„Nemanome, kad tai yra klausimas, vertas Valstybės gynimo tarybos, nes taryba yra apie šalies ateitį, apie šalies saugumą ir šalies gynybą. Šis klausimas toks tikrai nėra – jis yra labiau diplomatinis klausimas, užsienio politikos klausimas. Tačiau taip, Valstybės gynimo taryba yra tas formatas, kur susirenka visi valstybės vadovai ir suinteresuoti ministrai“, – LRT televizijai penktadienį teigė G. Nausėdos patarėja.
Skaisgirytė: ministras šį klausimą turi pristatyti Vyriausybei
Taip ji kalbėjo užsienio reikalų ministrui Kęstučiui Budriui pareiškus, kad santykių su Kinija atkūrimas turėtų būti aptartas VGT.
Anot A. Skaisgirytės, ministras pirmiausia turi šį klausimą pristatyti Vyriausybei. Tik tuomet, pasak jos, turėtų būti sprendžiama, ar šį klausimą įtraukti į tarybos darbotvarkę.
„Jisai (K. Budrys – ELTA) kalbėjo apie tai ir sakė, kad norėtų šitą klausimą dėti į Valstybės gynimo tarybos posėdį. Kai jis bus paruoštas, žiūrėsime. Kol kas mes nematome, kad jis būtų iki galo paruoštas. Manytume, kad prieš tai ministras turėtų kalbėtis apie tai su Vyriausybe, pristatyti klausimą Vyriausybei. Jis jau, kiek žinau, informavo Užsienio reikalų komiteto narius. Tai yra labai gerai. Vyriausybei dar reikia tai atlikti. Tada kartu su premjeru lai sprendžia, ar siūlyti klausimą Valstybės gynimo tarybai“, – sakė A. Skaisgirytė.
Artimiausias VGT posėdis numatomas gruodį.
Kaip skelbė ELTA, ketvirtadienį Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos posėdyje apsilankęs K. Budrys pareiškė norintis VGT formatu aptarti Lietuvos santykių su Kinija normalizavimą.
Pasak ministro, diskusijos ir sprendimai šia tema turėtų būti priimami „platesniame rate“.
Dabartiniame Vyriausybės programos projekte numatyta normalizuoti Lietuvos diplomatinius santykius su Kinija iki tokio diplomatinio atstovavimo lygio, koks šiuo metu yra kitose ES valstybėse narėse.
Premjeras Mindaugas Sinkevičius yra išreiškęs lūkestį, kad jo vadovaujamos Vyriausybės programoje įrašytą tikslą K. Budriui pavyks pasiekti dar iki šalies pirmininkavimo Europos Sąjungos (ES) Tarybai.
ELTA primena, kad Vilniaus ir Pekino santykiai gerokai paaštrėjo po to, kai 2021 m. pabaigoje Lietuvoje buvo atidaryta Taivaniečių atstovybė. Pekinas laiko Taivaną Kinijos provincija, neturinčia teisės steigti atstovybių šalyse, su kuriomis Kinija palaiko oficialius ryšius. Dėl Lietuvos sprendimo Kinija šaliai pritaikė griežtas diplomatines ir ekonomines sankcijas.
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