Pasak Lietuvos ambasadoriaus Europos Sąjungoje (ES) Nerijaus Aleksiejūno, posėdyje bus aptariamas daugiametis Bendrijos biudžetas bei parama Ukrainai.
„Du pagrindiniai klausimai. Prasideda tikrosios ir realiosios derybos dėl 2028–2034 metų daugiamečio biudžeto. Taip pat diskusija apie tai, kaip padėti Ukrainai 2027 metais, kaip finansuoti, užpildyti atsiradusį 70 mlrd. eurų papildomą poreikį. Būtent šie dokumentai bus darbotvarkėje“, – žurnalistams Briuselyje teigė N. Aleksiejūnas.
Europos Vadovų Tarybos (EVT) pirmininkas Antonio Costa kiek anksčiau pristatė naują išlaidų pasiūlymą – jis yra 204 mlrd. eurų mažesnis, palyginti su Europos Komisijos (EK) iš pradžių pasiūlytu planu, kurį kai kurios šalys kritikavo kaip pernelyg didelę finansinę naštą.
Vis tik, N. Aleksiejūno teigimu, Lietuva viliasi, kad gynybai ir saugumui skiriamas finansavimas nebus mažinamas.
„Matome, kad jį dar reikėtų pakankamai daug taisyti. Tikrai norime, kad jame atsispindėtų Rytų pasienio regiono specifika, nes mes, kaip Lietuva, daug investuojame į gynybą, investuojame ir padedame Ukrainai. Manome, kad tai tikrai turėtų atsispindėti ir būsimame Europos Sąjungos biudžete, su papildomais finansiniais srautais. Turime labai konkrečius projektus, kaip „Rail Baltica“. Taip pat turime konkrečius pasiūlymus, kaip užtikrinti, kad mūsų ūkininkai gautų daugiau pinigų (...). Taip pat manome, kad naujasis biudžetas turi atspindėti ir geopolitines realijas, tai yra naujuosius iššūkius. Todėl gynybai ir saugumui skiriamas finansavimas neturėtų mažėti“, – dėstė jis.
ES šalys nesutaria dėl kito biudžeto dydžio. Vokietija ragina gerokai jį sumažinti, Komisijai pernai pasiūlius 2 trln. eurų biudžetą 2028–2034 m. laikotarpiui.
Berlynas sukritikavo praėjusį mėnesį paskelbtą patikslintą pasiūlymą, kuriame siūloma sumažinti būsimą septynerių metų bloko biudžetą 140 mlrd. eurų.
A. Costa, atstovaujantis 27 ES valstybėms narėms, siekia iki metų pabaigos pasiekti susitarimą, kuriame būtų suderinti valstybių narių įnašai ir nauji Bendrijos pajamų šaltiniai.
Vienas iš galimų naujų pajamų šaltinių – mokestis skaitmeninių paslaugų bendrovėms. Projekte, kurį šeštadienį pristatė A. Costa, numatyta, kad jis būtų taikomas įmonėms, kurių metinė apyvarta iš skaitmeninės veiklos ES siekia bent 50 mln. eurų, o pasaulinė apyvarta viršija 750 mln. eurų.
Tokios įmonės turėtų mokėti „metinį įnašą, atitinkantį 3 proc. grynosios metinės apyvartos iš internetinės reklamos, skaitmeninio tarpininkavimo paslaugų ir naudotojų kuriamų duomenų“, nurodoma EVT paskelbtuose dokumentuose.
Šis planas veikiausiai sukels JAV prezidento Donaldo Trumpo nepasitenkinimą, nes jo administracija pastaraisiais metais piktai reagavo į ES skiriamas baudas didžiosioms technologijų bendrovėms ir veiksmus prieš jas, grindžiamus turinio reguliavimo bei konkurencijos taisyklėmis.
A. Costa siekia susitarimo gruodį. ES nerimauja, kad užsitęsus deryboms jos persikeltų į įtemptą 2027 m. rinkimų laikotarpį. Baiminamasi, kokių padarinių tolesnėms deryboms turėtų galimos euroskeptiškų jėgų pergalės Prancūzijoje ir kitose šalyse.
ES valstybėms susitarus, joms dar reikės derėtis su Europos Parlamentu. Šios derybos taip pat žada būti sudėtingos.
Prancūzija, antra pagal dydį ES ekonomika ir viena iš valstybių, į bendrijos biudžetą įmokančių daugiau, nei iš jo gauna, teigia, kad ES turi turėti pakankamai lėšų didėjantiems iššūkiams įveikti.
Tuo metu 17 Pietų, Vidurio ir Rytų Europos valstybių susibūrė į vadinamąją „Sanglaudos draugų“ grupę ir siekia didesnio finansavimo žemės ūkiui bei regionų plėtrai.
ELTA žurnalistė komandiruotėje Briuselyje lankosi Užsienio reikalų ministerijos (URM) kvietimu. Kelionės išlaidas apmoka URM ir Lietuvos nuolatinė atstovybė prie Europos Sąjungos, įtakos turiniui tai neturi.
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