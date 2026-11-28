Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Trys kalėdiniai velniai spaudžia apdaužyto automobilio akceleratorių – vos už 20 minučių nuo Slovėnijos sostinės Liublianos, vyksta tikras velnių šėlsmas. Gatvėje šimtai žmonių vaikšto pasipuošę šiurpiais kostiumais, pasidabinę velniškomis kaukėmis ir ragais ant galvų. Tokie velniški personažai atsiduria dėmesio centre, o aplink juos susiburia tūkstančiai žiūrovų, ypač vaikų.
Krampusai – taip vadinami šie velniški personažai – yra kilę iš Alpių folkloro. Pasak legendos, jie lydi šventąjį Mikalojų – kol jis apdovanoja gerus vaikus saldumynais, velniai ieško neklaužadų ir juos gąsdina.
„Goricanėje Parkeljni naktis iš tiesų tapo tradicija. Tai jau beveik 70 metų gyvuojanti istorija, palikusi ryškų pėdsaką mūsų bendruomenėje“, – pasakojo krampusų eisenos organizatorius Jaka Pelkaj.
Goricanės miestelyje krampusų eisena vyksta jau 13 metus iš eilės
Kadangi kalėdinių velnių legenda gyvuoja ir kaimyninėse šalyse, šiemet į renginį susirinko 600 dalyvių iš Austrijos, Italijos ir Kroatijos.
„Nuostabus renginys. Tai puiki proga mums visiems parodyti savo kaukes. Kadangi atvykstame iš skirtingų vietų, kiekvienas atsiveža savitas tradicijas ir kostiumus. Mes visada puikiai praleidžiame laiką, o renginys kasmet organizuojamas vis geriau“, – sakė eisenos dalyvis Marko Rakovecas.
Kalėdų magijai ruošiamasi ir legendiniuose Eliziejaus laukuose. Nepaisydami lietaus, dešimtys tūkstančių paryžiečių stebėjo, kaip visas prospektas nušvinta milijonais žiburių.
Skambant iškilmingiems Vivaldžio „Metų laikams“, lemputėmis papuošti medžiai suspindėjo muzikos ritmu. Užburtomis akimis ceremoniją stebėjo ir į šventinį renginį pakviesta Holivudo aktorė Kate Blanchett – dukart „Oskaro“ laureatė.
Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.