Puošėjai sutiko šiek tiek atskleisti, kaip atrodys pagrindinė miesto gražuolė.
Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Panevėžio Kalėdų eglė dovanojo gyventojai
Sekmadienio rytas Panevėžyje. Specialiu kranu kyla didžiulė sidabrinė eglė. Kaip iš kiemo kyla didžiulė eglė, stebi artimiausi kaimynai. Čia plačių šakų gražuolė mylima augo daugiau nei tris dešimtmečius.
„Kažko trūksta dabar jau, paukšteliai visą laiką, geniukas atskrisdavo pavasarį dažnai čia“, – pasakojo kaimynai Vidmantas ir Marija.
Miestui eglę dovanoję panevėžiečiai atsisveikinime dalyvauti negalėjo. O artimiausi kaimynai prisipažįsta – vaizdas tuštėjančio kiemo liūdnokas.
„Toks gyvenimas. Man šiek tiek liūdna, tuščia kažkokia vieta liko. Džiaugiamės, kad turėjome tikrai gražią eglę. Bet miestas turės gražią eglutę, pasidžiaugs visas miestas“, – įsitikinę Vidmantas ir Marija.
Dabar svarbiausia 18 metrų, kone pusketvirtos tonos eglę sėkmingai perkelti ant vilkiko.
„Viskas pavyko, čia sudėtingiausia vieta buvo iškelt, pastatyt kaip ir nieko sudėtingo“, – pasakojo MB „Kalu“ vadovas Karolis.
Neilgai trukus didžiulė eglė jau pasiruošusi palikti savo namus.
„Sėkmingai, viskas gerai, dabar dar į vietą pristatyti ir bus gerai“, – sakė subrangovo atstovas Mindaugas.
Atgabeno sveikutėlę Kalėdų eglę
Pristatymu rūpinasi panevėžiečių įmonė. Krovinys nekasdienis. Svarbu didžiąją Kalėdų puošmeną atgabenti sveikutėlę.
„Reikia važiuojant stebėt laidus, aplinkines mašinas, kad nesiektų, nenubrauktų, sudėtingiau negu eilinis krovinys“, – pasakojo „Automeros“ atstovas Jonas.
Laukiamiausias didžiųjų švenčių simbolis miesto gatvėmis rieda lydimas policijos pareigūnų.
Kadangi sekmadienio rytas, Panevėžio gatvėse eismas mažiau intensyvus, tad eglė mažiau nei per pusvalandį pasiekė centrinę miesto aikštę.
„Kelias pavyko, nieko nekliudėm, niekas netrukdė, policijos pagalbą turėjom, tai labai džiaugiamės. Viskas tvarkoj, eglė aikštėj“, – sakė „Lumidėjos“ direktorius Karolis Balvočius.
„Pataikiau ateiti. Labai graži eglė, labai. Iškart nuotaiką pakėlė, kai pamačiau, o dar pasipuoš. Labai, ir gatve mačiau kaip vežė, taip gražiai“, – sakė panevėžietė Romalda.
„Gražu, bet gaila jos, ji mirė dėl mūsų džiaugsmo. Tegul puošia mus“, – pasakojo panevėžietis Petras.
Kaip atrodys Panevėžio Kalėdų eglė?
Eglę naujoje vietoje pasitiko bei įvertino ir ilgamečiai jos kaimynai.
„Graži labai eglutė, pasipuoš, bus dar gražesnė. Lauksime galutinio rezultato. – Ar neliūdna, kad nebeturėsit akims grožio kasdien? – Kažkiek liūdna, bet džiaugsis dabar visas miestas“, – sakė eglės šeimininkų kaimynė Jurgita.
Eglės puošėjai sutinka tik šiek tiek atskleisti, kaip šiemet atrodys didžioji Kalėdų gražuolė ir visos erdvės aplink.
„Šiemet Panevėžys toks, lenda į gamtą, duodam gamtos, gyvūnų, gamtos elementų. O eglė bus graži, jauki, kalėdiška“, – tikino „Lumidėjos“ direktorius Karolis Balvočius.
Panevėžys vienas pirmųjų šalyje įžiebs pagrindinę puošmeną – artimiausią penktadienį. Miesto ir eglės puošyba šiemet atsieis per 150 tūkstančių eurų.
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