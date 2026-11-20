„Esame didžiausias šalies darbdavys – mūsų komandoje dirba beveik 11 tūkst. žmonių. Planuodami parduotuvių darbo laiką per šventes norime, kad kolegos spėtų pasiruošti Kūčių vakarienei ar Naujųjų metų sutiktuvėms, o pirmąją Kalėdų dieną ir sausio 1-ąją galėtų praleisti su artimaisiais. Šios tradicijos laikysimės ir šiemet“, – sako Ernesta Vareikytė, „Maximos“ ryšių su žiniasklaida vadovė.
Prieš šventes „Maximos“ parduotuvėse apsilanko daugiau pirkėjų nei įprastai, todėl tinklo atstovė pataria apsipirkti anksčiau. Planuojantiems užsukti per Kūčias ar Naujųjų metų išvakarėse verta iš anksto pasitikrinti, iki kurios valandos dirbs pasirinkta parduotuvė.
Parduotuvių darbo laikas šventinėmis dienomis
Kūčių dieną, gruodžio 24-ąją, visos „MAXIMA“ parduotuvės atsidarys įprastu laiku ir dirbs iki 20 val. vakaro (išskyrus prekybos centre „CUP“ Vilniuje, Upės g. 9, esančią „Maximą“ – ji uždaroma 18 val).
Pirmąją Kalėdų dieną, penktadienį, tinklo parduotuvės nedirbs visoje Lietuvoje, o antrąją, šeštadienį, duris atvers 9 valandą ryto ir dirbs iki įprasto parduotuvės uždarymo laiko.
Paskutinę metų dieną, gruodžio 31-ąją, visos „Maximos“ parduotuvės atsidarys įprastu laiku. Didžioji dalis jų dirbs iki 21 val., 56 parduotuvės dirbs iki 20 val., o viena – iki 19 val.
2027 m. sausio 1-ąją visos „Maximos“ parduotuvės nedirbs, o į savo įprastą ritmą lietuviškas prekybos tinklas sugrįš antrąją Naujųjų metų dieną. Detalų visų lietuviško prekybos tinklo „Maxima“ parduotuvių laiką šventinėmis dienomis rasite čia.