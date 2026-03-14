Roberta Salynė
Lietuva nuo spalio planuoja atidaryti ambasadą Brazilijoje
Užsienio reikalų ministerija (URM) parengė naują Vyriausybės nutarimo projektą, kuriuo numatoma nuo spalio 1 dienos atidaryti Lietuvos ambasadą Brazilijoje. Anksčiau siūlyta diplomatinę atstovybę atidaryti nuo liepos. Ambasadą siūloma steigti Brazilijos sostinėje – Brazilijos mieste. Šiuo metu San Paule veikia Lietuvos generalinis konsulatas.
(2)Aktualijos 2026-07-27
Sukčiai iš dviejų moterų išviliojo per 16 tūkst. eurų: skubiai įspėja visus
Penktadienį Vilniaus apskrityje policija sulaukė dviejų pranešimų apie apgaule išviliotus pinigus. Žmonės neteko daugiau kaip 16 tūkst. eurų. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariatas nurodo, kad liepos 10 dieną gautas moters (gim. 1948 m.) pranešimas, kad birželio mėnesio pradžioje Vilniuje, jai būnant namuose, socialiniame tinkle „Facebook“ pastebėjo investavimo reklamą ir, paspaudusi nuorodą, suvedė savo kontaktinius duomenis.
Aktualijos 2026-07-11
Budrys apie JAV karių grįžimą į Lietuvą: „Žinau, kad vyksta planavima“
Paskirtasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad yra pozityviai nusiteikęs dėl JAV karių rotacijos Lietuvoje. Jis teigė gavęs patikinimą, kad artimiausiu metu sužinosime, kaip viskas atrodys. „Aš gavau patikinimą, kad artimiausiu metu mes sužinosime, kaip viskas atrodys“, – apie JAV karių rotaciją Lietuvoje penktadienį Seime žurnalistams sakė K. Budrys.
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Robertas Kaunas: dėl galimų Rusijos provokacijų prevenciškai dėliojami papildomi planai, reakcijos
Pasak laikinojo krašto apsaugos ministro Roberto Kauno, dėl galimų Rusijos provokacijų ne tik sustiprinta kritinių objektų apsauga, bet ir prevenciškai dėliojami papildomi planai bei reakcijos į įvairius galimus Kremliaus veiksmus prieš mus. R. Kauno teigimu, dėl karo Ukrainoje, persikėlusio ir į Rusijos teritoriją, kurią pasiekia ukrainietiški dronai, stebima Kremliaus desperacija. „Todėl prevenciškai sustipriname kritinės infrastruktūros apsaugą, ką esame jau padarę.
Aktualijos 2026-07-02
Sinkevičius atsakė, ar kelsis į Turniškes
Būsimasis premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad kol kas nesikraustys į Turniškėse esančią Vyriausybės vadovo rezidenciją. Kaip bus ateityje, esą parodys laikas. „Kol kas nieko apie tai negalvoju, nes čia juk nėra nei priesaikos davimas – aš vis dar meras, jeigu kažkam dar kyla abejonių. Tai kraustytis anksčiau laiko niekur neverta ir kol kas lagaminų nepakuoju, kol kas tikrai savo gyvenimą matau Jonavoje.
Prezidentūra: kitų svarstymų dėl finansų ministro kandidatūros nėra
Prezidento vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius sako, kad šiuo metu nesvarstoma apie kitą kandidatą į finansų ministrus kaip tik pareigas laikinai einantį Kristupą Vaitiekūną. Jis, Gitano Nausėdos nuomone, gana subalansuotai atlieka savo darbą. „Šiuo metu apie kitas dešines rankas nėra kalbama“, – į klausimą, ar kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius neieškos naujos dešiniosios rankos Vyriausybėje, antradienį „Žinių radijuje“ atsakė V. Augustinavičius.
Aktualijos 2026-06-30
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Į žemės drebėjimo nuniokotą Venesuelą išvyksta Lietuvos gelbėtojai
Į žemės drebėjimo nuniokotą Venesuelą sekmadienį išvyksta Lietuvos savanorių gelbėtojų ir medicinos pagalbos komandos. Lietuva kol kas vienintelė iš mūsų regiono valstybių, siunčianti misiją ten. Į Venesuelą Lietuva siunčia dvi tarptautinės pagalbos komponentes – paieškos ir gelbėjimo komandą (LERT) ir Ekstremalių situacijų medicinos komandą (EMT), kurios prisidės prie tarptautinių pastangų gelbėti gyvybes po stichinės nelaimės.
Aktualijos 2026-06-28
Aplinkosaugininkai pašiurpo dėl šio kandidato į aplinkos ministrus: miškus kirs dar labiau?
Aplinkosaugininkai ragina naują valdančiąją daugumą ir prezidentą Gitaną Nausėdą į aplinkos ministrus neskirti asmens, susijusio su medienos pramone. Aplinkosaugos organizacija „Girių spiečius“ kreipimesi į prezidentą ir valdančiąją koaliciją pabrėžia, kad svarstomi kandidatai yra tiesiogiai susiję su intensyviu miškų naudojimu ir medienos pramone.
2026-06-25
Aplinkos ministro postas: įvardijo, kas yra tarp svarstomų kandidatų
Seimo Aplinkos apsaugos komiteto narys socialdemokratas Audrius Radvilavičius patvirtino, kad su kandidatu į premjerus Mindaugu Sinkevičiumi kalbėjosi apie galimybę tapti aplinkos ministru. „Taip, teko kalbėtis su M. Sinkevičiumi. Mes apsikeitėme nuomonėmis, aš išgirdau premjero galbūt kaip kandidatui lūkesčius, kalbėjome.
Aktualijos 2026-06-25
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Vaitiekūnas Gdanske aptars tarptautinės paramos Ukrainai priemonių stiprinimą
Laikinasis finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas birželio 25–26 dienomis dalyvaus Gdanske vyksiančioje Ukrainos atstatymo konferencijoje. Ukrainos finansų koordinavimo grupėje K. Vaitiekūnas aptars priemones, kuriomis siekiama stiprinti tarptautinę paramą Ukrainai, diskutuos apie tolesnės paramos kariaujančiai šaliai galimybes.
Nausėda: nauja koalicija gali būti stabilesnė, bet lūkesčiai – atsargūs
Prezidentas Gitanas Nausėda mano, kad nauja koalicija bus stabilesnė ir viliasi, jog valdantieji toliau laikysis pagrindinių Lietuvos užsienio politikos principų. „Visada turiu pozityvių lūkesčių. Tačiau kartais dienos pabaigoje matome, kad lūkesčiai skiriasi nuo rezultatų, pirminių lūkesčių“, – paklaustas, ko tikisi iš naujos Vyriausybės, interviu JAV verslo ir ekonomikos naujienų portalui „Bloomberg“ sakė G. Nausėda.
Aktualijos 2026-06-19
Olekas laiko kumščius už Sinkevičių: „Linkiu visa geriausios sėkmės“
Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako laikantis kumščius, kad socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius būtų geresnis premjeras nei nueinanti Vyriausybės vadovė Inga Ruginienė. Pakeisti ją, kaip svarstė socialdemokratas, lėmė ir siekis turėti tvirtesnę lyderystę. „Aš laikau kumščius, kad (M. Sinkevičius – ELTA) tikrai toks būtų (geresnis premjeras nei I. Ruginienė – ELTA) ir tikiu, kad jis yra pasiruošęs tam darbui.
Aktualijos 2026-06-16
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Motuzas įspėja: Rusija ieško priežasčių apkaltinti Lietuvą
Seimo Užsienio reikalų komiteto (URK) pirmininkas Remigijus Motuzas sako, kad Rusija ieško priežasčių apkaltinti Lietuvą. Neatmetama, kad iš priešiškos kaimynės galime sulaukti tam tikrų provokacijų, būtent todėl dabar stiprinama mūsų kritinės infrastruktūros objektų apsauga. R. Motuzas pažymėjo, kad pastaruoju metu suaktyvėjo Rusijos veiksmai skleidžiant dezinformaciją.
Aktualijos 2026-06-11
Armonaitė prisimena skundus dėl VAT: dabar aiškėja didžiulis korupcijos skandalas
Buvusi ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė sakė, kad iš verslininkų sulaukdavo skundų dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos (VAT), dabar figūruojančios plataus masto korupcijos byloje. Kartu ji teigė negalėjusi įsivaizduoti, kad Lietuvoje dar galima tokia korupcija. Nors nemažai kas apie tokią instituciją, kaip VAT, išgirdo tik paviešinus apie ikiteisminį tyrimą, A. Armonaitė sakė apie ją gerai žinojusi.
Aktualijos 2026-06-07
Armonaitė apie „Nemuno aušrą“ valdžioje: naudinga visoms Seime esančioms partijoms
Socialdemokratams šeštadienį renkantis spręsti dėl valdančiosios koalicijos ateities, buvusi Laisvės partijos pirmininkė Aušrinė Armonaitė sako, kad „Nemuno aušra“ yra prorusiškas judėjimas ir norėtųsi, jog jo neliktų valdžioje. Vis dėlto šios partijos buvimas koalicijoje, jos nuomone, naudingas visoms Seimo politinėms jėgoms. Dėl valdančiosios koalicijos ateities A. Armonaitė sakė turinti politinį ir politologinį vertinimą. Pirmuoju, jos nuomone, „Nemuno aušra“ yra prorusiška partija.
Aktualijos 2026-06-05
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Kaunas sureagavo į Zelenskio laišką Putinui: naivu tikėtis
Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui parašius laišką Rusijos lyderiui Vladimirui Putinui, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad norima, jog įsivyrautų sąžininga taika. Tačiau esą naivu tikėtis, kad V. Putinas taip paprastai ims ir atsitrauks. „Turbūt visi tikimės ir norime, kad galiausiai įsivyrautų sąžininga taika. Sąžininga taika – tai yra pilnas Rusijos karių atsitraukimas iš okupuotų Ukrainos teritorijų, taip pat – ir Krymo.
Aktualijos 2026-06-05
Armonaitė apie duomenų vagystę: neabejoju, kad mūsų laikais būtų buvę kitaip
Iš Registrų centro (RC) pavogus apie pusės milijono gyventojų duomenis, buvusi ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė atmeta kai kurių politikų kritiką praėjusios kadencijos centro dešinės Vyriausybei, esą neskyrusiai tinkamo dėmesio bei finansavimo institucijai. Be to, ji neabejoja, kad Ingridos Šimonytės ministrų kabinetas, kuriame dirbo, būtų visiškai kitaip reagavęs į situaciją. A. Armonaitė sakė gyventojų duomenų vagystės iš RC istorijoje įžvelgianti tris problemas.
Aktualijos 2026-06-05
Prezidentūra apie draudimą Fico skristi per Lietuvą: „Mes tikrai nepritariame“
Draudimas naudotis Lietuvos oro erdve į Pergalės dienos paradą Maskvoje norinčiam skristi Slovakijos premjerui Robertui Fico atspindi nuoseklią šalies poziciją, sako prezidento patarėjas Deividas Matulionis. „Aš manau, kad tai yra mūsų nuosekli pozicija. Mes tikrai nepritariame valstybių norui gerinti santykius su valstybe agresore. Tai yra mūsų labai aiški moralinė nuostata, kurios mes laikomės“, – antradienį „Žinių radijui“ sakė prezidento Gitano Nausėdos vyriausiasis patarėjas.
Aktualijos 2026-04-21
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Žemaitaitis apie socdemų planus dėl koalicijos: norėtųsi turėti tvirtesnį, ryžtingesnį sprendimą
Socialdemokratams nusprendus laukti partijos vadovybės pasikeitimo ir tik tada spręsti dėl valdančiosios koalicijos ateities, „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis sako, kad norėtųsi tvirtesnio ir ryžtingesnio partnerių žodžio. „Aš, kaip ir sakiau šiandieną, norėtųsi turėti tvirtesnį, ryžtingesnį socialdemokratų sprendimą“, – Eltai ketvirtadienio vakarą komentavo R. Žemaitaitis.
Aktualijos 2026-04-16
Po pranešimų apie Verygos siūlymą Vėgėlei trauktis iš Seimo – parlamentaro reakcija
Žiniasklaida skelbia, kad parlamentarams Ignui Vėgėlei ir Rimui Jonui Jankūnui pasiūlyta palikti jungtinę „valstiečių“ ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakciją. I. Vėgėlė šios informacijos nepatvirtina, bet sako apie sprendimus pranešiantis, kai jie bus. Naujienų portalas LRT.
Aktualijos 2026-04-14
Įvertino Ruginienės keliones: ar atitinka Lietuvos interesus?
Artimiausiu metu suplanuoti premjerės Ingos Ruginienės vizitai į Estiją, Ispaniją, Armėniją. Tiesa, Vyriausybės vadovei svarstant, kad žmonės atprato matyti užsienio politikos srityje daugiau dirbantį ministrą pirmininką, politologo Lauryno Jonavičiaus teigimu, bent jau ligšiolinės I. Ruginienės darbinės išvykos kažkokių išskirtinių tendencijų nerodo.
Aktualijos 2026-04-14
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VSD įspėja: prasidėjo nauja Rusijos informacinių atakų banga
Valstybės saugumo departamentas (VSD) skelbia, kad kovą prasidėjo nauja banga prieš Baltijos valstybes nukreiptų informacinių atakų, kai socialiniuose tinkluose pradėtos kurti separatistinius judėjimus imituojančios grupės.
Aktualijos 2026-04-10
Saulius Skvernelis atskleidė, ar trauksis iš Seimo: „Nustebęs esu“
Generalinei prokurorei Nidai Grunskienei išsiuntus kreipimąsi į Seimą dėl parlamentaro Sauliaus Skvernelio teisinės neliečiamybės panaikinimo, politikas sako, kad sustabdys narystę Demokratų sąjungoje „Vardan Lietuvos“, o dėl imuniteto atsisakymo dar spręs. Seimo nario mandato atsisakyti neketina. „Žingsniai bus, kas numatyta mūsų partijos įstatuose – susistabdysiu narystę partijoje ir toliau ginsiuosi teisinėmis priemonėmis“, – Eltai komentavo jis.
Aktualijos 2026-04-09
Siūloma naikinti V. Landsbergiui suteiktą valstybės vadovo statusą
Kitą savaitę į Seimo plenarinių posėdžių darbotvarkę bus įtrauktas įstatymo projektas, kuriuo siūloma panaikinti Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo pirmininkui Vytautui Landsbergiui suteiktą valstybės vadovo statusą. Išbraukti šį klausimą iš kitos savaitės Seimo plenarinių posėdžių darbotvarkės ketvirtadienį Seniūnų sueigoje siūlė konservatorius Mindaugas Lingė.
Aktualijos 2026-04-09
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Kęstutis Budrys: diskusijų dėl premjerės dalyvavimo EVT darbotvarkėje nėra
Atsinaujinus diskusijoms, kad gal Europos Vadovų Taryboje (EVT) Lietuvai vietoj prezidento galėtų atstovauti premjerė, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, jog šiuo metu tokios temos politinėje darbotvarkėje nėra. Tokias kalbas jis vertina ne kaip norą ką nors pagerinti, o įmesti akmenį į tarpinstitucinius santykius. „Manau, kad čia tokios kaipo temos šiuo metu nėra darbotvarkėje.
Aktualijos 2026-04-09
Lietuvos ir JAV santykių svarba Taivano klausime – Šakalienė atvirai pasisakė apie saugumą, investicijas ir geopolitines rizikas
Iš Taivano, kur susitiko su aukščiausiais salos politikais, neseniai grįžusi parlamentarė Dovilė Šakalienė sako, kad dėl dabartinės Lietuvos pozicijos neapibrėžtumo šios salos atžvilgiu randasi įtampų, o atstovybės pavadinimo keitimo temos kėlimas kelia nerimą taivaniečiams. Be to, šiame kontekste pas mus esą užmirštami itin tamprūs JAV ir Taivano santykiai.
Aktualijos 2026-04-08
Ruginienės bendražygių karjera: iš profsąjungų – į ministeriją ir paskui premjerę į Vyriausybę
Dviejų Ingos Ruginienės bendražygių iš Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) – Rasos Nuobaraitės ir Ramunės Motiejūnaitės-Pekkinen – karjerų vingiai suko premjerės įkandin. Pirmiausia profsąjungietės buvo įdarbintos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje (SADM), o dabar dirba Vyriausybės kanceliarijoje, kur be konkurso užėmė ne politinio pasitikėjimo pareigas. Opozicijos atstovė mano, kad taip grįžtama prie senųjų „bebrų“ tradicijų.
Aktualijos 2026-04-06
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Nausėdos patarėja atsakė į Ruginienės pasvarstymus dėl EVT: labai tiesiai šviesiai „ne“
Premjerei Ingai Ruginienei prabilus, kad ji galėtų „puikiai dalyvauti“ Europos Vadovų Taryboje (EVT), prezidento vyriausioji patarėja Asta Skaisgirytė sako nematanti jokios galimybės, jog bent į dalį šių europinių susitikimų vyktų Vyriausybės vadovė. „Labai tiesiai šviesiai: ne. Kadangi EVT dalyvauja tie vadovai, kurie visada dalyvauja, – kad suprastumėte, tai yra šiek tiek kaip klubas: arba tu esi jo narys, arba nesi narys.
Aktualijos 2026-03-31
Žemaitaitis sako, kad bendrauja ne tik su vengrais, bet ir su lenkų, vokiečių, austrų, italų politikais
Remigijus Žemaitaitis sako, kad be Vengrijos valdančiosios partijos, jo vadovaujama „Nemuno aušra“ mezga ryšius ir bendrauja su Lenkijos, Vokietijos, Austrijos, Italijos politikais. „Mes ir su Lenkijos (politikais – ELTA) bendraujame, ir su Austrijos, ir su Vokietijos bendrauju, su Italijos turėjau keletą susitikimų“, – laidai „ELTA Savaitė“ sakė R. Žemaitaitis.
Aktualijos 2026-03-29
Žemaitaitis apie darbą su LSDP: „aušriečiai“ koalicijoje, nes dirbame ranka rankon
Lietuvos socialdemokratų partijai (LSDP) tik žodžiu vis pasipiktinant koalicijos partnerių „aušriečių“ elgesiu ir kol kas nesiėmus dėl to veiksmų, „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis sako, kad valdančiojoje daugumoje lieka, nes dirba ranka rankon su socdemais. „Mes su socialdemokratais dirbame ranka rankon. Mes stengiamės dėl valstybės. Aš nenoriu, kad valstybėje kiltų chaosas.
Aktualijos 2026-03-29
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Žemaitaitis nemano, kad jųdviejų su Vengrijos ministru pokalbiai buvo perduoti Maskvai: „Žiauriai geras pokalbis buvo“
Paskelbus, kad Vengrijos užsienio reikalų ministras Peteris Szijjarto reguliariai susisiekia su Rusijos kolega Sergejumi Lavrovu ir praneša Europos Sąjungos (ES) informaciją, ryšius su vengrų politiku palaikantis „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis tikino, esą judviejų pokalbių detalės negalėjo būti perduotos Maskvai. Pasak R. Žemaitaičio, susitikimų su P. Szijjartu metu niekas neleido jam galvoti, kad tam tikra informacija galėtų būti perduota Maskvai.
Aktualijos 2026-03-29
Ingai Ruginienei patinka užsienio politika: noro daug, bet su kompetencija striuka
Premjerė Inga Ruginienė ne kartą yra minėjusi, kad užsienio politika jai yra artima ir įdomi, o žmonės galbūt atprato matyti diplomatijoje aktyvesnį Vyriausybės vadovą. Vis dėlto, kai kurie apžvalgininkai gana skeptiškai vertina jos norą labiau reikštis šioje srityje – esą tam stinga kompetencijos. I. Ruginienės susidomėjimas užsienio politika bei noras būti aktyvesnei suprantamas ir giriamas ne visų.
Aktualijos 2026-03-24
Gyventojų pasitikėjimas Skverneliu smarkiai smuko, populiariausia partija – socdemai
Naujausia Eltos užsakymu kompanijos „Baltijos tyrimai“ atlikta visuomenės nuomonės apklausa parodė, kad per mėnesį 17 procentinių punktų sumažėjo pasitikėjimas Augalininkystės tarnybos korupcijos byloje figūruojančiu parlamentaru, demokratų lyderiu Sauliumi Skverneliu.
Aktualijos 2026-03-14
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