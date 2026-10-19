Laukia naujas smūgis lietuvių kišenėms: štai kokios prekės brangs

Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
„Verbūnų duona“ ilgiau nei 3 dešimtmečius kepinius tiekia daugiausia Lietuvos rinkai. Nors verslas dvejus metus savo produkcijos kainų nekėlė, anksčiau ar vėliau brangimo išvengti nepavyks.
„O kelti tas kainas reikia, nes mes kitą mėnesį pelno nebeturėsime“, – sakė „Verbūnų duonos“ savininkas Eugenijus Dajoras.
Verbūnų duona atnaujina savo gamybos įrangą. Negana to spaudžia ir kiti kaštai.
„Pas mus yra augimas darbo užmokesčio apie 20 procentų per metus, mes turime taikytis prie esamų sąlygų, nes duonos kepimas yra sunkus darbas. Žmonės nelabai nori dirbti jį“, – kalbėjo E. Dajoras.
Šalia darbo užmokesčio kainą lemią ir brangstančios žaliavos, dujų kaina.
„Šiemet pabrango miltai smarkiai. Didžiulės sumos susidaro dėl miltų kainų padidėjimo. <...> Dujų kaina palyginus su šių metų sausio mėnesiu pas yra išaugusi 84 procentais. Labai ženklus kiekis, bet kadangi gamyboje naudojame ir elektrą, ir dujas vienus kitu dengiame“, – aiškino E. Dajoras.
Dujų kaina Europoje padidėjo beveik 3 kartus
Verslai, kurie yra labiausiai priklausomi nuo dujų, artimiausiu metu susidurs su nemenkais sunkumais. Mat pasiekta šiemet rekordiškai aukšta dujų kaina. Europos prekybos taške, Nyderlandų biržoje megavatvalandės kaina pašoko iki 89 eurų. Tai yra beveik tris kartus daugiau nei prieš metus.
„Europa fiksuoja vis dar labai žemą dujų lygį saugyklose, siekia apie 74 procentus, kas gal atrodo nemažai, bet istoriškai tai yra žiauriai mažai“, – minėjo „Citadele“ ekonomistas Aleksandras Izgorodinas.
Dujų kainą toliau kelia karas Irane, kuris paralyžiuoja laivų eismą Hormuzo sąsiauriu. Brangios dujos, kartu su brangiu dyzelinu anksčiau ar vėliau lems ir maisto produktų kainas.
„Tas prekių krepšelis, kuris gali brangti yra daržovės, nes daržovėms reikia daug energetikos šildymo, šaldymo ir kitų reikalų“, – sakė A. Izgorodinas.
Brangti turėtų ne tik maistas
„Tai yra viskas, kas yra energetikas imlu. Tai yra chemikalai, tai yra trąšos, tai yra popierius, tai yra cementas“, – pridūrė A. Izgorodinas.
„Jie aiškina, kad bus pigiau, o kai nueini į parduotuvę: nėra pigiau. Viskas brangu. <...> Viskas brangu: pienas, mėsa, duona. Ateini kiekvieną dieną ir vis kainos skiriasi.“
„Užsienyje kai kur pažiūri, pigiau, daug pigiau.“
„Didelės. Tokios pačios kainos. Aš važinėjau, kelionėse buvau. Tos pačios kainos Europoje, o atlyginimai ir pensijos labai skiriasi.“
Jei žiema bus šalta ir augs dujų poreikis. Pasak ekonomistų, dujų kaina ir toliau gali didėti.
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