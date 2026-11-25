„Reikia žiūrėti į klausimą ne taškiniu būdu, nes vakar, šiandien kalbam apie streikuojančius mokytojus, šiandien kalbam apie statutinius pareigūnus, poryt arba ryt kalbėsime apie dar kažką. Finansinė padėtis, situacija valstybės biudžete pakankamai įtempta. (...) Pinigai iš niekur neatsiranda, jų turim kiek turim, stengiamės subalansuotai, jautriai žiūrėti“, – žurnalistams trečiadienį Vyriausybėje sakė premjeras.
„Kalbėsimės papildomai su vidaus reikalų ministru ir finansų ministru, bet erdvės yra labai labai nedaug“, – pridūrė jis.
Surengė protestą
Kaip rašė BNS, trečiadienį pareigūnai prie Vyriausybės surengė įspėjamąją protesto akciją, kurios tikslas – atkreipti dėmesį į nepakankamą statutinių tarnybų finansavimą, mažus atlyginimus, augantį darbuotojų trūkumą.
Į protesto akciją susirinko maždaug 30 pareigūnų, jos pabaigoje vidaus reikalų ministrui Martynui Katelynui buvo įteikti reikalavimai.
Kitų metų valstybės biudžeto projekte statutinių pareigūnų darbo užmokestį numatyta didinti apie 7,5 proc. (vidutiniškai 128 eurais), papildomai tam planuojama skirti 45,3 mln. eurų.
Profesinės sąjungos tokį augimą kritikuoja, nes tai gerokai mažiau nei realus poreikis.
Pagal projektą, kitąmet viešajam saugumui numatoma skirti 921,8 mln. eurų. Šiais metais valstybės biudžete visai vidaus reikalų sistemai skirta 1,07 mlrd. eurų.
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