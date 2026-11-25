Pranešama, kad Barselonos „Barcelona“ uždraudė „langų“ metu vykti jam į nacionalinę komandą. Trenerio pareigas perims Domenas Zevnikas.
D.Zevnikas – jaunas, vos 32-ejų specialistas.
Porą pastarųjų metų jis dirbo A.Sekuličiaus pašonėje rinktinėje, o dabar treniruoja Novo Mesto KRKA ekipą, kurioje prieš tai buvo asistentu. D.Zevnikas taip pat treniravo Slovėnijos 18-mečių rinktinę, darbavosi ir 20-mečių štabe.
Slovėnijos rinktinė atrankoje susikaus su suomiais ir vengrais.
Situacija L grupėje tokia, kad ryškiai pirmauja prancūzai (7/1), už jų žengia suomiai (5/3), o po 4 pergales turi slovėnai, švedai ir vengrai.
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