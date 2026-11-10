Bažnyčios pamaldose – šokas: tikintieji liko be žado

45-erių Lydia Ford, vadovaujanti Klivlande įsikūrusiai „LifeWorks“ bažnyčiai, pranešė, kad su vyru, 47-erių Israelu Fordu, gyvena poligininėje santuokoje. Tai reiškia, kad vienas vyras tuo pačiu metu turi kelias žmonas.
Prisipažinimas šokiravo
Pastoriaus antroji žmona tapo 28-erių bažnyčios tarnautoja Shakayla Talley. Apie pasikeitusius santykius Lydia pranešė per pamaldas, o netrukus pakvietė moterį prisijungti prie jų scenoje, rašo „Daily mail“.
„Mano vyras, mūsų pranašas, turi antrą žmoną. Jūs ją pažįstate. Jūs ją mylite. Kiekvieną savaitę gaunate naudos iš jos tarnystės“, – susirinkusiems kalbėjo pastorė.
Prie poros prisijungusi Shakayla neslėpė suprantanti, kad toks pranešimas sukels klausimų. Ji pripažino jaučianti, kad žmonės turi pastabų bei nuogąstavimų. Vis dėlto moteris tikino, kad toks santykių modelis esą yra Dievo valia, o visi trys dabar yra šeima.
„LifeWorks“ bažnyčią Israelas ir Lydia Fordai įkūrė 2009 metais. Israelas, kurio tikrasis vardas, kaip nurodo „Daily Mail“, yra Jamesas, save vadina pranašu ir teigia galintis padėti žmonėms išsilaisvinti iš dvasinių sunkumų bei patirti stebuklingų išgijimų.
Po to, kai vaizdo įrašas iš pamaldų išplito internete, vyras socialiniuose tinkluose ėmė ginti savo sprendimą. Jis tikino, kad įsitikinimas, jog vyras turėtų turėti tik vieną žmoną, esą prieštarauja Biblijai.
„Suprantu, kad tai nepopuliari tiesa, nuo kurios buvome nutolę ir apie kurią daugelis pastorių nekalbės. Neplanuoju rinktis žmonių palankumo vietoje to, ką man atskleidė Dievas“, – rašė jis.
Tiesa, kol kas nėra aišku, ar Israelas ir Shakayla oficialiai susituokė, ar kalbama apie simbolinį poliginiškų santykių įteisinimą jų bendruomenėje.
Cleveland 'pastor' Lydia Ford of LifeWorks Church announces to her congregation that her co-pastor/prophet husband has taken a SECOND WIFE and they are now living in a POLYGAMOUS relationship. 🚨 https://t.co/PWaTd0CQ02REKLAMA— Protestia (@Protestia) October 26, 2026
Ohajo valstijoje įstatymai draudžia sudaryti antrą santuoką, kol galioja ankstesnė teisinė santuoka.
Tokį bažnyčios lyderių sprendimą socialiniuose tinkluose lydėjo kritika ir pašaipos. Vienas komentatorius situaciją pavadino pasibjaurėtina, o pastorius ir televizijos laidų vedėjas Timas Walkeris pareiškė, kad tai – „bjaurastis“.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.