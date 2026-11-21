Kaip BNS informavo kitos statutinės tarnybos, specialistų trūkumas juntamas ir jose.
Policijoje trūksta apie 1,5 tūkst. pareigūnų, tai sudaro apie 22–23 proc. bendro pareigūnų skaičiaus.
Valstybės sienos apsaugos tarnyboje (VSAT) 450 pareigūnų trūkumas sudaro 13 procentų. Laikinasis VSAT vadas Donatas Škarnulis anksčiau yra teigęs, kad sunkiai sekasi pritraukti žmones ir stoti į pasieniečių mokyklą.
Viešojo saugumo tarnybai trūksta 30 proc. – 410 – pareigūnų.
VRM papildomai prašo 124 mln. eurų
Tuo metu Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD) BNS informavo, kad šis skaičius kinta, tačiau trūkumas sudaro apie 250 pareigūnų bendrai PAGD sistemoje, įskaitant ir pavaldžias įstaigas.
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyboje šiuo metu stinga apie 50 pareigūnų, tai sudaro 10 proc. visų pareigybių.
Kaip rašė BNS, Vidaus reikalų ministerija (VRM) viešajam saugumui užtikrinti kitų metų biudžete papildomai prašo 124 mln. eurų.
Ministro Martyno Katelyno teigimu, tai – kritinis poreikis, kad tarnybos tinkamai atliktų savo funkcijas.
Pagal biudžeto projektą, kitąmet viešajam saugumui iš viso numatoma skirti 921,8 mln. eurų – 39,7 mln. eurų daugiau nei šiemet.
Šiais metais valstybės biudžete visai vidaus reikalų sistemai skirta 1,07 mlrd. eurų.
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