Vietos institucijos juos buvo sulaikiusios rugsėjo 28 dieną.
„Dėkoju Kongo DR prezidentui Félixui Tshisekedi ir kitiems šios šalies pareigūnams už parodytą humaniškumą, supratingumą bei gerą valią. Džiaugiuosi, kad bendromis Lietuvos ir Kongo DR institucijų pastangomis pavyko išspręsti šį klausimą“, – šeštadienį Prezidentūros išplatintame pranešime sakė šalies vadovas.
Lėktuvas su Lietuvos piliečiais iš Kongo DR sostinės Kinšasos pakilo vidurnaktį Lietuvos laiku.
Derybos dėl sulaikytų Lietuvos piliečių paleidimo vyko nuo spalio mėnesio. Į jas aktyviai įsitraukė Užsienio reikalų ministerija (URM), prezidento kanceliarija, Vyriausybės kanceliarija ir Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC).
Šalies vadovas klausimą dėl lietuvių turistų paleidimo lapkričio 4 d. aptarė su Kongo DR prezidentu F. Tshisekedi.
Dėkojo Budrys ir Sinkevičius
Premjeras Mindaugas Sinkevičius taip pat padėkojo Kongo DR už bendradarbiavimą siekiant išlaisvinti sulaikytus lietuvius.
„Noriu padėkoti Kongo Demokratinės Respublikos prezidentui ir šios šalies tarnyboms už konstruktyvų bendradarbiavimą ir, kad pavyko išsiaiškinti visas aplinkybes. Šiuo metu svarbiausia, kad Lietuvos piliečiai yra pakeliui namo“, – Vyriausybės išplatintame pranešime teigė ministras pirmininkas.
Premjeras taip pat padėkojo NKVC, koordinavusiam Lietuvos institucijų veiksmus, URM, Prezidentūrai ir kitoms procese dalyvavusioms valstybės institucijoms bei tarnyboms.
Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys taip pat pasidalino padėka Kongo DR, Belgijai ir tarptautiniams partneriams už pagalbą išlaisvinant sulaikytuosius.
„Tokios akimirkos primena, kodėl diplomatija iš tiesų yra svarbi. Neapibrėžtumo ir sunkumų laikotarpiais ji sudaro sąlygas dialogui, padeda rasti sprendimus net sudėtingiausiomis aplinkybėmis ir užtikrina, kad tie, kuriems reikia pagalbos, niekada nėra vieni“, – socialiniame tinkle „X“ rašė K. Budrys.
Kaip nurodė Prezidentūra, galutinis susitarimas dėl sulaikytų lietuvių turistų paleidimo pasiektas prezidento vyriausiojo patarėjo Deivido Matulionio ir Vyriausybės kanceliarijos vyriausiojo patarėjo nacionalinio saugumo klausimais Vidmanto Kaladinsko, nuvykusių į Kongo DR, pastangomis.
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