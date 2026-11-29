Į Konstitucinį Teismą kreipėsi Regionų administracinis teismas, nagrinėjantis buvusio vidaus tarnybos pareigūno ginčą su „Sodra“.
Pareigūnas pabrėžia, kad apskaičiuojant jam paskirtą valstybinę pensiją nebuvo įvertintos pajamos, gautos už darbą naktį, poilsio ir švenčių dienomis bei viršvalandžius.
Į pensiją neįskaičiavo dalies atlyginimo
Bylos duomenimis, pareigūnui paskirtos pensijos dydis buvo apskaičiuotas pagal jo 12 palankiausių mėnesių darbo užmokesčio vidurkį, kuris siekė 1 389,59 euro.
Tačiau į šį vidurkį buvo įtraukta tik pareiginė alga ir tam tikri priedai, o už darbą naktimis, savaitgaliais, švenčių dienomis ir viršvalandžius mokėtos sumos liko neįvertintos.
Tuo metu pareigūno darbo užmokesčio kortelė rodo, kad vien per 2022 metus jam buvo išmokėta daugiau kaip 5 tūkst. eurų už darbą naktį, viršvalandžius, poilsio ir švenčių dienomis.
Pareiškėjas tvirtina, kad dėl to jo valstybinė pensija buvo apskaičiuota nuo ne viso faktiškai gauto darbo užmokesčio, todėl ir pati pensija yra mažesnė.
Teismui kilo abejonių dėl įstatymo
Šiuo metu galiojantis Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymas numato, kad apskaičiuojant pensiją į darbo užmokestį įtraukiama pareiginė alga, taip pat priedai už tarnybos stažą, laipsnį ir kvalifikacinę kategoriją.
Tačiau į jį nepatenka mokėjimai už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties darbą, viršvalandžius ar budėjimą.
Regionų administracinio teismo vertinimu, susidaro paradoksali situacija: pareigūno pensijos dydis tiesiogiai priklauso nuo darbo užmokesčio, tačiau ne visos jo gautos pajamos yra įskaičiuojamos.
Anot teismo, toks reguliavimas gali prieštarauti Konstitucijoje įtvirtintam teisingumo principui bei nuostatai, kad nustatant pareigūnų pensijas turi būti atsižvelgiama į jų darbo užmokestį.
Sprendimas svarbus daugeliui pareigūnų
Konstitucinis Teismas turės įvertinti, ar įstatymo nuostata, pagal kurią apskaičiuojant pareigūnų ir karių valstybines pensijas neįtraukiami mokėjimai už darbą naktį, viršvalandžius, darbą poilsio ir švenčių dienomis bei budėjimą, neprieštarauja Konstitucijai.
Kol bus priimtas galutinis sprendimas, administracinės bylos nagrinėjimas yra sustabdytas.
Jeigu Konstitucinis Teismas pripažintų, kad dabar galiojantis reguliavimas prieštarauja Konstitucijai, ateityje galėtų keistis pareigūnų ir karių valstybinių pensijų apskaičiavimo tvarka, o tai turėtų įtakos ir pensijų dydžiams.
Kas gali gauti pareigūnų pensiją?
„Sodra“ nurodo, kad teisę į pareigūnų ir karių pensiją turi:
- Vidaus reikalų ministerijos, policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos ir kitų vidaus reikalų įstaigų pareigūnai, vidaus tarnybos dalinių karininkai, liktinės tarnybos puskarininkiai ir kareiviai;
- Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnai;
- profesinės karo tarnybos kariai;
- Valstybės saugumo departamento sistemos ir Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie Krašto apsaugos ministerijos pareigūnai;
- prokuratūros pareigūnai;
- Kalėjimų departamento, jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonių pareigūnai;
- muitinės mobiliųjų grupių pareigūnai, muitinės postų pareigūnai ir muitinės pareigūnai, atliekantys kriminalinę žvalgybą ir (arba) ikiteisminį tyrimą;
- vidaus tarnybos sistemos pareigūnai;
- Vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnai.
Teisę gauti pareigūnų ir karių valstybinę pensiją turi pareigūnai ir kariai, ištarnavę atitinkamose tarnybose 25 metus ir daugiau, taip pat tam tikrais atvejais – ištarnavę bent 5 metus ir atleisti dėl sveikatos būklės, pripažinti nedarbingais ar sulaukę įstatymuose nustatyto išleidimo į atsargą arba senatvės pensijos amžiaus.
Prokurorams taikoma atskira sąlyga – ne mažesnis kaip 20 metų tarnybos stažas ir sukaktas senatvės pensijos amžius.
Pensija taip pat gali būti skiriama pareigūnams ir kariams, tapusiems nedarbingais ar iš dalies darbingais dėl su tarnyba susijusių priežasčių, o jiems žuvus tarnybos metu teisę į našlių ir našlaičių pensijas gali įgyti jų šeimos nariai.
Moka ir 1,5 tūkst. eurų
„Sodra“ pabrėžia, kad kreiptis dėl pareigūnų ir karių valstybinės pensijos skyrimo galima prieš tris mėnesius iki teisės gauti pensiją atsiradimo arba bet kuriuo metu po teisės gauti pensiją atsiradimo. Tačiau tarnaujantiems pareigūnams ir kariams pareigūnų ir karių valstybinė pensija neskiriama ir nemokama.
Pareigūnų ir karių valstybinės pensijos dydis priklauso nuo ištarnauto laiko ir darbo užmokesčio.
Ji apskaičiuojama pagal palankiausių nuosekliai einančių 12 mėnesių darbo užmokesčio vidurkį, pasirinktą iš pareigūno ar kario nurodytų penkerių tarnybos metų.
Svarbu žinoti, kad į skaičiavimą patenkantis darbo užmokestis, gautas nuo 2019 m. sausio 1 d., mažinamas jį dalijant iš 1,289.
Pareigūnų pensijos dydis priklauso ir nuo ištarnautų metų skaičiaus. „Sodra“ nurodo, kad už pirmuosius 20 tarnybos metų skiriama po 1 proc. nustatyto darbo užmokesčio vidurkio už kiekvienus metus, o už 21–25 tarnybos metus – po 1,5 proc. Už 26-uosius ir kiekvienus paskesnius tarnybos metus vėl skiriama po 1 proc.
Beje, pareigūnų pensijos mokamos kartu su įprasta pensija. Paprastai tariant, teisę į pareigūnų pensiją turintys gyventojai gali gauti dvi pensijas.
Taip pat tokia pensija gali būti mokama ir dirbant. Vis dėlto svarbu žinoti, kad papildomas pensijos priedas priklauso nuo žmogaus gaunamų pajamų. Jeigu jos per mėnesį siekia arba viršija minimalią mėnesinę algą, priedas už tarnybą nemokamas. Jeigu pajamos mažesnės, mokama proporcingai sumažinta priedo dalis.
Be to, bendra pareigūnų ir karių valstybinės pensijos bei kitų asmeniui paskirtų pensijų suma yra ribojama – ji negali viršyti 1,1637 šalies vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio dydžio pagal „Sodros“ nustatytą tvarką.
„Sodros“ atstovai nurodo, kad pareigūnų ir karių valstybines pensijas šiuo metu gauna 25,6 tūkst. žmonių. Vidutinė pensija yra 425 eurai.
Mažiausios pensijos nesiekia 30 eurų, didžiausios pensijos – per 1500 eurų.