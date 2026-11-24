Ši byla bus nagrinėjama pagal Regionų administracinio teismo pareiškimą.
Jame prašoma ištirti, ar Konstitucijos 52 straipsniui neprieštarauja Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo nuostata, numatanti, kad apskaičiuojant vidaus tarnybos pareigūnų valstybinės pensijos dydį neįskaitomi mokėjimai už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties ir viršvalandinį darbą bei budėjimą.
Regionų teismas kreipėsi į KT sustabdęs administracinę bylą dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos sprendimų, kuriais Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos saugumo specialistui paskirta pensija, panaikinimo.
Bylos duomenimis, 2023 metų gegužę valdybos Panevėžio skyrius jam paskyrė 29,9 proc. pensiją nuo penkerių tarnybos metų palankiausių 12 mėnesių užmokesčio vidurkio, tai yra nuo 1,3 tūkst. eurų.
Pasak pareiškėjo, minėtas darbo užmokesčio vidurkis apskaičiuotas įvertinus gautą pareiginę algą bei priedus už laipsnį ir stažą, tačiau neįskaičiuotas atlygis už darbą naktį, poilsio ir švenčių dienomis bei viršvalandžius.
Pareigūnas skundu Regionų teismui prašė panaikinti fondo valdybos sprendimus dėl tokio valstybinės pensijos skaičiavimo.
Teismas pareiškime KT teigia, kad įstatyme įtvirtintas reguliavimas, pagal kurį į pareigūno pensiją neįskaitomi viršvalandžiai ir kiti papildomi mokėjimai, neatitinka Konstitucijos reikalavimo nustatant pensiją atsižvelgti į pareigūno darbo užmokesčio dydį, nedera su teisinės valstybės, teisingumo principais.
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