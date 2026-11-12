Gyventojai dalijasi versijomis, kas galėjo išniekinti Jėzaus skulptūrą: „Normalus žmogus taip nedarytų“

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Vilniaus senamiestyje prie Dievo Gailestingumo šventovės buvo nuplėšta ir sudaužyta Jėzaus skulptūra. Iš skulptūros liko tik šipuliai. Dvasininkai sako, kad vandalai nukabino skulptūrą nuo kryžiaus, išnešė į gatvę ir daužė į šaligatvį.
Ir darbavosi labai įpykę asmenys ar asmuo. Mat žmogaus dydžio, aukso spalvos Jėzaus skulptūrą nuplėšti nuo kryžiaus, kaip sako bažnyčios vicerektorius – ne taip ir paprasta.
„Ta statula, ji gana stipri. Ji iš tokios medžiagos pagaminta, kad tu trenksi ir ji nesuduš“, – pasakoja šventovės vicerektorius Elijas Anatolijus Markauskas.
Viskas vyko kaip tik tuo metu, kai žmonės bažnyčioje meldėsi. O kryžius, su Jėzaus skulptūra įrengtas vidiniame kieme, ant šoninės bažnyčios sienos. Atokiau nuo praeivių akių. Jį mato tik kiemą kertantys praeiviai, ar čia gyvenantys žmonės. Mato ir tie, kas norėdavo pasimelsti atokiau nuo pašalinių akių.
„Būdavo tokia vieta, kur žmonės ateidavo išsiverkti. Kadangi ji yra nuošaly. Dominikonų gatvė tokia judri. O Gailestingumo šventovėje yra kameros, yra žmonių, o žmonėms ne visada drąsu išsiverkti“, – sako E. A. Markauskas.
Gyventojai dalijasi versijomis
Žmonės spėlioja, kas galėjo šitaip pasielgti su Jėzaus atvaizdu. Kai kurie bažnyčios kaimynystėje gyvenantys žmonės sako girdėję triukšmą, įprastą vakarui, kai senamiestis ūžia. Tad įtarimų, kad kieme darbuojasi vandalai, nebuvo. Kiti gi priduria spėliodami – vandalizmą sukelti galėjo ir psichikos sutrikimų turintis žmogus:
„Kaip gali vertinti tokį vandalizmą baisų. Aš nežinau. Nesuprantu jau žmonių. Kaip gali pasiversti į tokį dalyką.“
„Nelaimingi žmonės. Tiesiog nelaimingi žmonės. Normalus žmogus taip nedarytų.“
„Čia gi ir benamiai vaikšto. Ir į laiptines užeina. Visko būna. Bet čia jau labai pikto žmogaus būta. Arba kvailo.“
Vietą, kur įrengtas kryžius stebi filmavimo kameros. Įvykį tiria policija.
„Žala nustatinėjama. Asmuo šiuo metu kol kas nėra nustatytas. O tiriantys šį įvykį pareigūnai prašo visuomenės pagalbos. Jeigu yra asmenų mačiusių ar turinčių reikšmingos informacijos, skambinti bendruoju pagalbos numeriu 112“, – komentuoja Vilniaus policijos atstovė Julija Samorokovskaja.
Pasakė, kiek kainuos pakeisti skulptūrą
Iki Kalėdų dvasininkai žada, kad Jėzaus skulptūra sugrįš į savo seną vietą. Tiesa, šios jau niekas nesutvarkys, bažnyčia Lenkijoje užsakinės naują. Patirti nuostoliai siekia apie porą tūkstančių eurų. Tiesa, Jėzaus skulptūra vandalams užkliūva jau ne pirmą kartą.
„Buvo, kad nulaužė pirštus kažkas. Tai suremontavom. Priklijavome tuos pirštus“, – sako E. A. Markauskas.
Tai anaiptol ne pirmas vandalizmo ir tyčiojimosi iš bažnyčios atvejis šventovėse. Prieš mėnesį Santaros klinikų Dievo Gailestingumo koplyčioje dvasininkas rado lėlės galvą užbrauktomis akimis. Kita lėlės galva gulėjo ant aukų dėžutės. Vandalizmo atvejai katalikų Bažnyčioje pastaruoju metu pasaulyje ne naujiena. Nusikaltėliai ir kryžius griauna, ir niokoja mergelės Marijos atvaizdą.
Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.