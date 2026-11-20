Apie įvykį socialiniuose tinkluose pranešė moters vyras, o incidentą patvirtino ir policija. Pareigūnų duomenimis, moteris fiziškai nenukentėjo, tačiau patyrė išgąstį. Galimai grasinęs asmuo kol kas nenustatytas.
Šios moters vyras „Facebook'e“ pranešė apie incidento aplinkybes.
„Šiandien [red. past. – lapkričio 13 d.] apie 15 val., žmona su 2 mėnesių kūdikiu ir šunimi vaikščiodama pakrantės taku ties Neries namų statybviete buvo užpulta neadekvataus dviratininko, galbūt žvejo, jis puolė su peiliu ir lazda“, – buvo rašoma „Žirmūnai“ grupėje.
„Laimei kitas praeivis vyras apgynė ir nuvijo užpuoliką. Ačiū apgynusiam žmogui. Būkite atsargūs.
Jei kas nors žinote daugiau detalių ar pastebėjote panašiu metu neadekvatų žmogų, pasidalinkite. Įvykis bus praneštas policijai“, – toliau rašė jis.
Takas – neva nesaugus
Vyras teigė, kad policijai trūko informacijos apie užpuoliką, o pats takas, esantis prie pakrantės, ties Nerimi, yra nesaugus dėl siauro praėjimo ir greitai važinėjančių dviratininkų.
„Buvo pranešta policijai apie įvykį, tačiau pernelyg mažai detalių, kad būtų imtasi kažkokių veiksmų.
Žmona dėl išgąsčio neįsiminė to žmogaus bruožų ir ne iškart pranešė apie įvykį, tik grįžus namo papasakojo man ir aš tada pasidalinau.
Tas takas, iš principo, yra probleminė vieta, nes lygus paviršius yra siauras ir skirtas tik dviratininkams, kurie nuo kalno pasileidę neretai ir važiuoja nesisaugodami“, – naujienų portalui tv3.lt liudijo pašnekovas.
Vieta yra sunkiai prieinama žmonėms su negalia ir šeimoms su kūdikiais, be to, dėl nuošalumo, prasto apšvietimo ir nesaugių asmenų keliamo pavojaus gali būti nesaugi.
„Šalia esantis akmenuotas ir dėl statybų žemėtas takelis netinka žmonės su negalia ar stumdant vėžimėlius su kūdikiais.
Kitas dalykas – tai yra gan nuošali vieta, daug tamsių krūmynų ir šabakštynų ties pakrante, ne vasaros metu žmonių mažiau, todėl patraukli vieta blogiems žmonėms rinktis.
Grupėje žmonės irgi dalinosi, kad kai kam yra tekę irgi sutikti neadekvačių, pavojingai nusiteikusių asmenų“, – komentavo vyras.
„Dėl to yra nelabai saugu vaikščioti vieniems. Dėl nuošalumo ten patogu rinktis asocialiems, galbūt narkomanams ar aloholikams.
Pusiau apleistoje prieplaukoje būna daug žvejų, nesakau kad žvejoti blogai, tačiau vieša paslaptis, kad ten žmonės susirenka ir apsvaigti.
Bendrai žiūrint, tas pakrantės ruožas yra apleistas ir darosi nesaugus praeiviams”, – toliau tęsė jis.
Policija patvirtino apie šį incidentą
Pasak Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vedėjos Julijos Samorokovskajos, toks įvykis iš tiesų buvo užfiksuotas – nepažįstamas dviratininkas grasino moteriai peiliu, o į situaciją įsikišęs praeivis jai padėjo.
„Policija gavo pranešimą apie galimą incidentą Vilniuje, Neries pakrantėje.
Patikslinus aplinkybes nustatyta, kad moteriai, einančiai su kūdikio vežimėliu ir šunimi, nepažįstamas dviratininkas grasino peiliu ir elgėsi neadekvačiai. Į situaciją įsikišo pro šalį ėjęs vyras, kuris moteriai padėjo”, – informavo policijos atstovė.
Kaip teigė J. Samorokovskaja, moteris fiziškai nenukentėjo, tačiau išsigando, o grasinusio asmens tapatybė kol kas nenustatyta. Tiesa, jo teisinė atsakomybė priklausys nuo tyrimo metu paaiškėjusių aplinkybių.
„Moteris fiziškai nenukentėjo, tačiau patyrė išgąstį. Ji patvirtino pretenzijų neturinti. Šiuo metu neturime duomenų, kad galimai grasinęs asmuo būtų nustatytas ar sulaikytas.
Dėl galimos teisinės atsakomybės pažymėtina, kad ji priklausytų nuo konkrečių veiksmų, jų pobūdžio, nustatytų aplinkybių ir surinktų duomenų”, – dalijosi ji.
Anot J. Samorokovskajos, policija ragina apie tokius ir panašius incidentus pranešti kuo skubiau, skambinant skubiosios pagalbos telefonu 112. Operatyviai gavę informaciją pareigūnai turi daugiau galimybių nustatyti galimai neteisėtai besielgiantį asmenį ir išsiaiškinti įvykio aplinkybes.
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