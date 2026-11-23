Tamsiuoju paros metu užfiksuotuose vaizduose iš Plungės rajono matyti tipinės žiemos eismo sąlygos – miškinga vietove vingiuojantis užmiesčio kelias yra visiškai padengtas sniegu.
Šiuo vaizdo įrašu iš lapkričio 21-osios dalijosi „Facebook“ grupės „Orų entuziastai“ skaitytoja Dovilė Ketvirtienė.
Vaizdo įraše matoma, kad kelio danga nenuvalyta, o eismo juostose jau susiformavusios gilesnės automobilių ratų išvažinėtos provėžos.
Tarp jų likęs purus, pažliugęs arba suvažinėtas sniegas, kuris gali apsunkinti manevravimą bei lenkimą.
Po šiuo vaizdo įrašu viena komentatorė lapkričio 22 d. dalijosi, jog vakar (t.y. lapkričio 21 d.), apie 11 valandą, užfiksavo beveik tokį pat vaizdą kelyje.
Dar vieni komentatoriai kėlė klausimą, ar jau buvo pasidarbavę kelininkai. Treti džiaugėsi gražiu vaizdu.
„Ateina dieviška žiema“, – rašė „Orų entuziastai“ komentatoriai.
Sinoptikė praneša apie artėjančius orus
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad sinoptikė Elvyra Latvėnaitė įvardijo apie Lietuvoje pamažu įsitvirtinusį vėsesnį orą – silpstant ciklonui vėjas rims, tačiau jau kitą savaitę sugrįš krituliai, o nuo ketvirtadienio į šalį plūstelės dar didesnis šaltis: savaitgalį laikysis neigiama temperatūra, o kai kur gali susidaryti plikledis.
Ciklonui silpnėjant ir traukiantis, Lietuvoje vėjas rims, tačiau pajūryje dar išliks stipresni jo gūsiai, o iš šiaurės plūsiantis oras atneš vis didesnį vėsumą.
„Neramus ir darganotas ciklonas Talia silpnėja ir traukiasi į šiaurės rytus. Mes vis dar liksime pietvakarinėje, vakarinėje jo dalyje, bet jau ramesnėje.
Visoje Lietuvoje vėjas jau nurims, tik pajūryje ir ypač virš Baltijos jūros dar stiproki šiaurės vakarų, šiaurės vėjo gūsiai pūs, bangas kels. Su šiauriniais oro srautais jau vis vėsesnis poliarinių platumų oras brausis“, – rašė E. Latvėnaitė.
Pasak sinoptikės, po ramesnio pirmadienio antradienį sugrįš stipresnis vėjas ir gausesni krituliai, o trečiadienį vėjas rims.
„Po ramesnio pirmadienio, antradienį ir trečiadienį iš pietų stiprės ir plėsis dar vienas darganotas ciklonas. Mus tik savo vakariniu pakraščiu pasieks, šiaurys vėjas trumpam vėl bus vėl kiek stipresnis, antradienį jau kiek daugiau kritulių gausim.
Trečiadienį ciklonas dar labiau nutols, tad šiaurys vėjas aprims, dar vėsesnis oras brausis, vyraus jau nedidelis sniegas, daugiausia šiaurės rytiniuose, rytiniuose rajonuose“, – rašė ji.
Anot specialistės, nuo ketvirtadienio Lietuvoje įsivyraus sausesni ir ramesni, tačiau šaltesni orai – savaitgalį kritulių nebesitikima, o neigiama temperatūra laikysis ne tik naktimis, bet ir dienomis.
„Nuo ketvirtadienio vis arčiau Lietuvos, su sausesniais, ramesniais, bet dar šaltesniais orais plėsis anticiklonas. Kartais kelios snaigės gali dar pasisukioti, bet savaitgalis bus jau be kritulių.
Sausesnės, ramesnės naktys bus dar šaltesnės, dienai vis labiau trumpėjant oras irgi nespės sušilti, tad ir dieną laikysis daugiausia neigiamos oro temperatūros“, – dalijosi E. Latvėnaitė.
„Šaltukas drėgmę plikledžiu pavers, žemų debesų ar rūko drėgmė ne tik gėlėta, bet slidžia šarma paviršius padengs. Būkite atsargūs“, – toliau tęsė ji.
Savaitės orų prognozė
Pirmadienį, lapkričio 23-osios naktį nedideli krituliai, daugiausia šiaurės rytiniuose, rytiniuose rajonuose – lietus su šlapdriba ar nedideliu snigeliu maišysis, rytą jau šlapdriba ir sniegas vyraus, rūkai daug kur drieksis, dieną protarpiais nedideli krituliai – nedidelis lietus su šlapdriba, o rytinėje, pietrytinėje pusėje šlapdriba su sniegu kris, gausesni vakare. Vėjas naktį vakarų, dieną šiaurės vakarų 3–7 m/s, pajūryje šiaurės vakarų, šiaurės 7–12 m/s, naktį gūsiai 15 m/s. Naktį –3–1°C, pajūryje 2–4°C, dieną 1–3°C, pajūryje apie 4–6°C.
Antradienį, lapkričio 24 d., protarpiais krituliai, gausesni naktį. Naktį krituliuose bus miglota. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 6–11 m/s. Naktį –3–1°C, pajūryje iki 2–3°C, dieną 1–3°C, pajūryje 4–5°C.
Trečiadienį, lapkričio 25 d., protarpiais šiek tiek pasnyguriuos, dieną su viena kita šlapesne snaige. Vėjas šiaurės vakarų naktį 5–10 m/s, dieną 4–8 m/s. Naktį –3–1°C, šalčiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose, pajūryje 2–4°C, dieną 0–3°C.
Ketvirtadienį, lapkričio 26 d., dar gali šiek tiek kai kur pasnyguriuoti. Vėjas šiaurės vakarų 3–7 m/s. Naktį –1–5°C, pajūryje 0–2°C, dieną 0–3°C.
Penktadienį, lapkričio 27 d., be kritulių. Vėjas nepastovus 2–6 m/s. Naktį –3–7°C, dieną , –3°C.
Šeštadienį, lapkričio 28 d., be kritulių. Vėjas nepastovus 2–6 m/s. Naktį –3–8°C, šalčiausia rytiniuose, pietrytiniuose rajonuose, dieną plius 2, –3°C, šalčiausia rytiniuose rajonuose, šilčiausia vakariniam pakraštyje.
Sekmadienį, lapkričio 29 d., be ženklesnių kritulių. Vėjas nepastovus 2–6 m/s. Naktį –3–8°C, šalčiausia rytiniuose, pietrytiniuose rajonuose, dieną 2, –3°C, šalčiausia rytiniuose rajonuose, šilčiausia vakariniam pakraštyje.
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