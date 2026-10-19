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TV3 naujienos > Gyvenimas > Maistas > Receptai

Šie kepsneliai sužavės net išrankiausius: pigu, greita ir be proto skanu

2026-10-19 11:45 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-19 11:45
Pridėkite kaip šaltinį Google

Ieškote idėjų, ką pagaminti pietums ar vakarienei? Dalijamės su jumis tinklaraščio „Kviečiu į virtuvę“ autorės Ingridos užkepto kepsnio receptu.

Užkeptas kepsnys (nuotr. Kviečiu į virtuvę)

Ieškote idėjų, ką pagaminti pietums ar vakarienei? Dalijamės su jumis tinklaraščio „Kviečiu į virtuvę“ autorės Ingridos užkepto kepsnio receptu.

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Reikės:

  • 4 sprandinės pjausniai;
  • Žiupsnis druskos;
  • Žiupsnis pipirų;
  • 1 a. š. džiov. žolelių;
  • 1 v. š. alyvuogių aliejaus.
  • 1 morka;
  • 0,5 svogūno;
  • 0,5 poro;
  • 0,5 paprikos;
  • 4 – 6 rudieji pievagrybiai;
  • Žiupsnis druskos;
  • Žiupsnis pipirų;
  • Šlakelis aliejaus;
  • Majonezo, kepsniams patepti;
  • Sauja fermentinio sūrio tarkuoto.

 

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Užkeptų kepsnių receptas

Sprandinės pjausnius pagardiname prieskoniais, apšlakstome aliejumi ir leidžiame pasimarinuoti apie 20 min.

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Daržoves nulupame, morką sutarkuojame, svogūną, porą ir papriką supjaustome smulkiais gabalėliais, pievagrybius griežinėliais.

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Keptuvėje įkaitiname aliejų, sudedame daržoves, pakepiname keletą min, sudedame pievagrybius. Pagardiname druska, pipirais ir kepame dar apie 5 min. 

Į kepimo indą sudedame sprandinės pjausnius. Kepame įkaitintoje iki 170 laipsnių orkaitėje 15 min. Patepame majonezu, klojame sluoksnį kepintų daržovių. Kepame apie 5 min. Gausiai pabarstome sūriu ir kepame, kol šis išsilydys. 

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