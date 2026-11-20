„Kai Lenkijoje vyksta karinės pratybos, kuriose dalyvauja trylikos šalių atstovai, kariniai atstovai ir įskrenda…Visiškai ta pati vaivadija, tas pats regionas, (…) ar galima sakyti, kad tai atsitiktinumas?“, – LRT televizijai penktadienį teigė A. Skaisgirytė.
„Žinoma, nes yra dėl ko“, – sakė patarėja, paklausta, ar Lietuva palaikytų Lenkijos prašymą aktyvuoti 4-ąjį NATO straipsnį.
Gali sušaukti skubias diskusijas
Pagal 4-ąjį straipsnį bet kuri Aljanso narė gali sušaukti skubias diskusijas, kai mano, kad jos „teritoriniam vientisumui, politinei nepriklausomybei ar saugumui“ gresia pavojus.
NATO kolektyvinis saugumas grindžiamas 5-jo straipsnio principu: jei viena narė užpuolama, visas Aljansas stoja ją ginti.
Kaip skelbė ELTA, penktadienio rytą Lenkijos ginkluotųjų pajėgų operacinė vadovybė (DORSZ) pranešė, kad per naktį surengtą didelio masto Rusijos ataką prieš Ukrainą buvo pažeista Lenkijos oro erdvė.
Lenkijos gynybos ministras Wladyslawas Kosiniakas-Kamyszas vėliau pranešė, kad šalies oro erdvę pažeidė dvi Rusijos raketos ir, kaip įtariama, vienas reaktyvinis dronas.
Šalis apkaltino Maskvą surengus tyčinę provokaciją netoli vietos, kur tūkstančiai Europos karių dalyvauja pratybose.
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