„Atsižvelgdamas į atskleistus faktus apie Rusijos žvalgybos remiamą pasikėsinimo planą Danijos teritorijoje, reiškiu visapusišką Lietuvos solidarumą su Danijos ministre pirmininke Mette Frederiksen, Danija ir jos gyventojais. Mes griežtai smerkiame Rusijos veiksmus ir bandymus pakenkti Europos valstybių saugumui“, – socialiniame tinkle „X“ penktadienį rašė šalies vadovas.
Nausėda: „Europa yra pasirengusi laikytis išvien“
Pasak G. Nausėdos, grėsmių akivaizdoje Bendrija pasirengusi veikti išvien.
„Europa yra pasirengusi laikytis išvien ir veikti kartu prieš tokias grėsmes bei bet kokius bandymus destabilizuoti mūsų žemyną. Už tai atsakingi asmenys turi žinoti, kad tokie veiksmai neliks be atsako ir turės pasekmių“, – akcentavo prezidentas.
Kaip skelbė ELTA, Danijos užsienio reikalų ministras penktadienį pareiškė, kad iš šalies bus išsiųstas Rusijos gynybos atašė Kopenhagoje, kilus įtarimų, jog Rusija prisidėjo prie pasikėsinimo nužudyti ukrainiečių reperį.
Ministras taip pat pridūrė, kad Danija svarsto galimybę sustabdyti Šengeno vizų išdavimą Rusijos piliečiams.
Anksčiau penktadienį Danijos visuomeninis transliuotojas DR pranešė, kad šalies policija suėmė du danus, įtariamus Rusijos užsakymu rengusius pasikėsinimą į ukrainiečių reperį Kyivstonerį (tikroji pavardė – Albertas Vasiljevas).
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