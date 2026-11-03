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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kiek iš tiesų reikia aukoti bažnyčiai? Kunigai atsakė, ko daugelis nežino

2026-11-03 09:54 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) Ona Šniukštaitė
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-03 09:54
Pridėkite kaip šaltinį Google

Neretai žmonėms kyla klausimas: kiek reikia aukoti bažnyčiai, kad jos „nenuskriaustų“? Dvasininkai atsako: per mišias žmonės aukoja laisvanoriškai ir šių aukų sumos nenustatytos. Tačiau kai kuriais atvejais skirtingos parapijos nurodo orientacines sumas, kurias gali paaukoti tikintieji. Kiek reikia duoti bažnyčiai už sekmadienio mišias ar už įvairias progas kaip vestuvės ir kitos šventės?

Kiek reikia aukoti bažnyčiai? (tv3.lt koliažas)
GALERIJA (21)

Neretai žmonėms kyla klausimas: kiek reikia aukoti bažnyčiai, kad jos „nenuskriaustų“? Dvasininkai atsako: per mišias žmonės aukoja laisvanoriškai ir šių aukų sumos nenustatytos. Tačiau kai kuriais atvejais skirtingos parapijos nurodo orientacines sumas, kurias gali paaukoti tikintieji. Kiek reikia duoti bažnyčiai už sekmadienio mišias ar už įvairias progas kaip vestuvės ir kitos šventės?

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Naujienų portalo tv3.lt kalbinti dvasininkai akcentuoja, kad mišių metu skiriamos aukos yra laisvanoriškos. Atsižvelgdami į savo pajamas, žmonės nusprendžia, kiek aukoti. Tačiau kai kurių parapijų klebonai pažymi, kad žmonės domisi, kiek pinigų paaukoti, pavyzdžiui, priimant santuokos sakramentą. Vieni kunigai sumas įvardija tiesiogiai, kiti jų neatskleidžia.

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(21 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Pinigai (eurai)

Per mišias skiriama auka – laisvanoriška

Klaipėdos Kristaus Karaliaus parapijos Klebonas kunigas dr. Andrius Vaitkevičius sako, kad per mišias skiriama auka yra laisvanoriška. Pats žmogus nusprendžia, kiek paaukoti. Pasak klebono, bažnyčia nenustato sumos, kurią reikėtų aukoti.

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„Iš bažnyčios nėra jokio tokio nustatymo, kad kažkokia aiški suma būtų ar tiek ir tiek reikia paaukoti. Kiek žmogus gali, tiek ir paaukoja. Kiekvienas pagal savo šeimos finansinę būseną“, – tv3.lt naujienų portalui komentavo kunigas dr. A. Vaitkevičius.

A. Vaitkevičius užsimena, kad katalikų bažnyčioje egzistuoja „aiškus kvietimas“, taip pat ir įsakymas – padėti išlaikyti bažnyčią ir jos tarnus. Todėl, pasak kunigo, kiekvienas bendruomenės narys turi prisidėti tiek kiek gali.

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Kunigas pridūrė, kad kai kurios religinės bendruomenės turi griežtesnius įstatymus, pavyzdžiui, bendruomenės nariai privalo aukoti 10 proc. pajamų.

„Senojo testamento laikais taip ir buvo – dešimtinę aukodavo, privalėdavo. Mūsų laikais yra šiek tiek kitaip, komentuojant Katalikų bažnyčios kontekstą. Tai yra laisvanoriška žmogaus auka, kiek jis gali prisidėti“, – pasakojo kunigas.

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Kauno rajono savivaldybėje esančios Domeikavos Lietuvos Kankinių parapijos klebonas kunigas Gintaras Pūras antrina A. Vaitkevičiui. Pasakoja, kad taip pat nėra nustatytos sumos, kurią reikėtų paaukoti Šventųjų Mišių metu.

Kunigas teigia, kad galima aukoti nuo vieno iki milijono euro: „Kiekvienas žmogus turi savo kiek aukoja.“ Aukos skiriamos bažnyčios išlaikymui, todėl sumos nėra nustatomos.

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„Tikrai mes tik dėkojame, kad aukoja, kad padeda išlaikyti bažnyčią, puošti ją, atlikti remontus. (Suma – tv3.lt) tikrai nėra nustatyta ir mes džiaugiamės, kad aukoja“, – teigia kunigas.

G. Pūras teigia, kad nesulaukia klausimų, kiek reikia aukoti per mišias. Kunigas pasakoja, kad kartais kai kurie žmonės nepastebi ir paaukoja daugiau nei gali ir paprašo grąžos. Kunigas sako, kad dėl to „jokių problemų nėra“.

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Taip pat ir Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčios vikaras Edvinas Jurgutis teigia, kad kiekvienas asmuo per mišias auką duoda atsižvelgdamas į tai, kiek uždirba ir kiek nori paaukoti.

Per mišias surinktos aukos, pasak vikaro, skiriamos bažnyčios išlaikymui: darbuotojams, valytojams, zakristijonams, apšvietimui, šildymui, remontams.

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Vieni sumas įvardija, kiti neatskleidžia

Kalbėdamas apie užsakomąsias mišias, vikaras E. Jurgutis teigia, kad yra nustatyta tik viena orientacinė suma – kai asmuo nori, kad būtų daromos vadinamosios privačios mišios.

„Kai žmogus nori, kad būtų meldžiamasi tik jo intencija, kaip anksčiau vadindavo, privačios mišios. Panašiai kaip susirenka per kokį jubiliejų, minėjimą 30 dienų ar savaitę po mirties ir nori, kad kunigas melstųsi tik už šeimą ir visi kartu. Tuomet yra nustatyta, kad minimali (suma – tv3.lt) turėtų būti bent 30 Eur, kad tai būtų kaip atskira auka“, – aiškino kunigas.

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Kalbėdamas apie tai, kiek kainuoja priimti santuokos sakramentą bažnyčioje, vikaras sako, kad kai kurie kunigai sumas įvardija tiesiogiai, kiti – netiesiogiai.

E. Jurgutis teigia, kad žmonės nori išgirsti orientacinę sumą, tačiau ji Bernardinų parapijoje neatskleidžiama: „Kiekvienas pagal savo galimybes.“ Vikaras pasakoja, kad kiekvieno asmens auka priklauso nuo jo finansinės padėties.

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„Matau du studentai 18–19 metų tuokiasi ir žmonėms ir taip yra sudėtinga, bet ateina žmonės, kurie būna su dviem planuotojais, trimis vaizdo operatoriais ir dvaru, trims dienoms (užsakytu – tv3.lt)“ – apie susituokiančias poras kalbėjo vikaras.

E. Jurgutis pasakoja, kad neretai sulaukia klausimų: „Kaip žinoti, kaip nenuskriausti?“ Vikaras atsako, kad žmonės turėtų įvertinti, kokias paslaugas suteikia bažnyčia.

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„Žmonės ateina, susitaria dėl laiko, kiekvieną kartą turi pokalbį su kunigu, anketos pildymą, pati apeiga. Kiekvienas kunigas porai skiria, sakykim, bent nuo valandos iki dviejų. kiekvienas žmogus gali įvertinti, pavyzdžiui, kiek jis per valandą uždirba“, – teigė E. Jurgutis.

Pasak vikaro, kiekvienai tuoktis norinčiai porai bažnyčia skiria apie keturias valandas darbo.

„Žmogus gali įsivertinti, kiek jis per pusę darbo dienos uždirba ir tada nenuskriaus, jau būtų sąžiningas“, – pasakojo kunigas.

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E. Jurgutis akcentuoja, kad žmonės aukoja tiek kiek gali.

Suma už užsakomąsias mišias priklauso nuo parapijos

Klaipėdos Kristaus Karaliaus parapijos klebonas teigia, kad niekuomet iš žmonių nėra sulaukęs  klausimo, kiek aukoti per mišias. Tačiau kalbėdamas apie užsakomąsias mišias, teigė, kad kai kurios parapijos  nurodo orientacines sumas.

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„Jeigu kalbame, pavyzdžiui, apie papildomų sakramentų (priėmimą – tv3.lt), žmonės palieka auką už sakramentus. Kartais parapijos pasako orientaciškai, kiek žmogui reikėtų paaukoti. O tai varijuoja kiekvienoje parapijoje“, – teigė kunigas.

Anot A. Vaitkevičiaus, auka už užsakomąsias mišias priklauso nuo įvairių dalykų. Jeigu tikintieji nori atskirų mišių, natūralu, kad tenka paaukoti didesnes sumas.

„Parapija irgi samdo visus žmones, kurie prisideda prie to, kad įvyktų mišios – atskirai vargonininkams, bažnyčios tarnams sumokėti. Jeigu būna atskiros mišios, kada su giminėmis, kaip būdavo, susirenka, tai natūralu, kad turėtų didesnę auką paaukoti, kad būtų iš ko sumokėti kitiems žmonėms“, – aiškino klebonas.

Pasak kunigo, klebonai pasako konkrečią auką, kai rengiamos krikštynos ar santuokos sakramentas. Į sumą įskaičiuojami dalykai, reikalingi mišių reikmėms.

Į (auką – tv3.lt) yra suskaičiuoti visi patarnavimai, papuošimai, gėlės, floristų paslaugos ir panašiai. Kartais galbūt ta auka nuskamba didokai, bet, iš tikrųjų, kai išdalini visiems, kliūva po kažkiek, nes kiekvienas žmogus ateina savo darbą padaryti“, – teigė A. Vaitkevičius.

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Klebonas teigia, kad už santuoką Klaipėdos Kristaus Karaliaus bažnyčioje rekomendacinė suma – 300 Eur.

Kunigas apie kylančias kainas: „Jeigu verksime, bus dar blogiau“

Neretai kalbama apie Lietuvoje kylančias kainas. Pasiteiravus, kaip dabartinė ekonominė situacija veikia bažnyčią, kunigas G. Pūras atsako, kad kainos yra nemažos, bet jos kyla visiems, ne tik bažnyčioms.

„Tikrai kainos nemažos, ypač žiemą buvo, bet mes tikrai neviešiname, neprašome, kad žmonės daugiau aukotų, kad sunku. Visiems sunku buvo ir tikrai tuo klausimu išsiverčiame. O jeigu pritrūks, tai vis tiek metų eigoje išsilyginame.

Ateina šventės, daugiau (žmonių – tv3.lt) ateina. Mes tikrai neverkiame. Ne dėl to, kad ko nors trūktų. Paprasčiausiai, visiems yra tokia situacija, visiems sunku“, – komentavo kunigas.

„Ir pensija, ir vaistai, ir, aišku, anūkų išlaikymas. Vis tiek vyresniam žmogui tai yra aktualu. O mes tikrai nesakome, tiktai dėkojame, kad jie prisideda“, – pasakojo kunigas G. Pūras.

Pasak G. Pūro, kai kurie žmonės neša aukas į Zakristiją ir aukoja bažnyčiai.

„Mes vedame, kaip sakant, geradarių knygą ir rašome vardą, pavardę ir kur gyvena, kiek aukoja“, – pasakojo kunigas.

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„Tikrai viskas kainuoja, bet jeigu verksime, bus dar blogiau. Manau, kad džiaukimės, jog žmonės aukoja ir reikia padėkot tai, kad jie padeda išlaikyti (bažnyčią – tv3.lt), kad ir kuklia auka – kiekvienas euras yra brangus“, – teigė G. Pūras.

Nors Klaipėdos Kristaus Karaliaus parapijoje kunigas Andrius Vaitkevičius klebono pareigas eina pusę metų, šis teigia, kad bažnyčiai mokesčiai yra didesni negu individualiems žmonėms. Klebonas prisimena, kad bažnyčioms išgyventi sunkoka būna ypač žiemą.

„Ačiū Dievui parapijiečiai sąmoningi. Nėra taip buvę, kad jau reikėtų skolintis. Aišku, galbūt kaimuose būna sudėtinga situacija žiemą ir daug kur turbūt nėra šildomos bažnyčios, nes nepaneša tų kaštų, kurie kainuoti, kad tai galėtų padaryti.

Natūralu, kad kuo mažiau bendruomenės narių, tuo ir tos aukos mažesnės ir ne visos parapijos išgali“, – teigė kunigas.

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