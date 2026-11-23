Lietuvos link plaukia oras iš šiaurės, nuo Suomijos ir net nuo Laplandijos. Žinoma, jis nėra šiltas. Žemiausia temperatūra rytoj paryčiais bus apie 0–2 laipsnius šilumos. Rytoj oras neskubėdamas sušils iki 1–3, kai kur visų 4 laipsnių šilumos.
„Kitaip tariant, bus pilka, drėgna ir darganota“, – sako sinoptikas Naglis Šulija. Ir naktį, ir dieną daug kur negausiai pasnigs arba kris drėgnos snaigės, naktį vietomis plikledis ir rūkas. Žemiausia temperatūra naktį bus apie 0–2, aukščiausia dieną 1–3, kai kur iki 4 laipsnių šilumos.
Trečiadienis bus šviesesnis, su pragiedruliais. Naktį lengvai pasnyguriuos daug kur, dieną jau tik vietomis. Naktį bus iki 1–3 laipsnių šalčio, dėl to vėl sublizgės plikledis, kai kur liks apie 1 šilumos, dieną liks 0–2 laipsniai šalčio, šalies vakaruose iki 2 šilumos.
Ketvirtadienis irgi debesuotas, nors menkų pragiedrėjimų kai kur pasitaikyti irgi gali. Ir naktį, ir dieną negausūs krituliai, daugiausia tai bus menkas sniegelis, pasitaikys tik kai kur. Naktį bus iki 2–4, kai kur 6 laipsnių šalčio, dieną bus iki 1–3 laipsnių šilumos, kai kur liks apie 0.
„Ką gi, pakutens šaltukas. Vėliau šią savaitę jis jau nebekutens, o tiesiog pasižnaibys. Geroji žinia – rudeninis purvas bus sustingęs ne tiktai naktimis, bet dažnai ir dienomis“, – pridūrė N. Šulija.
Orai Europoje
Rytoj orus rytinėje Europos dalyje lems žemo slėgio sritis, centre slėgis bus aukštas, vakaruose vėl žemas.
Saulėtų orų juosta nusidrieks nuo Pietų Skandinavijos iki Graikijos, kitur dangų dengs debesys, kai kur gana stori.
Iš šiaurės į pietus plaukia vis vėsesnis oras, jis pamažu paplis didžiojoje žemyno dalyje.
Romoje rytoj saulė pro debesis ir 16 laipsnių, Barselonoje irgi saulė pro debesis ir taip pat 16, Paryžiuje bus debesuota ir 6 laipsniai, Londone irgi debesuota ir šils iki 7. Berlyne saulė pro debesis ir 2 laipsniai, Varšuvoje apniukę, lietus ir 4 laipsniai šilumos.
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