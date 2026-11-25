Premjeras Mindaugas Sinkevičius trečiadienį pareiškė, kad Taivaniečių atstovybei nesutinkant keisti savo pavadinimo Lietuva turi teisę nuspręsti vienašališkai panaikinti šios atstovybės teisinį statusą.
Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) vadu Vyriausybė paskyrė dabar tarnybai laikinai vadovaujantį Donatą Škarnulį.
Teisėtvarkos aktualijos – Ikiteisminiame tyrime dėl padėjimo kitai valstybei veikti prieš Lietuvą buvo sulaikyti 5 asmenys. Du Seimo nariai – Andrius Bagdonas ir Tomas Martinaitis – išgirdo nuosprendžius „čekiukų“ bylose, jie gali netekti pareigų. Abu politikai nusikalto, kai ėjo tarybos narių pareigas.
LIETUVOS ĮVYKIAI
M. Sinkevičius pareiškė, kad Taivaniečių atstovybei nesutinkant keisti savo pavadinimo Lietuva turi teisę nuspręsti vienašališkai panaikinti šios atstovybės teisinį statusą. Prezidentas Gitanas Nausėda pritarė, kad Vyriausybė turi svertų priimti tiek suderintus, tiek vienašališkus sprendimus dėl atstovybės. Užsienio reikalų ministerija (URM) tikino, kad Lietuvos pozicija Taivano atžvilgiu išlieka nepakitusi – dialogas tęsiamas neviešai, siekiama ir toliau bendradarbiauti prekybos, verslo, švietimo, mokslo ir kultūros srityse. Tiesa, URM pabrėžė, kad politinėje erdvėje kylančios viešos diskusijos šias derybas apsunkina. Taivaniečių atstovybės Lietuvoje atstovai teigė gerbiantys viešai keliamus klausimus dėl atstovybės pervadinimo, tačiau pabrėžė besilaikantys anksčiau išsakytos pozicijos pavadinimo nekeisti.
Vyriausybė pritarė siūlymui skirti D. Škarnulį VSAT vadu. Jis šias pareigas pradės eiti nuo ketvirtadienio. Vidaus reikalų ministro Martyno Katelyno siūlymu, D. Škarnuliui taip pat bus suteiktas vidaus tarnybos generolo laipsnis. D. Škarnulis VSAT laikinai vadovauja nuo šių metų rugpjūčio mėnesio – po to, kai iš vado pareigų pasitraukė Rustamas Liubajevas. VSAT vadas yra skiriamas penkerių metų kadencijai.
Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas (NPPSS) prie Vyriausybės rūmų surengė įspėjamąją protesto akciją „400 tuščių kėdžių“. Tokiu būdu siekta atkreipti dėmesį į nepakankamą statutinių tarnybų finansavimą, mažus pareigūnų atlyginimus ir darbuotojų trūkumą. NPPSS pirmininkės Inetos Kursevičienės teigimu, dėl daugiau nei 4 tūkst. pareigūnų trūkumo statutinėse tarnybose gyventojai ateityje gali negauti pagalbos laiku arba jos išvis nesulaukti. Profesinių sąjungų vertinimu, statutinėms tarnyboms papildomai reikėtų skirti 51 mln. eurų, o aplinkosaugai – dar 2,5 mln. eurų. Tuo metu premjeras M. Sinkevičius teigė, kad dėl įtemptos valstybės biudžeto situacijos galimybių papildomai didinti pareigūnų atlyginimus yra labai mažai.
Vyriausybė pritarė, kad Lietuva nepriimtų migrantų ir mokėtų įnašą į Europos Sąjungos (ES) solidarumo rezervą. Vidaus reikalų ministro M. Katelyno teigimu, preliminariais skaičiavimais, Lietuvos įnašas neturėtų viršyti 3–4 mln. eurų. Galutinė suma turėtų paaiškėti gruodžio 3 d., priėmus atitinkamą ES Tarybos sprendimą. Lietuva šį įnašą turės sumokėti 2028 metais.
LIETUVOS VERSLO AKTUALIJOS
Premjeras M. Sinkevičius neatmeta, kad svarstomas energetikos sektoriaus įmonių viršpelnio mokestis galėtų būti susietas ne su bendrovių pelnu, o su jų apyvarta. Laidoje „ELTA kampas“ Vyriausybės vadovas teigė, kad šiuo metu svarstomi du apmokestinimo scenarijai, vienas jų paremtas Lenkijoje taikomu modeliu. Anot premjero, mokestis galėtų būti įvestas metams ir įsigalioti jau nuo 2027 m. sausio 1 d., o surinktos lėšos būtų nukreipiamos į Gynybos fondą. Dalis šių lėšų galėtų būti naudojama vidaus saugumui stiprinti – įrangai, technikai ir materialiniam aprūpinimui, tačiau ne statutinių pareigūnų darbo užmokesčiui didinti. M. Sinkevičius kol kas nespekuliuoja, kiek pajamų būtų surinkta įvedus mokestį, mat tai priklausys nuo pasirinkto tarifo ir mokestinės bazės. Pasak jo, mokestis galėtų būti taikomas ne tik naftos perdirbimo koncernui „Orlen Lietuva“, bet ir didmenine dujų bei tepalų prekyba užsiimančioms, elektros energetikos sektoriuje veikiančioms įmonėms. Dėl konkrečios mokesčio taikymo apimties spręs valdančioji koalicija.
Prezidentūra teigia, kad papildomos lėšos, gautos valstybei per nacionalinį plėtros banką ILTE įveiklinus gyventojų indėlius, būtų skirtos ne deficitiniam valstybės biudžetui „lopyti“, bet ekonomikai auginti. Anot Seimo Biudžeto ir finansų komitete (BFK) kalbėjusio vyriausiojo prezidento patarėjo Vaido Augustinavičiaus, šios lėšos būtų naudojamos ilgalaikiam verslo plėtros ir strateginių projektų finansavimui. Prezidentūros siūlomas mechanizmas leistų gyventojams savanoriškai įveiklinti einamosiose sąskaitose laikomas lėšas ir už jas gauti neapmokestinamas palūkanas. Numatyta, kad jų norma siektų nuo 0,1 iki 3 proc., tačiau prezidentūra taip pat pritaria Vyriausybės siūlymui atsisakyti fiksuotų palūkanų normos ribų. Gyventojas valstybei galėtų skolinti ne daugiau nei 2,5 tūkst. eurų, o savo lėšas atsiimti bet kuriuo metu. Prezidentūros vertinimu, toks mechanizmas taip pat paskatintų komercinius bankus siūlyti gyventojams palankesnes indėlių sąlygas. Pasak V. Augustinavičiaus, projektui gauta teigiama Europos Centrinio Banko (ECB) išvada. Skaičiuojama, kad gyventojų einamosiose sąskaitose šiuo metu laikoma daugiau nei 22 mlrd. eurų.
Vyriausybė pritarė patobulintam kitų metų „Sodros“ biudžeto projektui, į kurį papildomai įtraukta 62 mln. eurų didesnėms vaiko priežiūros išmokoms nuo ateinančių metų liepos finansuoti. Nauja išmokų tvarka – dalis Vyriausybės parengto, demografiniams iššūkiams spręsti skirto Šeimos paketo. Nors iš pradžių didesnes išmokas planuota mokėti nuo 2028 m., valdančiojoje koalicijoje sutarta jų įsigaliojimą paankstinti. Pagal naująją tvarką vaiko priežiūros išmokų „lubos“ būtų didinamos nuo dviejų iki keturių vidutinių darbo užmokesčių (VDU). Tėvams pasirinkus vaiką prižiūrėti pusantrų metų, būtų mokama 78 proc. kompensuojamojo uždarbio dydžio išmoka, pasirinkus dvejus metus – pirmaisiais metais ji siektų 60 proc., antraisiais – 45 proc. Taip pat numatoma sudaryti galimybę lanksčiau paskirstyti išmokų mokėjimo dienas iki vaikui sueis treji metai. Per visus metus šiai priemonei finansuoti reikėtų 123,6 mln. eurų. Be to, siūloma didinti ligos išmokas sergančius vaikus prižiūrintiems tėvams – nuo 65,94 iki 78 proc. kompensuojamojo uždarbio dydžio. Numatoma, kad „Sodros“ biudžeto pajamos kitąmet sieks beveik 11,3 mlrd. eurų, išlaidos – 9,9 mlrd. eurų, o rezervo dydis turėtų siekti 8,6 mlrd. eurų.
Europos Komisija (EK), įvertinusi Lietuvos fiskalinę padėtį, kol kas nemato pagrindo šaliai pradėti perviršinio deficito procedūros, tačiau ragina Lietuvą imtis fiskalinės drausmės priemonių. Trečiadienį paskelbtame 2027 m. Europos semestro rudens dokumentų rinkinyje EK prognozuoja, kad Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas šiemet sieks 3,5 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP), kitąmet – 4,3 proc., o 2028 m. – 5,1 proc. BVP. Vis dėlto, anot Komisijos, šiemet prognozuojamas 3 proc. BVP deficito ribos viršijimas gali būti visiškai paaiškintas nuo 2021 m. išaugusiomis gynybos išlaidomis. Atnaujintą šalies fiskalinės padėties vertinimą EK pateiks kitų metų pavasarį. Komisijos vertinimu, bendras Lietuvos grynųjų išlaidų nuokrypis nuo nustatytos augimo trajektorijos kitąmet siektų 3,7 proc. BVP ir gerokai viršytų leistiną 0,6 proc. BVP ribą. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigė, kad Lietuva atsižvelgs į EK pastabas – bus rengiamas fiskalinės padėties gerinimo planas, apimsiantis mokesčių ir lengvatų peržiūrą, viešojo sektoriaus optimizavimą bei dalies biudžetinių įstaigų atsisakymą. Vyriausybės vadovas tikisi, kad šis planas Seimui bus pateiktas pavasario sesijoje. Anot jo, atsisakyti gynybos finansavimo ir socialinės politikos tikslų būtų sudėtinga, todėl daugiausia dėmesio reikėtų skirti valstybės aparato efektyvinimui. Šiuo metu Seimo svarstomame kitų metų valstybės biudžeto projekte numatomas 3,8 proc. BVP valdžios sektoriaus deficitas ir 48,2 proc. BVP valstybės skola.
Finansų ministerija teigia, kad JAV gynybos pramonės bendrovė „Northrop Grumman“ neketina investuoti savo kapitalo Lietuvoje, o įgyvendinant naujos šaudmenų gamybos linijos projektą veiktų tik kaip įrangos ir technologijų pardavėja. Tokiu atveju, anot ministerijos, visą finansinę projekto naštą turėtų prisiimti valstybė, o Giraitės ginkluotės gamyklai vienai tektų atsakomybė už produkcijos realizavimą. Premjeras Mindaugas Sinkevičius antradienį teigė, kad bendrovės komercinis pasiūlymas dėl naujos 30 mln. eurų vertės šaudmenų gamybos linijos Lietuvai nėra finansiškai patrauklus, tačiau derybas ketinama tęsti. Pasak Finansų ministerijos, pasiūlyme taip pat trūksta garantijų dėl eksporto licencijų išdavimo, o net ir skyrus valstybės dotaciją įrangai įsigyti, Lietuvoje pagamintų šaudmenų savikaina ir kaina būtų gerokai didesnė už rinkos alternatyvas. Ministerijos vertinimu, šiuo metu nėra pakankamo pagrindo valstybei prisiimti ilgalaikius ir su didele rizika susijusius įsipareigojimus, tačiau pasikeitus ekonominėms, finansinėms ar technologinėms sąlygoms projekto perspektyvos galėtų būti vertinamos iš naujo. Finansų ministerija valdo 100 proc. Giraitės ginkluotės gamyklos akcijų. Pernai gamyklos pajamos augo 24 proc. ir siekė 28,4 mln. eurų, šiemet bendrovė planuoja jas padidinti dar 3 proc. – iki 29,26 mln. eurų.
LIETUVOS TEISĖTVARKOS AKTUALIJOS
Ikiteisminiame tyrime dėl padėjimo kitai valstybei veikti prieš Lietuvą trečiadienį buvo sulaikyti 5 asmenys: Kazimieras Juraitis, jo sutuoktinė Vaida Juozapaitytė, prorusiškas aktyvistas Laurynas Ragelskis, taip pat Dmitrijus Glazkovas ir Mindaugas Ramoška. K. Juraitis, D. Glazkovas ir M. Ramoška yra dalyvavę likviduoto „Tarptautinės geros kaimynystės forumo“ veikloje. Prorusiškas aktyvistas L. Ragelskis yra nuteistas pirmosios instancijos teismo dėl tyčiojimosi iš baltarusių ir žydų bei viešosios pagarbos vietos išniekinimo. Ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas gavus pradinių duomenų apie tai, kad grupė Lietuvos piliečių galimai nuo 2024 m. rudens palaiko ryšius su valstybės kontroliuojamos Rusijos valstybinės televizijos ir radijo bendrovės atstovais ir už finansinį atlygį vykdo įvairias jiems pavestas užduotis, susijusias su informacijos, kuri domina priešišką Lietuvai valstybę, rinkimu ir perdavimu.Lietuvos apeliacinis teismas paskelbė, kad Seimo narys Andrius Bagdonas lieka nuteistas „čekiukų“ byloje, nors Neringos savivaldybei padaryta žala sumažinta pašalinus vieną kelių dešimčių eurų vertės kvitą už kurą, politikui paskirta 5 tūkst. eurų bauda lieka galioti. Lietuvos apeliacinis teismas paskelbė, kad A. Bagdonas suvokė, kad Neringos savivaldybės administracijos buhalterijai pateikė 5 vienetus išlaidų ataskaitų, jose tyčia nurodydamas tas degalų išlaidas, kurios nebuvo patirtos vykdant jo tarybos nario veiklą. Lietuvos apeliacinio teismo verdiktas įsiteisėjo iškart, po jo paskelbimo A. Bagdonas Eltai sakė, kad klausimą dėl jo Seimo nario mandato panaikinimo galima būtų svarstyti tik po galutinio – Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (LAT) – verdikto. Jis neslėpė, kad kreipsis į kasacinį teismą.
Teismas „čekiukų“ byloje Seimo narį Tomą Martinaitį atleido nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą. Tiesa, parlamentarui uždrausta trejus metus dirbti valstybės tarnyboje, tačiau jo nuosprendis dar nėra įsiteisėjęs. Šis politikas taip pat gali netekti parlamentaro mandato. Teismas, atleisdamas politiką nuo atsakomybės, atsižvelgė į tai, kad parlamentas pripažino kaltę, gailėjosi, atlygino Akmenės rajono savivaldybei padarytą beveik 3,2 tūkst. eurų žalą. Bylos duomenimis, politikas, 2019–2023 m. eidamas minėtos savivaldybės tarybos nario pareigas, pateikė tikrovės neatitinkančius duomenis apie patirtas išlaidas dėl kuro ir taip pasisavino savivaldybės pinigus.
Prokuroras teroristinės veiklos finansavimu ir rėmimu kaltinamam Kirgizijos piliečiui Mukhammadui Ali Nurkulovui pasiūlė skirti trejų su puse metų laisvės atėmimo bausmę. Valstybė kaltintojas Vilniaus apygardos teismo prašė vyrą pripažinti kaltu dėl teroristinės organizacijos finansinio rėmimo. Bylos duomenimis, M. A. Nurkulovas 2025 m. vasarą atliko kelias finansines operacijas iš savo asmeninės kriptovaliutų piniginės ir parėmė teroristinės organizacijos HAMAS karinį sparną „Al Qassem Brigades“. Kaltinamasis teigė, kad lėšas aukojo humanitariniais tikslais ir nežinojo, kad minėta organizacija yra teroristinė. M. A. Nurkulovo advokatė prašė teismo jos ginamąjį išteisinti. Sprendimas šioje baudžiamojoje byloje bus skelbiamas gruodį.
UŽSIENIO AKTUALIJOS
Kolumbijos saugumo pajėgos šturmavo prekybos centrą Karibų jūros pakrantės mieste Kartachenoje ir taip užbaigė visą dieną čia trukusią įkaitų dramą. Pasak pareigūnų, krizė prasidėjo po mėginimo apiplėšti šarvuotą transporto priemonę. Prezidentas Abelardo de la Espriella sakė, kad incidente dalyvavo nusikaltėliai, kurie buvo užklupti netikėtai, nebeturėjo kur trauktis ir paėmė įkaitų. Iš viso paimta maždaug 30 įkaitų, 10 iš jų buvo paleisti anksčiau, o likę išgelbėti per saugumo pajėgų operaciją. Anot vietos žiniasklaidos, pagrobėjai reikalavo beveik 2 mln. JAV dolerių, dviejų šarvuotų transporto priemonių ir galimybės netrukdomai nuvykti į Barankiljos miestą, esantį maždaug už 130 km į šiaurės rytus nuo Kartachenos. Įkaitų krizė kilo minint dešimtąsias istorinio Kolumbijos taikos susitarimo su FARC partizanais metines ir šalyje įvykus virtinei išpuolių.
JAV atmeta galimybę po karo dislokuoti Ukrainoje karius ir steigti karines bazes. JAV derybininkai už uždarų durų atmetė galimybę pagal saugumo garantijas po karo siųsti karius į Ukrainą arba steigti joje karines bazes. Tai atskleidžia Vašingtono, Kyjivo ir Europos sąjungininkių nesutarimus dėl galimų šių garantijų sąlygų, leidiniui „Kyiv Independent“ sakė su derybomis susipažinę šaltiniai. Savo ruožtu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis nerimauja, kad garantijos, kuriose nebūtų numatytas užsienio karių dislokavimas, neužtikrintų Ukrainai patikimos apsaugos nuo dar vienos Rusijos atakos.
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