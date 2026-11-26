Bendrą laišką, kurio tekstą skelbia Briuselyje įsikūręs analitinis centras „Friends of Europe“, pasirašiusieji ragina ES užkamšyti 70 mlrd. eurų siekiančią Ukrainos biudžeto skylę, kad 2027 metais būtų užtikrinta skubi finansinė bei karinė pagalba su Rusijos invazija penktus metus kovojančiai šaliai.
Taip pat blokas raginamas įsipareigoti ilgalaikiam finansavimui iki 2034-ųjų, taip siunčiant Maskvai signalą, kad jos bandymai „išlaukti“, kol baigsis Europos parama Ukrainai, bus nesėkmingi.
Be to, siūloma Ukrainai paremti panaudoti 210 mlrd. eurų vertės įšaldytą Rusijos turtą, teisinę bei finansinę riziką pasidalijant ES valstybėms narėms.
Be tiesioginių sprendimų dėl finansavimo, laiške raginama aiškiau ir nuosekliau komunikuoti visuomenei, kodėl parama Ukrainai yra gyvybiškai svarbi paties žemyno saugumui.
Jame tvirtinama, kad Europos lyderiai turėtų nustoti vadinti paramą Ukrainai „užsienio pagalba“ ir aiškiai pabrėžti, jog Ukrainos gynyba yra tiesiogiai susijusi su Europos stabilumu bei saugumu.
Jie taip pat ragina tarptautinius partnerius, tarp jų Jungtinę Karalystę (JK), Norvegiją, Kanadą, JAV, Šveicariją ir Japoniją, padėti užtikrinti ilgalaikius suderintus įsipareigojimus.
Tarp pasirašiusiųjų laišką yra kadenciją baigusi Lietuvos prezidentė D. Grybauskaitė, buvę Europos Parlamento pirmininkai Josepas Borrellis, Patas Coxas, Hansas-Gertas Potteringas ir Enrique Baronas Crespo, buvęs Estijos prezidentas Toomas Hendrikas Ilvesas, buvęs Italijos premjeras Enrico Letta, buvęs Belgijos ministras pirmininkas Guy Verhofstadtas bei buvę eurokomisarai Pascalis Lamy ir Cecilia Malmstrom.
Prie jų prisidėjo įvairių organizacijų įkūrėjai, parlamentarai, mokslininkai bei žurnalistai iš visos Europos.
Lapkričio 26–27 dienomis vykstančiame dviejų dienų susitikime ES šalių lyderiai aptaria kitą ilgalaikį ES biudžetą bei ieško šaltinių finansinei Ukrainos paramai.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.