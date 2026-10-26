Šios kavinės veiklą sustabdė: inspektoriai parodė vaizdus iš virtuvės

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) praneša, kad nuo spalio 23 dienos sustabdyta Verėduvos kaime veikiančios E. Karpijienės firmos kavinės „Raseinių Magdė“ veikla. Specialistai čia atliko planinį patikrinimą.
Kavinėje „Raseinių Magdė“ rasta pasibaigusio galiojimo mėsos
„Kavinės virtuvėje inspektoriai aptiko maisto produktų, kurių tinkamumo vartoti terminai buvo pasibaigę: 3,5 kg šviežių kalakutienos sparnelių, 7 kg atšaldytų kiaulių kojų, margarino ir grietinės“, – skelbia tarnyba.
Mėsa, daržovės, bulvių tarkių masė ir pieno produktai nebuvo tinkamai atskirti ir paženklinti. Taip vieni produktai galėjo užteršti kitus.
Ant dalies paruoštų ir užšaldytų patiekalų nebuvo gamybos bei užšaldymo datų. Todėl nebuvo galima tinkamai patikrinti, kiek laiko jie laikomi.
VMVT aptiko nešvarią virtuvę ir apledėjusius šaldytuvus
Švaros trūko maisto gaminimo, sandėliavimo ir darbuotojų persirengimo patalpose. Virtuvėje nebuvo tinkamai atskirtos maisto ruošimo zonos.
„Maistui gaminti naudojami puodai, keptuvės, pjaustymo lentelės, dubenys, peiliai, stalo įrankiai ir darbo paviršiai buvo nešvarūs, susidėvėję ir tinkamai nevalomi. Viryklių šonai pasidengę riebalų bei nešvarumų sankaupomis, orkaičių viduje matomos pridegusios apnašos, ant ventiliatoriaus apsauginių grotelių susikaupęs storas dulkių ir nešvarumų sluoksnis“, – nurodo VMVT.
Sienos, lubos ir grindys buvo nešvarios ir nelygios. Atidaromuose languose nebuvo tinklelių nuo vabzdžių, o sienose – atvira elektros instaliacija.
„Prasta buvo ir šaldymo įrangos būklė – jos viduje susidarę stori ledo bei šerkšno sluoksniai dengė lentynas ir šaldymo elementus. Šaldytuvų sandarinimo gumos buvo pažeistos, jose susikaupę nešvarumai. Įranga nebuvo tinkamai valoma ir laiku atitirpinama“, – tvirtina VMVT.
Anksčiau nustatyti maisto saugos pažeidimai liko nepašalinti
Įmonėje nebuvo pildomi privalomi maisto saugos kontrolei skirti žurnalai. Nepateikta ir dokumentų apie šios kontrolės organizavimą bei už ją atsakingų žmonių paskyrimą.
Inspektoriams taip pat nepateiktos galiojančios darbuotojų medicininės knygelės ir higienos įgūdžių mokymo pažymėjimai.
VMVT tvirtina, kad kai kuriuos pažeidimus inspektoriai buvo nustatę ir anksčiau, tačiau kavinė jų iki šiol nepašalino.