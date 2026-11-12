Šios mišrainės recepto per Kalėdas klaus visi: užsirašykite ir turėkite

Reikės:
- 4 rūkytos vištienos šlaunelių
- 0.5 ilgavaisio agurkėlio
- 4 kietai virtų kiaušinių
- 1 poro baltoji dalis
- 1 skardinės konservuotų kukurūzų
Padažui:
- 1 šaukštas su kaupu majonezo
- 1 šaukštas su kaupu graikiško jogurto
- 2 skiltelių česnako
- kelios šakelės šviežių krapų
- druskos ir pipirų pagal skonį
Į dubenį dedame pjaustytą rūkytos vištienos šlaunelių mėsą, kietai virtus kiaušinius, pjaustytus agurką, porą, konservuotus kukurūzus. Beriame smulkintus krapus.
Padažui sumaišome natūralaus skonio jogurtą, majonezą, tarkuotas česnako skilteles, druską,pipirus.
Viską gerai išmaišome.
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