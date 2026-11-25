Aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininko pavaduotoja Dijana Rupeikienė teigė, kad Aplinkos apsaugos departamente (ADD) šiuo metu trūksta darbuotojų, o dėl nepakankamo finansavimo įstaigai vis sunkiau išlaikyti kvalifikuotus pareigūnus.
„Mes profesinėje sąjungoje norime, kad kiekvienas pareigūnas gautų ne mažiau kaip 1,5 tūkst. eurų „į rankas“, – trečiadienį Seimo Aplinkos apsaugos komiteto posėdyje kalbėjo D. Rupeikienė.
„Šioje vietoje yra priimtas labai rimtas ir nelengvas sprendimas. Kaip buvo informuota, nuo gruodžio 1 d. valstybinė aplinkos apsaugos priežiūra visą parą bus stabdoma. Tai bus daroma todėl, nes eilę metų finansavimas yra nepilnas, darbo krūvis yra didelis, o darbuotojų – trūkumas. Mūsų įstaiga tiesiog nesugeba išlaikyti kvalifikuotų darbuotojų – mes juos prarandame“, – aiškino ji.
Profesinės sąjungos atstovė teigė, kad iki šiol aplinkosaugos priežiūra buvo užtikrinama didele pareigūnų pastangų kaina.
„Eilę metų Aplinkos apsaugos departamento valstybinė aplinkos apsaugos priežiūra buvo vykdoma visiškai ant pareigūnų pasiaukojimo, atsidavimo savo darbui ir noro apginti ir užtikrinti viešąjį interesą“, – tikino D. Rupeikienė.
Anot aplinkosaugininkų profsąjungos pirmininko Vaido Laukio, dėl nepakankamo finansavimo gali būti neužpildomi budėjimų grafikai, todėl dalį laiko aplinkosaugos pareigūnų priežiūra nebūtų užtikrinama.
„Situacija gali būti, kad budėjimų grafikai bus neužpildyti arba bent jau pilnai neužpildyti ir mes turėsime tuščius langus tam tikrose mėnesio dienose. Tai gali būti ir didesnio mąsto problema“, – posėdyje sakė V. Laukys.
D. Rupeikienė taip pat perspėjo, kad tokiu atveju gyventojų skambučiai skubiosios pagalbos numeriu 112 dėl aplinkosaugos pažeidimų ne visada galėtų būti perduodami ir į juos būtų reaguojama.
„Iki 2014 m. pasyvaus būdravimo išvis nebuvo. Nuo to laiko šią kuprą mes nešame be jokio papildomo finansavimo ir tik 20 proc., kai mūsų kolegos pasienyje gauna 50 proc. Atsakant į klausimą „kas bus?“ – mūsų piliečiams skambinant 112 ir pranešus apie aplinkosaugos pažeidimą, į jį nebus reaguojama ir į vietą nebus atvykstama, nes tam nebus žmogiškųjų resursų, kol nebus tam pinigų“, – sakė ji.
AAD algoms numatyta 1 mln. eurų, tačiau prašoma dar 1,5 mln.
Aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė teigė, kad ministerija aplinkosaugos pareigūnų nuogąstavimus girdi, o situacija aplinkosaugos sektoriuje ir pavaldžiose įstaigose nėra gera.
Anot jos, 2023–2027 metais darbo užmokestis aplinkosaugos sektoriuje augo 24 proc., o darbuotojų aprūpinimas darbo priemonėmis per tą patį laikotarpį padidėjo dvigubai.
Ministrė teigė, kad per biudžeto derybas Aplinkos ministerija visoms jai pavaldžioms įstaigoms prašė 165 mln. eurų, iš jų 12 mln. eurų – darbo užmokesčiui. Tačiau gauta 3 mln. eurų.
AAD darbuotojų darbo užmokestį numatyta didinti 5 proc., o kartu su baze bendras augimas sudarytų 7,5 proc. Tam iš biudžeto skirta 664 tūkst. eurų, dar 333 tūkst. eurų ministerija numato skirti iš vidinių resursų. Taigi iš viso šiuo metu numatytas apie 1 mln. eurų finansavimas.
Tačiau aplinkosaugos pareigūnų reikalavimui pasiekti 1,5 tūkst. eurų atlyginimą „į rankas“ reikėtų 2,5 mln. eurų, todėl trūksta dar 1,5 mln. eurų.
„Susitiksiu su premjeru ir paliesime tą klausimą, bandydami ieškoti dar papildomo finansavimo AAD. Kaip seksis – informuosiu vėliau, bet viltis yra“, – komitete sakė I. Andriulaitytė.
Savo ruožtu profesinės sąjungos atstovai teigė tikintys, kad papildomų asignavimų bus rasta, nes prašoma suma, jų vertinimu, valstybės biudžeto mastu nėra didelė.
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