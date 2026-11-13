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TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Paviešino vaizdo įrašą, ką praeivis išdarinėjo Lietuvos bažnyčioje: sunku patikėti

2026-11-13 09:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-13 09:50
Pridėkite kaip šaltinį Google

Lapkričio 12 dieną visą Lietuvą sukrėtė išpuolis prieš Dievo gailestingumo šventovės bažnyčią Vilniaus centre. Nakties metu nuo kryžiaus buvo nuimta ir sudaužyta Jėzaus Kristaus statula, o dabar kamerų įrašai parodė, kas vyko tą naktį.

Lapkričio 12 dieną visą Lietuvą sukrėtė išpuolis prieš Dievo gailestingumo šventovės bažnyčią Vilniaus centre. Nakties metu nuo kryžiaus buvo nuimta ir sudaužyta Jėzaus Kristaus statula, o dabar kamerų įrašai parodė, kas vyko tą naktį.

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Bažnyčios kunigas Elijas Anatolijus Markauskas dalijosi, kas vyko siaubingą naktį.

(12 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Parodė, kas naktį dėjosi Vilniaus centre išniekintoje bažnyčioje: sunku patikėti

Parodė, kas buvo daroma su Jėzaus Kristaus statula

Socialiniame tinkle „Facebook“ kunigas E. A. Markauskas parodė, kas buvo daroma su jų šventovės statula. Įraše galima matyti, kaip vienas vyras sėdi ant suoliuko, o kitas parbėga pas jį su „laimikiu“. 

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Jėzaus Kristaus statulą rankose laikęs vyras paprašė bendražygio jį su ja nufotografuoti, vis tik visai netrukus trenkus statulą į žemę Kristaus figūros korpusas suskilo į gabalėlius, o statulos rankos liko jas laikiusio vyro rankose.

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„Atsiprašau už įraše girdimus necenzūrinius žodžius anglų kalba. Dalijuosi šiuo įrašu dėl jo turinio, tačiau tokiai kalbai nepritariu“, – buvo rašoma įraše.

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Apie suniokotą statulą pranešė praeivis

Kaip anksčiau naujienų portalui tv3.lt pasakojo kunigas, visas veiksmas vyko maždaug apie vidurnaktį. Pasak jo, Dievo gailestingumo šventovėje vis dar buvo žmonių, nes iš kiekvieno mėnesio 11-os į 12-ą dieną vyksta adoracijos už gyvybę.

Tad naktį pro šalį ėjęs praeivis atėjo ir pranešė, kad Dominikonų gatvėje guli sudaužyta Kristaus statula, o į šią žinią sureagavo visi susirinkusieji.

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„Žmonės, aišku, išsigando, nuėjo į vietą ir surinko viską, kas buvo likę gatvėje“, – pasakojo kunigas.

E. A. Markauskas dalijosi, kad toks įvykis sukrėtė parapijiečius, nes visuomet buvo labai svarbus ir gerbiamas.

Jis pasakojo, kad ir pats buvo sukrėstas, nes kaskart eidamas pro statulą prie jos sustodavo trumpai ramybės akimirkai.

„Negaliu pasakyti, kad viską priėmiau ramiai. Kita vertus, galėjo nutikti ir baisesnių dalykų. Žmonės žūsta kare, žmonės žudo vieni kitus. Šlovė Dievui, kad šiuo atveju nukentėjo tik statula, o visi žmonės liko gyvi“, – kalbėjo kunigas.

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Kamerų įrašuose – 2 neblaivūs praeiviai

Po žinios apie tarpuvartyje stovėjusios statulos sudaužymą kunigas pasakojo, kad iškart keliavo peržiūrėti vaizdo kamerų, įtaisytų lauke, įrašus.

Pasak jo, vaizdas kamerose buvo labai aiškus – matėsi statulą sudaužę žmonės, vis tik veiksmas vyko kiek kitaip nei daug kas įsivaizduoja.

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„Kai kurie galvoja, kad tai buvo kažkoks ypatingas vandalizmo aktas, tačiau iš įrašų matosi, kad du neblaivūs, maždaug 30-35 metų vyrai ėjo iš baro.

Vienas jų atsisėdo ant suoliuko, o kitas, panašu, ieškojo tualeto. Kadangi vartai nėra rakinami, jis įėjo į tarpuvartį, pamatė prie kryžiaus pritvirtintą Kristaus statulą, nuplėšė ją nuo kryžiaus ir išėjęs į Dominikonų gatvę paprašė draugo jį nufotografuoti su tuo kryžiumi.

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Tas žmogus, kuris fotografavosi, trenkė statulą į grindinio plyteles. Tuomet nulūžo rankos, korpusas nukrito ant gatvės ir subyrėjo. Abu vyrai išsigando, metė viską ir pabėgo“, – apie įvykį pasakojo kunigas.

Moralinis nuostolis

Pasidomėjus, kiek laiko apskritai ši statula stovėjo prie Gailestingumo bažnyčios, pašnekovas nurodė, kad kryžius pas juos buvo atvežtas maždaug prieš aštuonerius metus.

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Anksčiau jis stovėjo prie šv. Faustinos namelio Antakalnyje, tačiau kryžiaus apačiai ėmus pūti ir ten pastačius naują kryžių, o seno nenorėjus išmesti, jis buvo atvežtas į šią šventovę.

„Pats kryžius ir dabar tebėra savo vietoje. Iš Lenkijos buvo atvežta tik Kristaus statula, ji buvo žmogaus ūgio. Ši statula, pagaminta iš plastiko, iš principo, buvo kičas, bet gražiai atrodė“, – sakė jis.

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Kunigas pasakojo, kad nors statula nebuvo brangi, vis tik žmonėms ji visuomet buvo labai svarbi, dėl to šįkart padarytas nuostolis buvo ne tiek finansinis, kiek moralinis.

Planuoja nupirkti lygiai tokią pačią statulą

E. A. Markauskas nurodė, kad policijai apie įvykį yra pranešta, pareigūnai jau buvo atvykę į įvykio vietą. Kunigo nuomone, peržiūrėję vaizdo kamerų įrašus pareigūnai galės išsiaiškinti, kas tiksliai nutiko, nes kamerose gerai matosi vyrų veidai.

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„Nemanau, kad jie buvo nusiteikę specialiai sudaužyti Kristaus statulą. Sprendžiant iš vaizdo įrašų, žmonės buvo stipriai apsvaigę. Labai sunku pasakyti, nuo ko tiksliai, tačiau iš eisenos ir elgesio matyti, kad žmogus buvo veikiamas kažkokių svaigalų“, – pasakojo jis.

Šiuo metu, anot pašnekovo, planuojama nupirkti lygiai tokią pačią statulą ir grąžinti ją į vietą. Pasak E. A. Markausko, visoje šioje situacijoje svarbiausia, kad nieko nenutiko žmonėms.

„Mes esame Gailestingumo šventovė, todėl į viską stengiamės žiūrėti su gailestingumu. O ką nuspręs policija, jau kitas klausimas, nes šalia mūsų noro atleisti yra ir įstatymas, kurio taip pat reikia laikytis“, – paaiškino jis.

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2026-11-13 10:13
Angliškai kalbantys leftistai, tokie kurie viską daužo Londone ar Paryžiuje...
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