„Šiuo metu nesu pasirengęs atsakyti į tą klausimą“, – ketvirtadienį Briuselyje žurnalistams sakė šalies vadovas.
Kaip skelbta, Lietuvos apeliacinis teismas trečiadienį paliko galioti A. Bagdonui skirtą 5 tūkst. eurų baudą už piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi, dokumentų klastojimą ir sukčiavimą bei sumažino politiko pasisavinta pripažintą sumą nuo 580 iki 555 eurų.
Prokuratūra taip pat prašė trejiems metams atimti iš A. Bagdono teisę būti išrinktam ar paskirtam į valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų pareigas, tačiau Apeliacinis teismas šį prašymą atmetė. Teisėjų vertinimu, tokia priemonė šiuo atveju nebūtų proporcinga.
A. Bagdonas teigia ketinantis skųsti nuosprendį Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.
ELTA primena, kad vasario 6 dieną Klaipėdos apygardos teismas, skelbdamas nuosprendį, nurodė, kad neteistam ir teigiamai charakterizuojamam politikui skirta minimali bauda, tai yra 5 tūkst. eurų.
Prokuroro siūlyta baudžiamojo poveikio priemonė politikui nebuvo pritaikyta, nes, teismo manymu, ši priemonė yra netikslinga – A. Bagdonas daug metų užsiima politine veikla, jis charakterizuojamas išskirtinai teigiamai, daugiau nusikaltimų, išskyrus aprašytus šioje byloje, neįvykdė.
Bylos duomenimis, A. Bagdonas, eidamas tarybos nario pareigas, 2020 m. vasario–rugpjūčio mėnesiais galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi ir suklastojo penkias tarybos nario išlaidų ataskaitas ir apgaule įgijo 580 eurų. Dabar minėta suma sumažina.
Politikas įrašė tikrovės neatitinkančius duomenis apie tariamai patirtas degalų išlaidas ir pateikė suklastotus dokumentus Neringos savivaldybės administracijai. Į savo ataskaitas politikas įtraukė 12 kvitų iš automatinių degalinių, kvitai priklauso kitiems asmenims, įsigijusiems kurą.
2024 m. pabaigoje Seimas panaikino minėto politiko teisinį imunitetą, tenkindamas parlamentui pateiktą generalinės prokurorės prašymą. Gresiant įtarimams baudžiamojoje „čekiukų“ byloje, A. Bagdonas sustabdė narystę Liberalų sąjūdyje.
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