V. Zelenskis pažymėjo, kad žvalgyba turi informacijos apie Rusijos pasirengimą naujoms atakoms.
„Prašau, reaguokite į perspėjimus apie raketų pavojų ir saugokite save“, – paragino prezidentas.
Į perspėjimus turi reaguoti ir kitos šalys
V. Zelenskio teigimu, svarbu, kad į šiuos perspėjimus reaguotų ir JAV bei kitos šalys, nuo kurių priklauso priešraketinės gynybos sistemų tiekimas Ukrainai.
„Kiekviena mums skirta raketa sistemai „Patriot“ reiškia nuostolį Rusijai, jos paniekos diplomatijai ir žmogaus gyvybei sumažėjimą“, – įsitikinęs jis.
V. Zelenskis teigia, kad karas tęsiasi dėl Rusijos įsitikinimo, jog ji gali žudyti ir griauti.
„Turime tai sustabdyti. Turime sustabdyti šį Rusijos karą. Privalome padėti Ukrainai ir apsaugoti žmonių gyvybes. Raketos sistemoms „Patriot“ reikalingos čia, Ukrainoje, ir mes labai laukiame atitinkamų JAV sprendimų“, – sakė V. Zelenskis.
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