Per Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos Globos atlaidus buvo meldžiamasi už Lietuvos kariuomenę, vidaus tarnybų pareigūnus ir jų šeimos narius.
Į bažnyčią suplūdo pareigūnai – melstasi už kariuomenę, vidaus tarnybų pareigūnus ir jų šeimos narius
Kaip skelbia Lietuvos muitinė, tai graži tradicija, suburianti žmones, kuriuos vienija tarnystė valstybei, atsakomybė ir pareiga.
Muitinės bendruomenė džiaugėsi galėjusi prisidėti prie šios gražios bendrystės ir kartu dalyvauti ilgametes tradicijas puoselėjančiame renginyje.
„Lapkričio 17-ąją Lietuvos muitinės pareigūnai kartu su kitų statutinių tarnybų ir Lietuvos kariuomenės atstovais dalyvavo Vilniaus Šv. Teresės bažnyčioje aukotose šv. Mišiose.
Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos Globos atlaidų metu melstasi už Lietuvos kariuomenę, visų vidaus tarnybų pareigūnus ir jų šeimų narius.
Tai graži tradicija, suburianti žmones, kuriuos sieja tarnystė valstybei, atsakomybė ir pareiga. Džiaugiamės, kad šioje bendrystėje buvo ir Lietuvos muitinės bendruomenė“, – „Facebook“ dalijosi Lietuvos muitinė.
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