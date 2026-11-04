Ši mišrainė idealiai tiks Kalėdoms: receptą išsisaugokite jau dabar

Reikės:
- Burokėlis virtas / keptas;
- 1 avokadas;
- 2 – 3 marinuoti agurkai;
- 1 šalotinis svogūnas;
- 1 skardinė tuno aliejuje;
- 4 v. š. konservuotų žirnelių;
- Pundelis krapų;
- Žiupsnis druskos;
- Žiupsnis citrininių pipirų;
- Šlakelis alyvuogių aliejaus;
- Šlakelis citrinos sulčių.
Burokėlį, avokadą ir marinuotus agurkus supjaustome kubeliais, svogūną ir krapus pasmulkiname, suberiame žirnelius. Į salotų dubenį dedame tuną. Gardiname druska, pipirais, apšlakstome citrinos sultimis ir aliejumi. Išmaišome ir valgome.
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