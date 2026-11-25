Tačiau kiek jų iš tiesų reikėtų turėti, kad užtektų būtiniausioms išlaidoms? Viename Lenkijos ekspertų sudarytame pasirengimo krizei vadove pateikiamos konkrečios rekomendacijos, kokią sumą laikyti kasdieniams poreikiams, o kiek – galimos evakuacijos atveju, rašoma hartmann-tresore.pl.
Kiek grynųjų pinigų rekomenduojama turėti namuose?
Pasirengimo krizei vadove rekomenduojama namuose laikyti nuo 500 iki 3000 Lenkijos zlotų (apie 112–673 eurų) grynaisiais. Ši suma būtų skirta pirmosioms krizės dienoms, kai dėl sutrikusios bankų veiklos ar neveikiančių elektroninių mokėjimų gali tekti atsiskaityti tik grynaisiais pinigais.
Patariama rinktis mažesnio nominalo banknotus. Taip būtų lengviau atsiskaityti už maistą, transportą ar kitas būtiniausias prekes. Didelių nominalų banknotų geriau vengti, nes krizės metu gali būti sudėtingiau gauti grąžos.
Vadove taip pat išskiriamas atskiras evakuacijos fondas. Rekomenduojama turėti papildomą 5000–15 000 zlotų (apie 1121–3363 eurų) vertės rezervą, kurį sudarytų ne tik vietinė, bet ir užsienio valiuta.
Tarp siūlomų valiutų minimi JAV doleriai ir Šveicarijos frankai. Jos pasirinktos dėl tarptautinio naudojimo ir galimybės jomis atsiskaityti ar išsikeisti skirtingose valstybėse.
Toks rezervas būtų skirtas svarbiausioms išlaidoms, jei dėl karo ar kitos krizės tektų išvykti iš šalies ir kurį laiką gyventi užsienyje.
Kaip paskirstyti turimus grynuosius pinigus?
Kadangi Lietuvoje atsiskaitoma eurais, didžiąją dalį grynųjų pinigų atsargos rekomenduojama laikyti šia valiuta.
Pritaikius vadove pateiktą paskirstymo principą, 90 proc. atsargos galėtų sudaryti eurai, skirti kasdienėms išlaidoms pirmosiomis krizės dienomis, o likusius 10 proc. – JAV doleriai arba Šveicarijos frankai, kaip papildomas rezervas.
Taip pat siūloma iš anksto įvertinti šeimos mėnesines išlaidas ir pagal jas apskaičiuoti, kokio dydžio pinigų atsargos reikėtų. Viena iš pateikiamų formulių – savaitės išlaidas padauginti iš trijų.
Gautas skaičius būtų minimalios namuose laikomos grynųjų pinigų atsargos orientyras.
Kaip saugiai laikyti pinigus namuose?
Turint grynųjų pinigų atsargą svarbu pasirūpinti ir jų saugumu. Vienas iš rekomenduojamų sprendimų – tvirtas namų seifas, kuriame būtų galima laikyti ne tik pinigus, bet ir svarbius dokumentus ar kitus būtiniausius daiktus.
Taip pat siūloma visų santaupų nelaikyti vienoje vietoje. Pinigų paskirstymas į kelias saugias vietas gali sumažinti riziką prarasti visą rezervą vagystės ar kito nelaimingo įvykio atveju.
Didesnėms santaupoms galima apsvarstyti ir sąskaitą užsienio banke, tačiau svarbu iš anksto įvertinti jos atidarymo sąlygas ir galimybes greitai pasiekti savo pinigus.
Nepamirškite ir kitų būtiniausių atsargų
Grynieji pinigai – tik viena pasirengimo krizei dalis. Rekomenduojama pasirūpinti ir maisto bei geriamojo vandens atsargomis, kurių užtektų bent 72 valandoms.
Taip pat verta iš anksto paruošti evakuacinį krepšį, kuriame būtų svarbiausi dokumentai, būtiniausi vaistai, higienos priemonės ir kiti šeimai reikalingi daiktai.
Svarbiausia – pasiruošti iš anksto ir nepalikti visų finansinių bei kasdienių poreikių priklausomų nuo veikiančių bankų ar elektroninių mokėjimų.
Primename, kad eurų sumos apskaičiuotos pagal 2026 m. lapkričio 24 d. ECB orientacinį kursą, todėl keičiantis kursui jos gali šiek tiek skirtis. Šios sumos yra Lenkijos vadove pateikti orientyrai, o ne oficialios Lietuvos institucijų rekomendacijos.
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