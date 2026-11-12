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TV3 naujienos > Gyvenimas > Maistas > Mišrainės, salotos

Šios mišrainės recepto per Kalėdas klaus visi: užsirašykite ir turėkite

2026-11-12 11:45 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-12 11:45
Pridėkite kaip šaltinį Google

„Šiandien aš sau leidau išbandyti Loretos mišrainę, kurią buvau jau senokai užmačiusi. Mūsų skoniai dažnai sutampa. Visi produktai buvo šaldytuve, tad beliko pagaminti. Tikiuosi ir jūs išbandysite ir pamėgsite“, – anksčiau rašė tinklaraščio „Samčio užrašai“ autorė Odeta.

Mišrainė (nuotr. Samčio užrašai)

„Šiandien aš sau leidau išbandyti Loretos mišrainę, kurią buvau jau senokai užmačiusi. Mūsų skoniai dažnai sutampa. Visi produktai buvo šaldytuve, tad beliko pagaminti. Tikiuosi ir jūs išbandysite ir pamėgsite“, – anksčiau rašė tinklaraščio „Samčio užrašai“ autorė Odeta.

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Reikės:

  • 4 rūkytos vištienos šlaunelių
  • 0.5 ilgavaisio agurkėlio
  • 4 kietai virtų kiaušinių
  • 1 poro baltoji dalis
  • 1 skardinės konservuotų kukurūzų

Padažui:

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  • 1 šaukštas su kaupu majonezo
  • 1 šaukštas su kaupu graikiško jogurto
  • 2 skiltelių česnako
  • kelios šakelės šviežių krapų
  • druskos ir pipirų pagal skonį

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Į dubenį dedame pjaustytą rūkytos vištienos šlaunelių mėsą, kietai virtus kiaušinius, pjaustytus agurką, porą, konservuotus kukurūzus. Beriame smulkintus krapus.

Padažui sumaišome natūralaus skonio jogurtą, majonezą, tarkuotas česnako skilteles, druską,pipirus.

Viską gerai išmaišome.

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