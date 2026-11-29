Nors lapkritis dar tik skaičiuoja paskutines dienas, jos namų aplinka jau sušvito kalėdinėmis žiburėlių dekoracijomis.
Parodė papuošimus
Akimirkomis politikė sekmadienį pasidalijo savo „Facebook“ paskyroje.
Nuotraukoje užfiksuoti du švytintys elniai ir fone žibanti eglė.
Šis jaukus kadras akimirksniu sulaukė didžiulio internautų palaikymo – po juo pasipylė tūkstančiai patiktukų bei gražiausių šventinių palinkėjimų prezidentei.
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