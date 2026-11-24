Anot portalo, Rusijos karių naudotuose dronuose rastos aštuonios mobiliojo ryšio operatoriaus „Tele2“ išankstinio mokėjimo „Pildyk“ kortelės. Ukrainos žvalgybos dokumentuose taip pat minimos „Telia“ valdomos „Ežio“ kortelės, tačiau jų duomenų žurnalistams gauti nepavyko.
„Tele2“ portalui patvirtino, kad aptiktos kortelės buvo įsigytos ir aktyvuotos 2024 metais, kai Lietuvoje dar negaliojo reikalavimas registruoti išankstinio mokėjimo SIM kortelių naudotojų.
Bendrovės atstovo Lino Marcinkevičiaus teigimu, tokios kortelės į netinkamas rankas gali patekti per jų supirkimu, aktyvavimu ir perpardavimu užsiimančias grupes.
Europos Komisija, reaguodama į žurnalistų pateiktą informaciją, paragino valstybes nares tirti galimus europietiškų SIM kortelių panaudojimo Rusijos karinėse operacijose atvejus.
Kaip skelbia „15min“, kartu su užsienio partneriais atliktas tyrimas taip pat atskleidė, kad Rusijos dronuose ir raketose naudojami Vakarų gamintojų elektronikos komponentai, kai kurie jų pagaminti vos prieš kelis mėnesius iki panaudojimo.
Viename rugpjūtį Ukrainoje numuštame rusiškame drone „Geran-4“ nustatyta beveik 100 komponentų, iš kurių 76 buvo pagaminti JAV įmonių.
Ukrainos generalinės prokuratūros duomenimis, atliekant ikiteisminius tyrimus Rusijos ginkluotėje aptikta daugiau kaip 16 tūkst. užsienyje pagamintų komponentų.
Žurnalistinį tyrimą koordinavo Belgijos portalas „De Tijd“, bendradarbiaudamas su „15min“ ir kitais tarptautiniais partneriais.