K. Budrys sakė, kad lietuvių išlaisvinimas buvo sudėtingas.
„Tai buvo ilgas ir sudėtingas procesas, iššūkių kelianti operacija, kurios metu veikėme išvien kaip viena Lietuvos komanda drauge su sulaikytųjų artimaisiais, šeimomis, su Respublikos Prezidento kanceliarija, Nacionaliniu krizių valdymo centru, Vyriausybės kanceliarija ir pasiekėme gerą rezultatą“, – įrašytame kreipimesi teigė K. Budrys.
Jis dėkojo Lietuvos diplomatams, konsuliniams pareigūnams, kurie dirbo visą šį laiką palaikydami ryšį, teikdami informaciją, rūpindamiesi, kaip greičiau išspręsti nesusipratimus.
Padėjo ir Belgija
Už suteiktą paramą K. Budrys dėkojo ir Belgijos užsienio reikalų ministrui Maxime'ui Prevotui ir jo komandai, Belgijos ambasadai Kinšasoje ir jos darbuotojams, kurie pasirūpino, kad mūsų piliečiams būtų suteiktos teisinės, konsulinės paslaugos, medicininė parama. Taip pat – Šventojo Sosto užsienio reikalų sekretoriui.
„Ir, žinoma, Kongo DR užsienio reikalų ministrei Theresei Kayikwambai Wagner, su kuria bendravome ne kartą, keitėmės vertinimais, kad ši situacija būtų kuo greičiau išspręsta. Visa tai davė rezultatą. Ir žinia šiandieną yra labai aiški ir konkreti: nė vienas nebus paliktas, nė vienas nebus užmirštas, visais rūpinsimės, net jeigu viešai apie tai nekalbame“, – įraše sakė K. Budrys.
Šeštadienio naktį prezidentas Gitanas Nausėda pranešė apie septynių Kongo DR sulaikytų Lietuvos piliečių išlaisvinimą. Vietos institucijos juos buvo sulaikiusios rugsėjo 28 dieną.
Lėktuvas su Lietuvos piliečiais iš Kongo DR sostinės Kinšasos pakilo vidurnaktį Lietuvos laiku.
Derybos dėl sulaikytų Lietuvos piliečių paleidimo vyko nuo spalio mėnesio. Į jas aktyviai įsitraukė Užsienio reikalų ministerija, prezidento kanceliarija, Vyriausybės kanceliarija ir Nacionalinis krizių valdymo centras.
Šalies vadovas klausimą dėl lietuvių turistų paleidimo lapkričio 4 d. aptarė su Kongo DR prezidentu Felixu Tshisekedi.
Premjeras Mindaugas Sinkevičius taip pat padėkojo Kongo DR už bendradarbiavimą siekiant išlaisvinti sulaikytus lietuvius.
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