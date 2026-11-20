Ar įmanoma kurti šiuolaikinę aukštąją gastronomiją naudojant tik lietuviškus produktus? Kaune įsikūrusio restorano „Sija“ šefas Rokas Vasiliauskas įsitikinęs, kad ne tik įmanoma, bet ir būtina.
Po studijų Didžiojoje Britanijoje bei darbo prestižiniuose Europos restoranuose, į gimtąjį Kauną sugrįžęs virtuvės šefas pasirinko neįprastą kelią – savo virtuvėje atsisakė kone visų iš užsienio atkeliaujančių ingredientų.
Dėl to jo patiekaluose nerasite net juodųjų pipirų! Vienintelė išimtis – druska.
Apie meilę Lietuvai, vietiniams produktams ir išskirtinę gastronomijos filosofiją, jis papasakos šio šeštadienio laidoje.
Laidos vedėjas, maisto kritikas Darius Katinas žiūrovus pakvies artimiau pažinti restoraną, kurio virtuvės filosofija paremta lietuviškumu, sezoniškumu ir glaudžiu ryšiu su vietos ūkininkais bei gamintojais.
Restorano įkūrėjas R. Vasiliauskas neslėps – nors profesinių žinių sėmėsi užsienyje, niekada neabejojo, kad savo restoraną kurs gimtajame Kaune. Baigęs mokyklą jis išvyko studijuoti kulinarijos meno į Didžiąją Britaniją, dirbo prestižiniuose restoranuose, stažavosi Barselonoje, tačiau galiausiai sugrįžo į Lietuvą.
Karjerą tęsdamas Pažaislio vienuolyne įsikūrusiame restorane, vos per pusantrų metų jis pakilo nuo virėjo iki virtuvės šefo. Vėliau dirbo Vilniuje, gilinosi į mėsininkystę, įkūrė nuosavą mėsinę, o galiausiai įgyvendino seną svajonę – atidarė restoraną „Sija“.
„Aš visada žinojau, kad restoranas turės būti tik Kaune. Turbūt net sapnavęs esu, kad jis bus Laisvės alėjoje ar šalia jos“, – pasakos šefas.
Tačiau labiausiai stebina ne jo karjeros istorija, o požiūris į maistą. Kol daugelis restoranų didžiuojasi egzotiškais ingredientais ir iš tolimiausių pasaulio kampelių atkeliaujančiais produktais, Rokas sąmoningai renkasi priešingą kryptį.
Jo virtuvėje nėra nei juodųjų pipirų, nei kitų mūsų regione neaugančių prieskonių. Šefas įsitikinęs, kad Lietuvoje užauginami ir pagaminami produktai turi pakankamai potencialo nustebinti net išrankiausius gurmanus.
Pasak Roko, tokį požiūrį suformavo darbas Pažaislyje. Ankstyvi apsilankymai turguje, pokalbiai su ūkininkais, žvejais ir sūrininkais leido suprasti, kokia didelė vertė slypi vietiniuose produktuose.
„Kaip aš galiu pagaminti geresnį patiekalą iš ne tokio šviežio ar ne tokio kokybiško produkto, kuris keliauja per pusę pasaulio arba pusę Europos?“ – retoriškai klaus šefas.
Lietuviškumas restorane atsispindi ne tik lėkštėse. Čia svarbi ir šeimos istorija, tradicijos bei autentiškos detalės. Net restorano pavadinimas „Sija“ nėra atsitiktinis – jame užkoduoti šefo artimųjų vardai.
„Mano šeima yra mano sija, mano atrama“, – paaiškins restorano įkūrėjas.
Restorane apsilankęs D. Katinas įsitikins, kad lietuviška virtuvė gali būti ne tik tradicinė, bet ir netikėta, žaisminga bei šiuolaikiška.
Pirmiausia jis ragaus neįprastai pateiktos mišrainės, kuri bus patiekta autentiškame inde, primenančiame senųjų lietuviškų namų indų kolekcijas. Beje, prie šio patiekalo labai derės naminis fermentuotas mėlynių gėrimas.
Ne mažiau nustebins ir kitas patiekalas – švilpikai, kuriuose šefas savaip interpretuos lietuvių pamėgtų šaltibarščių skonį. O trečiasis užkandis – jautienos kapotinio sumuštinis su švelniai marinuotomis šilauogėmis – atskleis, kaip net paprasčiausi lietuviški ingredientai gali virsti išskirtine gastronomine patirtimi.
O kokį vienintelį patarimą restoranui šefui turės D. Katinas?
Studijoje – lietuviškas burokėlių pyragas su kastiniu
Antroje laidos dalyje virtuvės šefas Arnas Petronis pakvies žiūrovus į studiją, kurioje parodys, kaip tradicinius lietuviškus ingredientus galima panaudoti netikėtam patiekalui.
Šįkart jis gamins prancūziško apversto pyrago „Tarte Tatin“ interpretaciją su burokėliais, kurią patieks su lietuvišku kastiniu, pagardintu ožkos pieno ir prancūzišku sūriu.
Šis patiekalas sujungs lietuviškus skonius ir prancūzišką kulinarijos techniką, įrodydamas, kad net paprastas burokėlis gali tapti išskirtinio patiekalo pagrindu.
Laida „Skanauk Lietuvą“ kuriama bendradarbiaujant su prestižiniu tarptautiniu gastronomijos gidu „Gault&Millau“, kuris jau lapkričio 30 d. pirmą kartą pristatys įvertintas Lietuvos maitinimo įstaigas. Restoranus anonimiškai vertinantys ekspertai ypatingą dėmesį skiria virtuvės šefų kūrybiškumui, patiekalų originalumui ir ingredientų kokybei, o geriausios vietos įvertinamos simbolinėmis šefo kepurėlėmis.
„Skanauk Lietuvą“ – šeštadieniais, 10.30 val. per TV3.
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