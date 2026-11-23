Nuotraukos parengtos pagal „Facebook“ puslapį „Orų entuziastai“.
Zarasų rajone lapkričio 23 d. užfiksuotas purus sniego sluoksnis, storai apdengęs automobilio langus, stogą ir variklio dangtį, ant kurio pirštu išrašyta data „2026 11.23“ ir nupiešta širdelė.
Verkiuose užfiksuota krentanti sniego danga, apibarsčiusi eglių šakas, o fone matomi pastatai skendi pilkame snygyje.
Mosėdyje užfiksuotas šerkšnas, kuriuo pasidengusi pakrantės žolė, krūmai, medžių šakos ir tiltelis.
Sniegas Plungėje
Plungėje lapkričio 23-iosios rytą sniegas baltai padengė kiemus, automobilius ir stogus.
Žiemiškas vaizdas užfiksuotas ir Plungės rajone lapkričio 21-ąją – čia snieguotame kelyje vairuotojams teko būti ypač atidiems, nes matomumas buvo prastas, o kelio danga apsnigta.
Sinoptikės orų prognozė
Sinoptikė Elvyra Latvėnaitė teigė, kad nuo ketvirtadienio įsivyraus sausesni ir šaltesni orai, o savaitgalį kritulių nebesitikima, tačiau dėl šalčio kai kur gali susidaryti plikledis ir slidi šarma.
Pasak sinoptikės, po ramesnio pirmadienio antradienį sugrįš stipresnis vėjas ir gausesni krituliai, o trečiadienį vėjas rims.
„Po ramesnio pirmadienio, antradienį ir trečiadienį iš pietų stiprės ir plėsis dar vienas darganotas ciklonas. Mus tik savo vakariniu pakraščiu pasieks, šiaurys vėjas trumpam vėl bus vėl kiek stipresnis, antradienį jau kiek daugiau kritulių gausim.
Trečiadienį ciklonas dar labiau nutols, tad šiaurys vėjas aprims, dar vėsesnis oras brausis, vyraus jau nedidelis sniegas, daugiausia šiaurės rytiniuose, rytiniuose rajonuose“, – rašė ji.
Anot specialistės, nuo ketvirtadienio Lietuvoje įsivyraus sausesni ir ramesni, tačiau šaltesni orai – savaitgalį kritulių nebesitikima, o neigiama temperatūra laikysis ne tik naktimis, bet ir dienomis.
„Nuo ketvirtadienio vis arčiau Lietuvos, su sausesniais, ramesniais, bet dar šaltesniais orais plėsis anticiklonas. Kartais kelios snaigės gali dar pasisukioti, bet savaitgalis bus jau be kritulių.
Sausesnės, ramesnės naktys bus dar šaltesnės, dienai vis labiau trumpėjant oras irgi nespės sušilti, tad ir dieną laikysis daugiausia neigiamos oro temperatūros“, – dalijosi E. Latvėnaitė.
„Šaltukas drėgmę plikledžiu pavers, žemų debesų ar rūko drėgmė ne tik gėlėta, bet slidžia šarma paviršius padengs. Būkite atsargūs“, – toliau tęsė ji.
Savaitės orų prognozė
Pirmadienį, lapkričio 23-osios naktį nedideli krituliai, daugiausia šiaurės rytiniuose, rytiniuose rajonuose – lietus su šlapdriba ar nedideliu snigeliu maišysis, rytą jau šlapdriba ir sniegas vyraus, rūkai daug kur drieksis, dieną protarpiais nedideli krituliai – nedidelis lietus su šlapdriba, o rytinėje, pietrytinėje pusėje šlapdriba su sniegu kris, gausesni vakare. Vėjas naktį vakarų, dieną šiaurės vakarų 3–7 m/s, pajūryje šiaurės vakarų, šiaurės 7–12 m/s, naktį gūsiai 15 m/s. Naktį –3–1°C, pajūryje 2–4°C, dieną 1–3°C, pajūryje apie 4–6°C.
Antradienį, lapkričio 24 d., protarpiais krituliai, gausesni naktį. Naktį krituliuose bus miglota. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 6–11 m/s. Naktį –3–1°C, pajūryje iki 2–3°C, dieną 1–3°C, pajūryje 4–5°C.
Trečiadienį, lapkričio 25 d., protarpiais šiek tiek pasnyguriuos, dieną su viena kita šlapesne snaige. Vėjas šiaurės vakarų naktį 5–10 m/s, dieną 4–8 m/s. Naktį –3–1°C, šalčiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose, pajūryje 2–4°C, dieną 0–3°C.
Ketvirtadienį, lapkričio 26 d., dar gali šiek tiek kai kur pasnyguriuoti. Vėjas šiaurės vakarų 3–7 m/s. Naktį –1–5°C, pajūryje 0–2°C, dieną 0–3°C.
Penktadienį, lapkričio 27 d., be kritulių. Vėjas nepastovus 2–6 m/s. Naktį –3–7°C, dieną , –3°C.
Šeštadienį, lapkričio 28 d., be kritulių. Vėjas nepastovus 2–6 m/s. Naktį –3–8°C, šalčiausia rytiniuose, pietrytiniuose rajonuose, dieną plius 2, –3°C, šalčiausia rytiniuose rajonuose, šilčiausia vakariniam pakraštyje.
Sekmadienį, lapkričio 29 d., be ženklesnių kritulių. Vėjas nepastovus 2–6 m/s. Naktį –3–8°C, šalčiausia rytiniuose, pietrytiniuose rajonuose, dieną 2, –3°C, šalčiausia rytiniuose rajonuose, šilčiausia vakariniam pakraštyje.
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