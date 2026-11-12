Parodė, kas naktį dėjosi Vilniaus centre išniekintoje bažnyčioje: sunku suvokti

Bažnyčia pasidalijo suniokotos skulptūros vaizdais.
Sudaužyta Jėzaus skulptūra
Socialiniame tinkle „Facebook“ žinia apie indicentą dalijosi Dievo Gailestingumo šventovė savo puslapyje „Gailestingumas“. Jie pranešė, kad išpuoliai prieš bažnyčią tęsiasi netgi šiomis dienomis.
„Viešpatie, pasigailėk
Šią naktį prie Dievo Gailestingumo šventovės nuo kryžiaus buvo nuplėšta ir sudaužyta Jėzaus skulptūra. Ranka, kuri tai padarė, pakilo tamsoje – bet ji pakartojo tai, ką žmonija daro jau du tūkstančius metų.
Golgota nesibaigė. Ji tęsiasi. Kiekviename amžiuje atsiranda ranka, kuri nori nuplėšti Dievą nuo kryžiaus – ne todėl, kad išvaduotų Jį iš kančios, o todėl, kad pašalintų Jį iš savo akiračio. Kad nebereikėtų žiūrėti į tą Veidą, kuris tyliai klausia: „Ką aš tau padariau?“
Mes žvelgiame į sudužusios skulptūros dalis ir sielvartaujame. Bet dar labiau turėtume sudrebėti suvokdami tiesą: tai nėra tik Nukryžiuotojo skulptūros sunaikinimas. Tai – ženklas. Žmogus vis dar bando sunaikinti savo Kūrėją. Sutrupinti Tą, kuris jį sukūrė iš meilės. Nutildyti Tą, kuris net ant kryžiaus meldėsi: „Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką darą.“
Ir štai čia atsiveria gailestingumo slėpinys. Jėzus vis dar kenčia – ne bejėgiškai, o mylėdamas. Jo žaizdos nėra pralaimėjimo ženklas; jos yra atverta širdis, iš kurios net ir šią naktį liejasi kraujo ir vandens srovė kiekvienam, kuris Jį daužė per visą istoriją. Sudaužytasis nekeršija. Sudaužytasis – pasigaili mūsų.
Pakelkime Jį iš dulkių. Atkurkime tai, kas sudaužyta. Ir savo širdyse priglauskime tą sužeistą Veidą dar arčiau nei iki šiol.
Jėzau, Tavęs niekas negali sunaikinti – nei kryžius, nei kūjis, nei žmogaus pyktis. Tu amžinas. Tu atleidi. Tu myli.
Viešpatie, pasigailėk mūsų ir viso pasaulio.
Jėzau, pasitikiu Tavimi“, – buvo rašoma įraše.
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