„Manau, kad rusai pasinaudos šiuo svertu ir bandys priversti Ukrainos žmones išgyventi dar vieną siaubingą žiemą, o šią galimybę jie vertina kaip savotišką spaudimo priemonę“, – ketvirtadienį Briuselyje sakė šalies vadovas.
Gitanas Nausėda mano, jog realios derybos dėl taikos Ukrainoje gali prasidėti tik kitų metų pavasarį
Anot prezidento, Ukrainos sąjungininkai turi dėti visas pastangas, kad Kyjivas į derybas galėtų eiti iš stipresnės pozicijos.
„Jeigu jie nuolat jaus finansinių išteklių ar karinės įrangos trūkumą, žinoma, Rusijos Federacija bus palankesnėje pozicijoje pradėti derybas. Tačiau manau, kad galimybė pradėti realias derybas dėl paliaubų ir taikos atsiras tik kitų metų pavasarį“, – teigė G. Nausėda.
Kaip rašė BNS, Europos šalys reikalauja neatidėliotinų paliaubų ir kaltina Rusiją apatija taikos derybomis.
Tuo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paragino kuo greičiau surengti keturšales derybas, kuriose dalyvautų Ukrainos, Europos, Jungtinių Valstijų ir Rusijos atstovai.
Anot Ukrainos lyderio, Kyjivo partneriai siekia tokį susitikimą surengti iki Kalėdų.
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