirtingas finansines galimybes bei prioritetus.
„Žiūrint į biudžetus, kiek planuoja gyventojai skirti dovanoms, atsiranda tokia įdomi tendencija, kurios anksčiau mes nematėme – poliarizacija. Didėja žmonių, kurie planuoja skirti mažiausias sumas, (...), tačiau didėja dalis ir tų, kurie, matyt, nejaučia to kainų augimo, nes daugėja planuojančių išleisti virš 300 eurų“, – antradienį teigė J. Cvilikienė.
„Taip po truputį mažėja pasirenkančių tą vidutinį įprastą krepšelį nuo 60 iki 200 eurų“, – pridūrė ji.
Apklausos duomenimis, šiais metais 17 proc. apklaustųjų dovanoms numato išleisti iki 60 eurų, 17 proc. – 61–100 eurų, 21 proc. – 101–200 eurų, 15 proc. – 201–300 eurų, dar 15 proc. – daugiau nei 300 eurų.
Tarp dovanų – kosmetika, dovanų čekiai, drabužiai
J. Cvilikienės teigimu, 37 proc. gyventojų renkasi dovanoti kosmetiką ir kvepalus, 26 proc. – pinigus, prekybos centrų dovanų čekius, 24 proc. – drabužius ir papuošalus.
„Dažniausiai vyresnio amžiaus moterys, regionų gyventojai sako, kad likus pusmečiui galvoja apie šventes, atideda vieną kitą eurą į atskirą sąskaitą ar kišenę planuodami šventinį biudžetą. Bet nemažai gyventojų tikrai sako, kad likus mėnesiui, dviem iki Kalėdų jau pradeda planuotis, dairytis dovanų ir kai kurias ir įsigyja likus mėnesiui“, – aiškino „Swedbank“ Finansų instituto vadovė.
Tyrimo duomenimis, likus 1–2 mėnesiams iki Kalėdų dovanų idėjų pradeda ieškoti 27 proc. gyventojų, 10 proc. – dar anksčiau. Dovanas likus 1–2 mėnesiams perka 21 proc. apklaustųjų, likus 3–4 savaitėms – 19 procentų.
„Swedbank“ Smulkių verslo klientų ir pardavimų skyriaus vadovė Rasa Verkauskaitė-Kazanskienė sako, kad verslui svarbu šventinius pasiūlymus pristatyti iš anksto, akcentuoti patrauklią kainą ir užtikrinti pirkėjams patogų apsipirkimą bei tinkamą prekių pristatymą.
„Kaina, o labai paprastai tariant – nuolaida, yra tikrai tai, kas šiandien atveda klientą į prekybos puslapį, internetinę parduotuvę ir patraukia dėmesį, tačiau panašu, kad pardavimus didžiausius fiksuos tie verslai, kuriuos visų pirma lengva rasti“, – teigė R. Verkauskaitė-Kazanskienė.
Kalėdines dovanas gyventojai dažniausiai planuoja pirkti didžiųjų prekybininkų e. parduotuvėse (33 proc.), prekybos tinkluose (31 proc.) ir prekybos centrų parduotuvėse (28 proc.). Smulkiųjų ir vietos verslų e. parduotuves renkasi 15 proc., fizines – 14 proc., o tiesiogiai iš Lietuvos gamintojų ar kūrėjų pirkti ketina kas dešimtas gyventojas.
Reprezentatyvų gyventojų nuomonės tyrimą spalio pabaigoje – lapkričio pradžioje atliko bendrovė „Spinter tyrimai“. Tyrimo metu buvo apklausta 1019 gyventojų nuo 18 iki 75 metų.