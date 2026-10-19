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TV3 naujienos > Gyvenimas > Maistas

Parodė naują šaldytų daržovių ruošimo būdą: išeis pasakiško skonio

2026-10-19 07:45 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-19 07:45
Pridėkite kaip šaltinį Google

Šaldytos daržovės yra paprastas būdas greitai papildyti vakarienę maistingais produktais, tačiau verdant ar garinant jos dažnai tampa minkštos, vandeningos ir praranda dalį skonio. Pasirodo, yra kur kas geresnis būdas jas paruošti, o tereikia ingrediento, kurį greičiausiai jau turite virtuvėje – alyvuogių aliejaus.

Šaldytos daržovės (nuotr. shutterstock.com)

Šaldytos daržovės yra paprastas būdas greitai papildyti vakarienę maistingais produktais, tačiau verdant ar garinant jos dažnai tampa minkštos, vandeningos ir praranda dalį skonio. Pasirodo, yra kur kas geresnis būdas jas paruošti, o tereikia ingrediento, kurį greičiausiai jau turite virtuvėje – alyvuogių aliejaus.

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Anksčiau šaldytas daržoves dažniausiai virdavome arba garindavome, nes tai labai patogu. Vis dėlto šie gaminimo būdai turi vieną didelį trūkumą – daržovės gauna per daug drėgmės, rašoma express.co.uk.

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Kodėl ne visuomet šaldytas daržoves pavyksta pagaminti skaniai?

Atitirpdamos jos ir taip išskiria nemažai vandens, todėl garinant ar laikant verdančiame vandenyje tampa suglebusios ir ne itin apetitiškos. Be to, dalis natūralaus daržovių saldumo pasišalina kartu su vandeniu, todėl garnyras praranda tiek skonį, tiek malonią tekstūrą.

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Eksperimentuojant paaiškėjo, kad šaldytas daržoves galima pagaminti taip, kad jos būtų traškios ir gardžios. Tam tereikia šiek tiek alyvuogių aliejaus.

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Kepant šaldytas daržoves orkaitėje su alyvuogių aliejumi, drėgmė greičiau išgaruoja, todėl jos kepa tolygiau ir ima skrusti. Taip karamelizuojasi natūralūs daržovėse esantys cukrūs, todėl jos tampa auksinės spalvos ir maloniai traškios.

Alyvuogių aliejus taip pat suteikia sodresnio skonio, padeda išsaugoti natūralų saldumą, o prieskoniai geriau prikimba prie daržovių paviršiaus. Dėl to jos tampa kur kas aromatingesnės.

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Dar vienas privalumas tas, kad kepant orkaitėje išsaugoma daugiau maistinių medžiagų. Verdant ar garinant dalis vitaminų ir kitų naudingų medžiagų, kurios tirpsta vandenyje, gali pasišalinti. Tuo tarpu kepamos daržovės išlieka maistingos ir skanios.

Patinka ir tai, kad jų paruošimas nereikalauja daug pastangų. Pakanka kelių minučių darbo, o likusį laiką daržovės kepa pačios, tad šis būdas beveik toks pat patogus kaip virimas ar garinimas.

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Kaip skaniai paruošti šaldytas daržoves?

Reikės:

  • 1 pakelio šaldytų daržovių (apie 500 g);
  • 2 valg. š. alyvuogių aliejaus;
  • 1 arbat. š. česnakų miltelių;
  • 1 arbat. š. rūkytos paprikos miltelių;
  • druskos ir pipirų pagal skonį.

Gaminimas

Įkaitinkite orkaitę iki 220 °C. Į ją iškart įdėkite kepimo skardą ir leiskite jai įkaisti 5-10 minučių.

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Įkaitusi skarda padės greičiau išgarinti drėgmę, todėl daržovės taps traškesnės. Jei jas dėsite ant šaltos skardos, jos ilgiau troškinsis savo išskiriamame vandenyje.

Kol skarda kaista, suberkite šaldytas daržoves į didelį dubenį. Įberkite česnako, rūkytos paprikos, druskos ir pipirų.

Apšlakstykite alyvuogių aliejumi ir gerai išmaišykite, kad visos daržovės būtų tolygiai padengtos prieskoniais ir aliejumi.

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Jei norite neplauti indų, daržoves galite pagardinti ir jau ant įkaitusios skardos. Tik būkite atsargūs, kad nenusidegintumėte, ir dirbkite greitai, kad skarda nespėtų atvėsti.

Ištraukę įkaitusią skardą iš orkaitės, paskleiskite daržoves vienu sluoksniu. Tarp didesnių gabalėlių palikite šiek tiek vietos ir stenkitės jų nekrauti vienų ant kitų, kad jos gražiai apskrustų, o ne troškintųsi.

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Tuomet tereikia pašauti daržoves į orkaitę ir kepti apie 20 minučių. Praėjus šiam laikui, jas apverskite arba išmaišykite ir kepkite dar 10-15 minučių.

Nors šis gaminimo būdas užtrunka šiek tiek ilgiau nei virimas ar garinimas, rezultatas tikrai vertas papildomo laiko. Taip paruoštos daržovės tampa traškios išorėje, tačiau išlieka minkštos viduje, o jų skonis būna kur kas sodresnis.

Iškepusias daržoves ištraukite iš orkaitės. Jos turėtų būti gražiai apskrudusios ir karamelizuotos. Jei norite suteikti dar daugiau skonio, prieš patiekdami jas galite pabarstyti tarkuotu parmezanu, apšlakstyti citrinų sultimis arba pagardinti žiupsneliu aitriųjų čili dribsnių.

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