Šie kepsneliai sužavės net išrankiausius: pigu, greita ir be proto skanu

Reikės:
- 4 sprandinės pjausniai;
- Žiupsnis druskos;
- Žiupsnis pipirų;
- 1 a. š. džiov. žolelių;
- 1 v. š. alyvuogių aliejaus.
- 1 morka;
- 0,5 svogūno;
- 0,5 poro;
- 0,5 paprikos;
- 4 – 6 rudieji pievagrybiai;
- Žiupsnis druskos;
- Žiupsnis pipirų;
- Šlakelis aliejaus;
- Majonezo, kepsniams patepti;
- Sauja fermentinio sūrio tarkuoto.
Užkeptų kepsnių receptas
Sprandinės pjausnius pagardiname prieskoniais, apšlakstome aliejumi ir leidžiame pasimarinuoti apie 20 min.
Daržoves nulupame, morką sutarkuojame, svogūną, porą ir papriką supjaustome smulkiais gabalėliais, pievagrybius griežinėliais.
Keptuvėje įkaitiname aliejų, sudedame daržoves, pakepiname keletą min, sudedame pievagrybius. Pagardiname druska, pipirais ir kepame dar apie 5 min.
Į kepimo indą sudedame sprandinės pjausnius. Kepame įkaitintoje iki 170 laipsnių orkaitėje 15 min. Patepame majonezu, klojame sluoksnį kepintų daržovių. Kepame apie 5 min. Gausiai pabarstome sūriu ir kepame, kol šis išsilydys.
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