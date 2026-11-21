Kai kurių lapuočių medžių ir krūmų genėjimas lapkritį yra tinkamas, o kitų augalų priežiūrą geriau atidėti pavasariui. Tad kokius Lietuvoje augančius augalus galima genėti paskutinį rudens mėnesį ir į ką svarbu atkreipti dėmesį?
Kokius medžius galima genėti lapkritį?
Britų sodininkystės organizacijos „Royal Horticultural Society“ (RHS) specialistai nurodo, kad lapkritį, augalams pradėjus ramybės laikotarpį, galima genėti daugelį lapuočių medžių. Tai metas, kai nukritus lapams geriau matyti šakų struktūra, todėl lengviau pastebėti pažeistas, susikertančias ar netinkama kryptimi augančias šakas, rašoma rhs.org.uk.
Tarp medžių, kuriems gali būti tinkamas vėlyvo rudens genėjimas, išskiriami beržai, paprastieji bukai, skroblai ir lazdynai. Taip pat galima pašalinti nudžiūvusias, ligų pažeistas ar nulūžusias šakas.
Ypatingo dėmesio verti beržai. Šie medžiai pavasarį pradeda aktyviai leisti sulą, todėl genint netinkamu metu iš pjūvių gali gausiai tekėti skystis. RHS rekomenduoja beržus genėti rudenį arba ankstyvą žiemą, kai sulos judėjimas sulėtėjęs.
Vis dėlto Lietuvoje svarbu atsižvelgti į oro sąlygas. Genėti reikėtų sausą, nešaltą dieną, kol nėra įsivyravusių stiprių šalčių. Stambių šakų šalinimą ar didesnius medžio formavimo darbus geriau patikėti specialistams.
Kokius krūmus galima apgenėti prieš žiemą?
Lapkritis taip pat gali būti tinkamas metas kai kurių lapuočių dekoratyvinių krūmų priežiūrai. RHS rekomenduoja šiuo laikotarpiu apgenėti per daug išsikerojusius ar tankius krūmus, kuriems reikalingas atjauninimas.
Tarp augalų, kuriuos galima apgenėti šiuo laikotarpiu, išskiriami:
Alyvos – galima pašalinti nudžiūvusias, pažeistas ar susikertančias šakas. Vis dėlto stipresnį krūmo formavimą geriau atlikti iškart po žydėjimo, kad nebūtų pašalinti kitų metų žiedpumpuriai.
Lazdynai – galima pašalinti senus, silpnus ar pažeistus stiebus, ypač jei krūmas pernelyg sutankėjęs. Tai padeda atjauninti augalą ir paskatina naujų ūglių augimą.
Serbentai – juoduosius serbentus galima retinti, pašalinant seniausias, prasčiausiai derančias šakas. Tačiau stipresnį genėjimą geriau atlikti ramybės laikotarpiu, atsižvelgiant į oro sąlygas.
Agrastai – galima pašalinti nudžiūvusias, ligotas ar besikertančias šakas, taip pat tas, kurios auga krūmo centro link ir jį pernelyg tankina.
Ar lapkritį galima genėti rožes?
Rožės – vieni iš augalų, kuriems prieš žiemą gali prireikti nedidelio genėjimo. RHS rekomenduoja krūmines rožes patrumpinti maždaug trečdaliu, jeigu tai dar nebuvo padaryta.
Pagrindinis tokio genėjimo tikslas – sumažinti krūmų aukštį, kad stiprus vėjas jų nesiūbuotų ir neišjudintų negiliai esančių šaknų. Laipiojančias ir kai kurias vijoklines rožes taip pat galima apgenėti, pašalinant pažeistus ar netinkama kryptimi augančius ūglius.
Vis dėlto Lietuvos soduose svarbu nepersistengti. Prieš žiemą nereikėtų atlikti stipraus rožių genėjimo, nes pagrindinis jų formavimas paprastai atliekamas pavasarį, kai jau praeina didesnių šalčių pavojus. Rudenį pakanka pašalinti pažeistus stiebus ir prireikus šiek tiek sumažinti krūmo aukštį.
Kurių augalų lapkritį geriau negenėti?
Nors lapkritį kai kurių augalų genėjimas gali būti naudingas, yra rūšių, kurioms toks darbas gali padaryti daugiau žalos nei naudos.
Pirmiausia reikėtų vengti kaulavaisių genėjimo. Vyšnios, trešnės ir slyvos priklauso Prunus genčiai, o jų genėjimas rudenį ar žiemą gali padidinti grybinės ligos – sidabraligės – riziką. RHS rekomenduoja šiuos medžius genėti šiltuoju metų laiku, geriausia nuo pavasario pabaigos iki vasaros.
Atsargiai reikėtų elgtis ir su hortenzijomis. Didžialapės bei kitos ant praėjusių metų ūglių žydinčios hortenzijos lapkritį negenimos, nes galite pašalinti kitų metų žiedpumpurius. Šluotelines hortenzijas taip pat geriau palikti iki žiemos pabaigos ar ankstyvo pavasario.
Visžalių krūmų stipraus genėjimo taip pat reikėtų vengti. RHS aiškina, kad rudenį ir žiemą pašalinus didelę jų dalį augalai gali sunkiau atsigauti dėl žemos temperatūros ir sulėtėjusio augimo.
Svarbiausia prisiminti, kad lapkritis nėra metas iš pagrindų pertvarkyti visą sodą. Šiuo laikotarpiu geriausia apsiriboti būtiniausiais darbais, pašalinti pažeistas šakas ir leisti augalams ramiai pasiruošti žiemai.
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