Atsukus kameras paaiškėjo, kas Vilniaus centre išniekino bažnyčią: kunigas atskleidė, kas dėjosi

Naujienų portalas tv3.lt susisiekė su Dievo gailestingumo šventovės bažnyčios kunigu, vicerektoriumi Eliju Anatolijumi Markausku, o šis papasakojo plačiau apie įvykį.
Pokalbio metu paaiškėjo, kad šalia bažnyčios buvo įrengtos kameros, kurios užfiksavo, kas dėjosi nakties metu, ir įamžino Jėzaus statulą suniokojusius žmones.
Apie suniokotą statulą pranešė praeivis
Kaip pasakojo pašnekovas, visas veiksmas vyko maždaug apie vidurnaktį. Pasak jo, Dievo gailestingumo šventovėje vis dar buvo žmonių, nes iš kiekvieno mėnesio 11-os į 12-ą dieną vyksta adoracijos už gyvybę.
Tad naktį pro šalį ėjęs praeivis atėjo ir pranešė, kad Dominikonų gatvėje guli sudaužyta Kristaus statula, o į šią žinią sureagavo visi susirinkusieji.
„Žmonės, aišku, išsigando, nuėjo į vietą ir surinko viską, kas buvo likę gatvėje“, – pasakojo kunigas.
E. A. Markauskas dalijosi, kad toks įvykis sukrėtė parapijiečius, nes visuomet buvo labai svarbus ir gerbiamas.
Jis pasakojo, kad ir pats buvo sukrėstas, nes kaskart eidamas pro statulą prie jos sustodavo trumpai ramybės akimirkai.
„Negaliu pasakyti, kad viską priėmiau ramiai. Kita vertus, galėjo nutikti ir baisesnių dalykų. Žmonės žūsta kare, žmonės žudo vieni kitus. Šlovė Dievui, kad šiuo atveju nukentėjo tik statula, o visi žmonės liko gyvi“, – kalbėjo kunigas.
Kamerų įrašuose – 2 neblaivūs praeiviai
Po žinios apie tarpuvartyje stovėjusios statulos sudaužymą kunigas pasakojo, kad iškart keliavo peržiūrėti vaizdo kamerų, įtaisytų lauke, įrašus.
Pasak jo, vaizdas kamerose buvo labai aiškus – matėsi statulą sudaužę žmonės, vis tik veiksmas vyko kiek kitaip nei daug kas įsivaizduoja.
„Kai kurie galvoja, kad tai buvo kažkoks ypatingas vandalizmo aktas, tačiau iš įrašų matosi, kad du neblaivūs, maždaug 30-35 metų vyrai ėjo iš baro.
Vienas jų atsisėdo ant suoliuko, o kitas, panašu, ieškojo tualeto. Kadangi vartai nėra rakinami, jis įėjo į tarpuvartį, pamatė prie kryžiaus pritvirtintą Kristaus statulą, nuplėšė ją nuo kryžiaus ir išėjęs į Dominikonų gatvę paprašė draugo jį nufotografuoti su tuo kryžiumi.
Tas žmogus, kuris fotografavosi, trenkė statulą į grindinio plyteles. Tuomet nulūžo rankos, korpusas nukrito ant gatvės ir subyrėjo. Abu vyrai išsigando, metė viską ir pabėgo“, – apie įvykį pasakojo kunigas.
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