„Sočiųjų pupelių salotų“ idėja yra labai paprasta: virtos pupelės arba kiti ankštiniai augalai, smulkintos daržovės, pagal savo skonį pasirinktas baltymingas priedas bei mėgstamas padažas.
Kadangi į jas nededama greitai vystančių salotų lapų, patiekalas ilgiau išsilaiko, tad jį galima pasiruošti iš anksto, pavyzdžiui, kitos darbo dienos pietums.
„Per naktį pastovėjusios šaldytuve salotos tampa netgi gardesnės – pupelės spėja prisigerti padažo ir kitą dieną būna kur kas sodresnio skonio“, – pastebi Ernesta Vareikytė, „Maximos“ ryšių su žiniasklaida vadovė.
Tarp kitų šio patiekalo privalumų yra ir tai, kad salotas sunku „sugadinti“ – jos nereikalauja griežto ingredientų kiekių laikymosi. Be to, pakeitus salotose naudojamą baltymų šaltinį, galima išgauti visiškai kitokį, naują skonį, tad salotos greitai nenusibos.
„Šis patiekalas gali išgelbėti ir intensyviu prieššventiniu laikotarpiu – kai laiko ima trūkti vis labiau, greitas patiekalo paruošimas tampa didžiuliu privalumu. O su skirtingais nebrangiais ingredientais paruoštos salotos gali tapti net keliais Kūčių stalo patiekalais, kai norisi surinkti tradicinius dvylika valgių“, – pataria E. Vareikytė.
Minėto prekybos tinklo kulinarijos meistrai siūlo tris sočiųjų pupelių salotų receptus, puikiai tiksiančius tiek eilinei dienai, tiek šventiniam stalui. Paruošti kiekvieną iš jų užtruks apie 15–20 minučių.
Itališko stiliaus pupelių mišrainė su tunu
Ruošiant pupelių salotas, viena svarbiausių detalių yra tinkamai nusausinti visus jų ingredientus, kad patiekalas nebūtų pernelyg vandeningas. Konservuotas pupeles bei kukurūzus minėto prekybos tinklo kulinarijos meistrai pataria suberti į sietelį, nuplauti po šaltu tekančiu vandeniu ir palikti gerai nuvarvėti.
Atskirai į smulkų sietelį sudėkite smulkintą tuną ir palikite virš dubens 5–10 minučių, kad nuvarvėtų. Recepte pateikiamų kiekių pakaks keturioms salotų porcijoms, o viena jų nekainuos pusantro euro. Salotoms reikės:
- 185 g smulkinto tuno;
- 1 skardinės konservuotų baltųjų pupelių;
- 100 g žaliųjų alyvuogių be kauliukų;
- 1 raudonosios saldžiosios paprikos;
- 0,5 raudonojo svogūno;
- po 2 v. š. alyvuogių aliejaus ir raudonojo vyno acto;
- 1 a. š. garstyčių;
- saujelės šviežių petražolių;
- smulkintų juodųjų pipirų (pagal skonį).
Gaminimas. Papriką, svogūną ir alyvuoges supjaustykite maždaug pupelių dydžio gabaliukais, petražoles susmulkinkite. Dubenėlyje sumaišykite alyvuogių aliejų, actą, garstyčias ir pipirus. Į didesnį dubenį suberkite pupeles, pjaustytas daržoves, alyvuoges bei petražoles ir supilkite padažą. Viską gerai išmaišę, sudėkite tuną ir dar kartą atsargiai permaišykite.
Pupelių mišrainė su skumbre ir daržovėmis
Skumbrė yra ryškesnio skonio nei tunas, tad prie jos gerai dera citrinų rūgštelė ir kelių pupelių rūšių derinys. Vienos 170 g skumbrės filė pakuotės pakaks keturioms porcijoms, o šios mišrainės porcija vienam žmogui kainuos apie 80 euro centų. Patiekalui reikės:
- 170 g skumbrių filė aliejuje;
- 200 g (0,5 skardinės) konservuotų pupelių mišinio;
- 150 g šparaginių pupelių;
- 1 morkos;
- 0,5 raudonojo svogūno;
- 1 v. š. citrinų sulčių;
- 1 a. š. garstyčių;
- saujelės šviežių krapų;
- maltų juodųjų pipirų (pagal skonį).
Gaminimas. Šparagines pupeles 3–4 minutes apvirkite pasūdytame vandenyje, nukoškite ir iš karto perpilkite šaltu vandeniu. Konservuotas pupeles nuplaukite ir leiskite nuvarvėti. Morką supjaustykite plonais šiaudeliais, susmulkinkite svogūną ir krapus.
Skumbrės filė gabaliukus iš skardinės atsargiai išimkite šakute ir kelioms minutėms įdėkite į smulkų sietelį virš dubenėlio. Filė viršų švelniai nusausinkite popieriniu rankšluosčiu. Vieną valgomąjį šaukštą dubenėlyje nuvarvėjusio aliejaus sumaišykite su citrinų sultimis, garstyčiomis ir pipirais. Gautą padažą sumaišykite su pupelėmis, morka, svogūnu ir krapais. Skumbrės gabaliukus sudėkite ant mišrainės ir patiekite.
Azijietiško stiliaus pupelių mišrainė su krabų lazdelėmis
Tai – tradicinės japoniškos kani mišrainės interpretacija, papildyta pupelėmis. Iš recepte nurodytų kiekių pagaminsite keturias porcijas, o vienos porcijos kaina bus šiek tiek didesnė nei vienas euras. Salotoms reikės:
- 300 g krabų lazdelių;
- 200 g konservuotų pupelių;
- 150 g konservuotų saldžiųjų kukurūzų;
- 1 ilgavaisio agurko;
- 1 morkos;
- 3 v. š. natūralaus jogurto;
- 1 v. š. majonezo;
- 1 v. š. citrinų arba žaliųjų citrinų sulčių;
- 1 a. š. sojų padažo;
- 1 a. š. sezamų sėklų.
Gaminimas. Konservuotas pupeles nuplaukite po šaltu vandeniu ir leiskite nuvarvėti. Agurko sėklas išpjaukite, o jį patį supjaustykite nedideliais kubeliais. Panašaus dydžio gabalėliais supjaustykite ir krabų lazdeles. Morką stambiai sutarkuokite ir viską sudėkite į didelį dubenį.
Atskirame inde sumaišykite jogurtą, majonezą, citrinos sultis ir sojų padažą. Gautą mišinį įmaišykite į pagrindinius salotų ingredientus ir apibarstykite sezamų sėklomis. Jei salotas ruošiate kitai dienai, padažą nuo pagrindinių ingredientų šaldytuve laikykite atskirai ir įmaišykite tik prieš valgydami. Skanaus!
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